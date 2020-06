Un utilisateur a payé environ 2,5 millions de dollars comme frais de transaction pour ne transférer que 134 dollars de cryptomonnaie, Simple erreur ou blanchiment d'argent ? 32PARTAGES 3 0 Nous avons déjà tous autant que nous sommes, commis de petites erreurs irréversibles comme le fait d’envoyer accidentellement un sms au mauvais destinataire. Des petites erreurs de ce genre sont courantes et on s’en remet facilement, mais lorsqu’une erreur vous coûte la somme de 2,5 millions de dollars, il n’est pas certain que vous puissiez l’oublier de si tôt. C’est ce qui est arrivé le 10 juin dernier à un utilisateur d'Ethereum qui a voulu déplacer 134 dollars de monnaie numérique de l'actif d'un portefeuille à un autre. Ce qui a entraîné des frais de transaction de 10668 éthers correspondant à environ 2,5 millions de dollars.



Pour ceux qui ne le savent pas, L’Ethereum est un réseau de blockchains ouvertes et décentralisées qui produit également une cryptomonnaie : l’Ether. Précisons que les utilisateurs d’Ethereum peuvent dicter les conditions de leurs transactions, en définissant à la fois le montant d'éthers qu'ils souhaitent envoyer et le montant des frais qu'ils sont prêts à payer. Plus les frais sont élevés, plus vite se déroulera la transaction. Il est donc possible que l’utilisateur ait simplement confondu le champ sur le montant à transférer à celui des frais de transaction. Il souhaitait peut-être envoyer 2,5 millions de dollars d'éthers avec 134 dollars de frais et aurait simplement inversé les deux champs.



Capture de la transaction dont les frais s'élèvent à environ 2,5 millions de dollars



Bien que les erreurs transactionnelles ne soient pas rares dans l'industrie de la cryptographie, elles ne sont pas souvent aussi importantes que celle-ci. En 2017, quelqu'un a payé 50 bitcoins en frais de transaction pour envoyer un peu moins de 10 bitcoins. Malgré tout ceci, plusieurs internautes n’adhèrent pas à la possibilité qu’il s’agisse d’une erreur et pensent plutôt à une forme de blanchiment d'argent que l'auteur tente de faire passer pour une erreur. Mais lorsqu’on sait que 16 heures après avoir commis cette gaffe, le même utilisateur a encore payé le même montant comme frais de transaction, cette fois-ci pour transférer 87000 dollars d’éthers, on est forcé d’admettre l’éventualité d’une erreur dans le système.



Ces fonds peuvent ne jamais être récupérés puisque la plupart des blockchains sont conçues pour empêcher les transactions d'être inversées une fois que l'expéditeur les confirme. Seulement, on se souvient qu’en février 2019, quelqu'un avait accidentellement payé 2100 éthers comme frais pour transférer 1 éther et avait été en mesure de se faire rembourser au moins la moitié de ses frais de transactions. Il ne reste plus qu’à espérer que cela puisse également se faire pour celui qui a payé 2 fois de suite la somme de 2,5 millions de dollars comme frais de transaction.



