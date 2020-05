Le troisième Halving du Bitcoin a eu lieu le 11 mai. Il consiste à diviser par deux la rémunération des mineurs, tous les 210 000 blocs minés, soit environ tous les quatre ans, d’après un calendrier établi par Satoshi Nakamoto, fondateur du Bitcoin il y a près de 12 ans. Cette somme passe ainsi de 12,5 BTC (110 700 euros) à 6,25 BTC (55 000 euros).Ce phénomène a été attendu depuis plusieurs mois par la communauté Bitcoin, suite à une forte augmentation du taux de hashage, qui permet de mesurer la puissance d’un ordinateur. Si les mineurs voient leur rémunération divisée par deux, ce troisième Halving est bien bénéfique pour le reste de la communauté. En effet, cette forte baisse va obliger les mineurs à se ne pas investir dans de nouveaux équipements dans les mois à venir, entraînant ainsi une baisse de la consommation d’énergie du réseau sur cette période. Ils pourraient même ne plus utiliser les matériels les moins efficaces et rentables.Le Bitcoin s’appuie sur des ordinateurs dits « miniers », qui valident les blocs de transactions en se faisant concurrence pour résoudre des énigmes mathématiques toutes les 10 minutes. Ces machines vont ainsi effectuer de millions de milliards de calculs de hachage chaque seconde. Le premier qui a réussi à résoudre l’énigme et à valider la transaction est ensuite récompensé par de nouveaux bitcoins (les 6,25 BTC) ainsi que tous les frais de transaction inclus dans les transactions individuelles. Actuellement, les frais de transaction valent beaucoup moins que la valeur du bloc de récompense, à 0,6 BTC par bloc en moyenne.En outre, la baisse de l’utilisation de ces ordinateurs sera bénéfique pour l’environnement, car le réseau bitcoin consomme beaucoup d’énergie et émet autant de carbone qu'un petit pays . D’après le site Web Digiconomist, le réseau consomme entre 50 et 70 Twh par an, soit plus d’énergie que tous les habitants de Suisse. Toutefois, la diminution ne sera pas rapide dans le cas où le prix du Bitcoin reste à peu près au même niveau.« Les mineurs sont désormais moins incités à exploiter le Bitcoin et ils passeront probablement à des cryptocurrencies plus rentables. À court terme, il y aura donc une pression sur le Bitcoin », estime Edward Moya, analyste chez OANDA à New York.Les effets de ce troisième Halving ont suscité de nombreuses interrogations. Après le premier Halving, le prix du Bitcoin a connu une hausse de 10 000 % de fin 2012 à 2014. Une hausse d’environ 2 500 % a ensuite été enregistrée de la mi-2016, après le second Halving, à décembre 2017, où le prix a atteint un niveau record de 17 000 euros.« À plus long terme, vous allez probablement voir les prix augmenter. Avec toutes les mesures de relance budgétaire et monétaire qui sont injectées dans l'économie mondiale, on constate un regain d'intérêt de la part des opérateurs institutionnels qui cherchent des alternatives aux devises modernes garanties par les gouvernements », explique Edward Moya.Pour sa part, Scott Freeman, co-fondateur et partenaire de la société de cryptographie JST Capital, affirme que la volatilité devrait s’atténuer par rapport aux records précédemment atteints, suite au troisième Halving. « Étant donné que le Halving s’est produit sans aucune interruption des marchés de la cryptographie, nous nous attendons à une croissance continue des écosystèmes de la cryptographie, en particulier avec l’intérêt accru récent des investisseurs institutionnels et la poursuite des achats par les investisseurs de détail », explique-t-il.Source : Reuters Qu'en pensez-vous ?