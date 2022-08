Capture de la transaction dont les frais s'élèvent à environ 2,5 millions de dollars

Crypto.com est l'une des plus grandes plateformes de trading de cryptomonnaie au monde. Elle est présente dans plus de 90 pays et compte plus de 50 millions d’utilisateurs à travers le monde. Récemment, elle vient d’obtenir la régulation de la CySec ( Cyprus Securities and Exchange Commission) et poursuit son expansion en Europe.Il a maintenant été révélé que la société avait accidentellement transféré 10,5 millions de dollars à une femme de Melbourne, en Australie, alors qu'elle demandait un remboursement de 100 dollars. Il a ensuite fallu plus de sept mois à crypto.com pour réaliser l'erreur.La plateforme de trading de crypto a lancé une action en justice devant la Cour suprême contre deux sœurs pour récupérer l'argent. Le tribunal a appris que la société. C'est arrivé en mai de l'année dernière, mais l'erreur n'a été découverte que lors d'un audit de l'entreprise juste avant Noël.Bien entendu, crypto.com a tenté de récupérer l'argent. Cependant, la femme et sa sœur ont vécu la belle vie et ont déplacé l’argent pour éviter toute poursuite ou réclamation. Elles ont par ailleurs investi dans une propriété à Craigieburn, en Australie. Le manoir, évalué à plusieurs millions de dollars, est désormais sous scellé et sera mis en vente dans le cadre du remboursement des 10,5 millions de dollars que les deux femmes doivent à Crypto.com.La société a en effet porté plainte contre la femme et a porté l’affaire devant le tribunal. Elle est dorénavant dans l’obligation de restituer l’ensemble de l’argent qu’elle a reçu par erreur. La Cour suprême a bien évidemment accordé la plainte de la plateforme de cryptomonnaies et oblige les accusées à rendre les 10,5 millions de dollars jusqu’au dernier centime.Un juge a ordonné la vente de la propriété et des ordonnances ont été rendues pour que l'argent restant soit restitué.« Il ne fait aucun doute que si vous voyiez cela dans votre compte, vous sauriez que cela ne devrait pas être là, et il vous incombe en fait d'appeler l'expéditeur et de lui dire "cela n'aurait pas dû entrer dans mon compte" », ont déclaré Justin Lawrence d'Henderson et Ball Lawyers. « Si vous retenez les biens de quelqu'un d'autre, vous détenez effectivement des biens par tromperie, vous n'y avez pas droit, vous devez le rendre ».L'affaire revient au tribunal en octobre.Concernant les erreurs de l'autre côté du miroir, en juin 2020 un utilisateur a payé environ 2,5 millions de dollars comme frais de transaction pour ne transférer que 134 dollars de cryptomonnaie.Pour être plus précis, l'utilisateur d'Ethereum a voulu déplacer 134 dollars de monnaie numérique de l'actif d'un portefeuille à un autre. Ce qui a entraîné des frais de transaction de 10668 éthers correspondant à environ 2,5 millions de dollars à l'époque. L’Ethereum est un réseau de blockchains ouvertes et décentralisées qui produit également une cryptomonnaie : l’Ether. Les utilisateurs d’Ethereum peuvent dicter les conditions de leurs transactions, en définissant à la fois le montant d'éthers qu'ils souhaitent envoyer et le montant des frais qu'ils sont prêts à payer. Plus les frais sont élevés, plus vite se déroulera la transaction. Il est donc possible que l’utilisateur ait simplement confondu le champ sur le montant à transférer à celui des frais de transaction. Il souhaitait peut-être envoyer 2,5 millions de dollars d'éthers avec 134 dollars de frais et aurait simplement inversé les deux champs.Bien que les erreurs transactionnelles ne soient pas rares dans l'industrie de la cryptographie, elles ne sont pas souvent aussi importantes que celle-ci. En 2017, quelqu'un a payé 50 bitcoins en frais de transaction pour envoyer un peu moins de 10 bitcoins. Malgré tout ceci, plusieurs internautes n’adhèrent pas à la possibilité qu’il s’agisse d’une erreur et pensent plutôt à une forme de blanchiment d'argent que l'auteur tente de faire passer pour une erreur. Mais lorsqu’on sait que 16 heures après avoir commis cette gaffe, le même utilisateur a encore payé le même montant comme frais de transaction, cette fois-ci pour transférer 87000 dollars d’éthers, on est forcé d’admettre l’éventualité d’une erreur dans le système.Ces fonds peuvent ne jamais être récupérés puisque la plupart des blockchains sont conçues pour empêcher les transactions d'être inversées une fois que l'expéditeur les confirme. Seulement, on se souvient qu’en février 2019, quelqu'un avait accidentellement payé 2100 éthers comme frais pour transférer 1 éther et avait été en mesure de se faire rembourser au moins la moitié de ses frais de transactionsSource : Crypto.comQuelle lecture en faites-vous ?Auriez-vous remis l'argent ou l'auriez-vous utilisé ? À quoi (investissements, loisirs, etc.) ?À qui incombe la responsabilité de cette erreur ?Partagez-vous la décision de justice qui exige que la somme intégrale soit remise ou auriez-vous espéré un verdict différent ? Lequel ?