Ajouts d'écriture arabe qui incluent des titres honorifiques et des ajouts à usage coranique, et des caractères utilisés pour écrire des langues à travers l'Afrique, les Balkans et l'Asie du Sud et du Sud-Est

Le script Vithkuqi historiquement utilisé pour écrire l'albanais et actuellement en cours de renouveau moderne

L'écriture Tangsa utilisée pour écrire la langue Tangsa, parlée en Inde et au Myanmar

L'écriture Toto utilisée pour écrire la langue Toto dans le nord-est de l'Inde

De nombreux ajouts d'écriture latine pour l'IPA étendue

37 personnages emoji, dont plusieurs nouveaux emoji pour les émotions et les gestes de la main (smileys, mains, animaux et nature, nourriture et boisson, transport et activités). Parmi les nouveautés, quelques bonshommes sourire supplémentaires, des gestes de la main, un nid (vide et avec des œufs), une boule à facettes, un troll, une pile vide,etc.

Le signe monétaire som utilisé en République kirghize

La notation musicale Znamenny développée en Russie

Cypro-Minoan, historiquement utilisé principalement sur l'île de Chypre

Vieux ouïghour, historiquement utilisé en Asie centrale et ailleurs pour écrire les langues turque, chinoise, mongole, tibétaine et arabe

Ahom, balinais, brahmi, langues autochtones canadiennes, glagolitique, kaithi, kannada, mongol, tagalog, takri et télougou

Prise en charge de l'arabe pour le haoussa, le wolof, l'hindou et le pendjabi, et la prise en charge de l'éthiopien pour le Gurage

Mises à jour importantes des blocs auxiliaires CJK et des caractères alphanumériques inclus

En juillet, le Consortium Unicode a validé de nouveaux emojis dans le cadre de l’itération Unicode 14, le standard informatique qui permet des échanges de textes dans différentes langues à un niveau mondial.Depuis le 14 septembre, la version 14.0 de la norme Unicode est désormais disponible, y compris la spécification de base, les annexes et les fichiers de données. Cette version ajoute 838 caractères, pour un total de 144 697 caractères. Ces ajouts incluent cinq nouveaux scripts, pour un total de 159 scripts, ainsi que 37 nouveaux caractères emoji. Parmi les 838 caractères qui ont été ajoutés dans Unicode 14 figurent 37 nouveaux emojis, ainsi que 75 tons de peau, pour un total de 112 nouveaux personnages disponibles dans les mois à venir sur tous les appareils.Parmi les emojis, nous retrouvons de nombreux visages (visage avec les yeux ouverts et la main sur la bouche, visage en pointillé, visage avec les larmes aux yeux, etc.) mais aussi d'autres emojis comme un troll, une boule à facettes, une fleur de lotus, un nid vide, des bulles de savon, une radiographie ou encore un corail. L'inclusivité s'invite avec l’apparition d’un personnage non-genré, représenté comme étant enceinte.La prise en charge d'Unicode constitue le fondement de la représentation des langues et des symboles dans les principaux systèmes d'exploitation, moteurs de recherche, navigateurs, ordinateurs portables et téléphones intelligents, ainsi qu'Internet et le Web (URL, HTML, XML, CSS, JSON, etc.). La prise en charge de l’Unicode est un moyen de mettre en œuvre ISO/CEI 10646. L'émergence de la norme Unicode et la disponibilité des outils qui la prennent en charge comptent parmi les tendances les plus récentes de la technologie logicielle mondiale.Les nouveaux scripts et caractères de la version 14.0 ajoutent la prise en charge des groupes de langues modernes en Bosnie, Inde, Indonésie, Iran, Java, Malaisie, Mongolie, Myanmar, Pakistan et Philippines, ainsi que d'autres langues en Afrique et en Amérique du Nord, notamment :Les ajouts de symboles populaires incluent :Les autres ajouts de symboles et de notations incluent :La prise en charge d'autres langues vivantes et travaux universitaires s'étend dans le monde entier, notamment :Mises à jour importantes de la police des graphiques, notamment :Si le lancement d’Unicode 14.0 a commencé le 14 septembre, il faudra patienter avant de voir apparaître les nouveaux emojis sur votre smartphone et sur les différentes plateformes. Ainsi, Google devrait proposer ces nouveaux emojis entre octobre et décembre 2021, tandis qu’ils devraient être disponibles sur iPhone, les autres smartphones et les réseaux sociaux tout au long de l’année 2022.Sources : blog Unicode Que pensez-vous des nouveaux ajouts Unicode 14.0 ?