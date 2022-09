Annonce de la norme Unicode, version 15.0, elle prend en charge les groupes de langues modernes, d'autres symboles et notations ont été ajoutés

Nag Mundari, une écriture moderne utilisée pour écrire le mundari, une langue parlée en Inde ;

caractère kannada utilisé pour écrire le Konkani, l'Awadhi et le Havyaka Kannada en Inde ;

les chiffres Kaktovik, conçus par des locuteurs de l'iñupiaq à Kaktovik, en Alaska, pour les systèmes de comptage des langues inuit et yupik.

l'étoile blanche à neuf branches, utilisée par les membres de la foi bahá'íe ;

huit symboles pour les corps célestes, utilisés par les astronomes et les astrologues ;

vingt-neuf contrôles supplémentaires du format des hiéroglyphes égyptiens, qui permettront aux égyptologues de mieux représenter les textes.

le kawi, une écriture historique trouvée en Asie du Sud-Est, utilisée pour écrire le vieux javanais et d'autres langues ;

trois caractères supplémentaires pour l'écriture arabe afin de prendre en charge les marques coraniques utilisées en Turquie

trois caractères Khojki présents dans des documents manuscrits et imprimés ;

dix caractères Devanagari utilisés pour représenter des signes de bon augure trouvés dans des inscriptions et des manuscrits ;

six lettres latines utilisées dans la translittération du malayalam ;

soixante-trois lettres modificatrices cyrilliques utilisées dans la transcription phonétique.

un ensemble de glyphes mis à jour pour les hiéroglyphes égyptiens, en plus des séquences de variation normalisées pour prendre en charge les glyphes tournés trouvés dans les textes ;

des glyphes améliorés pour les syllabes autochtones canadiennes unifiées, qui offrent un meilleur support pour la langue Carrier et d'autres langues ;

une nouvelle police Wancho, avec des formes améliorées et simplifiées.

4 192 idéogrammes dans le nouveau bloc CJK Unified Ideographs Extension H ;

un idéogramme dans le bloc C des idéogrammes unifiés CJK Extension C.

UAX #9, Unicode Bidirectional Algorithm, modifie la note dans UAX9-C2 afin de souligner l'utilisation de protocoles de plus haut niveau pour atténuer les attaques potentielles d'usurpation de code source ;

UAX #31, Unicode Identifier and Pattern Syntax, fournit plus de conseils sur les profils pour les identificateurs par défaut, clarifie l'utilisation des points de code ignorables par défaut dans les identificateurs, et discute de la relation entre Pattern_White_Space et les problèmes d'ordre bidirectionnel dans les langages de programmation ;

UAX #38, Unicode Han Database, ajoute la propriété kAlternateTotalStrokes. La catégorie de la propriété kCihaiT a été changée en Indices de dictionnaire, la propriété kKangXi a été étendue et les sections 3.0, 3.10 et 4.5 ont été ajoutées ;

UTS #39, Unicode Security Mechanisms, change les caractères zero width joiner (ZWJ) et zero width non-joiner (ZWNJ) de Identifier_Status=Allowed à Identifier_Status=Restricted ; ils ne sont donc plus autorisés par le profil de sécurité général par défaut ;

UAX #45, U-Source Ideographs, a des enregistrements pour de nouveaux idéogrammes dans son fichier de données, "ExtH" a été ajouté comme nouveau statut, les identifiants de statut pour les blocs d'idéogrammes unifiés CJK existants ont été améliorés, et la section 2.5 a été ajoutée ;

UTS #46, Unicode IDNA Compatibility Processing, a clarifié le cas limite de l'étiquette vide dans ToASCII et a ajouté de la documentation concernant les nouveaux fichiers de données de propriétés dérivées IDNA.

La norme Unicode constitue la base du traitement, du stockage et de l'échange transparent de données textuelles dans n'importe quelle langue dans tous les logiciels et protocoles informatiques modernes. Elle fournit une architecture et un codage uniformes et universels pour toutes les langues du monde, avec plus de 140 000 caractères actuellement codés.Le Consortium Unicode est une organisation à but non lucratif fondée pour développer, étendre et promouvoir l'utilisation de la norme Unicode et des normes de mondialisation connexes. Les membres du consortium représentent un large éventail de sociétés et d'organisations, dont beaucoup appartiennent au secteur de l'informatique et du traitement de l'information.Unicode est requis par les normes modernes telles que XML, Java, C#, ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0, WML et constitue la manière officielle de mettre en œuvre la norme ISO/CEI 10646. Il s'agit d'un composant fondamental de tous les logiciels modernes.Les nouvelles écritures et les nouveaux caractères de la version 15.0 permettent de prendre en charge les groupes de langues modernes, notamment :Parmi les ajouts de symboles populaires figurent 20 nouveaux emoji, dont le pic à cheveux, les maracas, la méduse, le khanda et le cœur rose.D'autres symboles et notations ont été ajoutés :La prise en charge d'autres langues et travaux d'érudition inclut :Les mises à jour importantes des polices de caractères comprennent :Des mises à jour des blocs CJK ont été ajoutées :Les propriétés et les spécifications d'Unicode déterminent le comportement du texte sur les ordinateurs et les téléphones. Les six annexes de la norme Unicode et les normes techniques suivantes ont fait l'objet de mises à jour notables pour la version 15.0 :Source : Unicode Consortium