La juge juge à Musk : il n'y a pas de temps pour « les plaisanteries »

Une décision qui va surtout dans le sens de Twitter

Certaines demandes de Twitter sont « trop extrêmes »

La chancelière Kathaleen McCormick a écrit : « La quatrième requête de découverte du plaignant identifie des déficiences évidentes dans la production de documents des défendeurs. Des tiers ont produit des messages texte avec Musk que Musk lui-même n'a pas produits, et la production de messages texte de Musk lui-même a révélé des déficiences flagrantes. À titre d'exemple, les défendeurs ont produit deux messages texte envoyés à Musk par Robert Steel, de Parella Weinberg Partners, le 17 juin à 9h57 et 10h15. Le texte de 10 h 15, qui indique "Ok. Je l'ai. ..." - implique que Musk a répondu. En supposant que la réponse de Musk n'était pas télépathique, on s'attendrait à ce qu'il y ait des preuves de cette réponse dans la production de documents des Défendeurs. Mais les Défendeurs n'en ont fourni aucune à la date limite pour compléter substantiellement la découverte de documents ».McCormick a également écrit que « l'approche de Musk pour répondre aux interrogatoires a également laissé beaucoup à désirer ». Après avoir reçu l'ordre « de répondre aux interrogatoires qui demandaient aux défendeurs d'identifier les personnes ayant connaissance de faits pertinents », l'équipe de Musk « a complété ses réponses le 26 août, mais elle a fait un mauvais travail, en identifiant seulement une poignée de personnes dont Twitter avait déjà connaissance ». Musk a ensuite complété cela en identifiant 491 « personnes ayant des connaissances », mais il aurait pu fournir ces informations « beaucoup plus tôt », a écrit la juge.« Les défendeurs ont maintenant remédié à bon nombre des lacunes dont le demandeur s'est plaint dans sa quatrième motion de découverte. Ils accusent le demandeur de sauter le pas et de demander des sanctions prématurément, mais je ne le vois pas de cette façon. Je peux comprendre pourquoi le demandeur a besoin d'être soulagé. Le demandeur a supporté l'essentiel de la charge de la découverte », a précisé la juge.Twitter a dû fournir « un instantané historique onéreux qui a fait l'objet de la deuxième requête de découverte des défendeurs » et « des documents provenant de 42 dépositaires », tandis que la partie de Musk « a accepté de produire des documents provenant de seulement deux dépositaires… Les défendeurs avaient moins à faire mais n'ont toujours pas respecté leurs obligations. Les déficiences antérieures des défendeurs ont laissé le demandeur se demander s'il y a d'autres déficiences et se démener dans la découverte de tiers », a-t-elle écrit.Dans un document déposé par Twitter le 30 août, il est dit « qu'à la date limite d'achèvement substantiel d'hier soir, Twitter avait produit plus de 41 000 documents ; les défendeurs moins de 2 100 ». Twitter a également déclaré avoir « examiné plus de 210 000 documents », soit quatre fois plus que les défendeurs.La juge McCormick a rendu cette décision et une autre après 17 heures hier. L'autre décision, qui résout une requête de Musk visant à obliger la production de messages Slack de personnes supplémentaires, contenait également des critiques acerbes à l'encontre du milliardaire qui a essayé de se retirer d'un accord pour acheter Twitter. « Les défendeurs ont donné au demandeur l'impression qu'ils cherchaient des dépositaires limités des messages Slack, pour ensuite dire qu'ils ne l'ont jamais voulu. Dans cette affaire très rapide, il n'y a pas de temps pour les plaisanteries. Les parties doivent pouvoir compter sur les propositions de bonne foi de l'autre pour que le processus de découverte fonctionne », a écrit McCormick.McCormick a décrit un va-et-vient fastidieux entre les avocats des parties, au cours duquel la partie de Musk a d'abord cherché à obtenir des messages Slack des 42 dépositaires de Twitter. La correspondance « confirme le récit du plaignant selon lequel les défendeurs ont effectivement abandonné leur demande initiale de 42 dépositaires en faveur d'une demande de documents de huit seulement », a-t-elle écrit. Mais Musk a ensuite « changé d'avis et exigé que le plaignant produise les messages Slack des 42 dépositaires ». « Même si les déclarations des défendeurs ont été faites par inadvertance, les défendeurs ne peuvent pas être autorisés à faire une nouvelle négociation maintenant », a écrit McCormick.McCormick a ordonné à Twitter de produire les messages Slack de deux autres dépositaires, en plus des six que Twitter avait précédemment acceptés, mais a refusé d'accorder à Musk l'accès aux 34 autres. Cette décision mentionne également que Twitter a dû faire face à une production de documents beaucoup plus lourde que la partie de Musk : « Sur la question de la charge, j'ai noté à plusieurs reprises la disparité substantielle dans la charge de découverte imposée aux factions en guerre. Je ne répéterai pas toutes ces observations ici, sauf pour dire que le demandeur a eu bien pire, et j'hésite à lui imposer une charge de communication supplémentaire importante à ce stade du litige ». Les deux dépositaires supplémentaires dont Twitter doit produire les messages Slack sont Egon Durban, membre du conseil d'administration, et Vijaya Gadde, avocate.Dans son dépôt du 30 août, Twitter s'est plaint que « la motion de la onzième heure des défendeurs visant à obliger un examen extraordinairement lourd de plus de 240 000 pages de messages Slack supplémentaires provenant de trois douzaines de dépositaires Twitter supplémentaires est un autre effort pour faire exploser le calendrier ordonné par la Cour dans cette procédure accélérée ».L'autre décision rendue hier soir par McCormick n'a pas donné à Twitter tout ce qu'il demandait, qualifiant de « trop extrême » la quatrième motion de communication préalable de la société. Par exemple, une demande de Twitter « pour tous les messages texte des deux personnes dépositaires des défendeurs pour la période négociée, que ces messages texte soient pertinents ou non » a été jugée « intrusive ».McCormick a rejeté cette demande ainsi que quelques autres demandes de Twitter, mais a accédé à la demande de Twitter pour que les défendeurs « obtiennent et produisent les enregistrements des compagnies de téléphone concernant les messages texte que Musk et le gestionnaire de fonds Jared Birchall ont envoyés ou reçus pendant la période concernée ». Ces enregistrements « permettront au plaignant de confirmer si les déclarations des défendeurs selon lesquelles Musk n'a pas envoyé de de messages texte à propos de Twitter pendant les périodes clés sont exactes », a-t-elle écrit.Elle a également accédé à la demande de Twitter de « suspendre les délais de communication de documents par des tiers pour le demandeur », mais a souligné que « la communication de documents par des tiers doit avoir lieu rapidement. Le demandeur ne peut pas utiliser cette mesure pour obtenir un quelconque avantage tactique et doit agir de bonne foi pour faire avancer la procédure de communication de pièces à des tiers aussi rapidement que possible ».Dans une autre décision rendue plus tôt hier, McCormick a autorisé Elon Musk à modifier sa contre-attaque contre Twitter, mais a refusé sa requête visant à retarder le procès d'au moins quatre semaines. Le début du procès est toujours prévu pour le 17 octobre. « En maintenant le calendrier de l'affaire, je suis conforté par le fait que Twitter a déclaré qu'il pouvait traiter des demandes raisonnables de découverte supplémentaire tout en maintenant la date du procès du 17 octobre », a écrit McCormick. Dans une autre décision rendue hier, M. McCormick a rejeté une requête de Musk visant à réinterroger une décision antérieure sur la production de documents.Source : document de justice Que est votre avis sur le sujet ?