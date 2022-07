L'équipe juridique d'Elon Musk avait déclaré dans une précédente sortie que l'entreprise Twitter exige un procès déraisonnablement rapide. En réponse, l'équipe de Musk aurait demandé que l'affaire ne soit pas entendue avant l'année prochaine. Toutefois, le tribunal estime que l'affaire devrait être jugée en cinq jours, ce qui est légèrement plus long que la proposition de Twitter.Twitter a fait pression pour que le procès ait lieu à la mi-septembre, justifiant sa demande d'accélérer les choses étant donné que l'accord de fusion entre Musk et Twitter a une « date limite présumée » du 24 octobre. Cependant, l'équipe de Musk demande que le procès n'ait pas lieu avant le 13 février 2023 au plus tôt , note le dépôt. Ce n'est pas tout à fait aussi tôt que Twitter voulait aller en justice, mais la décision favorise toujours la société par rapport à son acheteur présumé.Dans un document déposé hier, Twitter a fait valoir que l'entreprise est lésée chaque jour que dure son différend avec Musk, de sorte que l'affaire doit être jugée dès que possible. La société a également déclaré que le calendrier proposé par Musk, qui prévoit un procès en février, était « calculé pour compliquer et rendre difficile le processus ». « Des millions d'actions Twitter s'échangent quotidiennement sous un nuage de doute créé par Musk », écrit Twitter. « Aucune entreprise publique de cette taille n'a jamais eu à supporter ces incertitudes ».« La demande soudaine de Twitter de passer à la vitesse supérieure après deux mois de tergiversations et de confusion est sa dernière tactique pour dissimuler la vérité sur les comptes de spam suffisamment longtemps pour forcer les défendeurs à conclure », écrit l'équipe juridique de Musk. Le dossier indique qu'une analyse du nombre de robots de Twitter prendra beaucoup de temps, mais que ce processus est « fondamental » pour déterminer la valeur de Twitter.Depuis 2013, Twitter minimise la propagation des faux comptes sur sa plateforme, soutenant que les comptes « faux ou spam » représentent moins de 5 % de sa base d'utilisateurs, même si des chercheurs indépendants ont déclaré que le nombre pourrait être trois fois plus élevé. La société de médias sociaux serait vendue à Elon Musk pour environ 44 milliards de dollars. Musk était censé payer 54,20 $ en cash par action pour la plateforme basée à San Francisco, qui serait alors désormais privatisée après des jours d'intenses négociations entre l'entrepreneur et le conseil d'administration.La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Twitter, aurait dû être finalisée cette année. La société a confirmé que Musk, dont la fortune est estimée à 259 milliards de dollars, avait obtenu 25,5 milliards de dollars de financement par emprunt et par prêt et fournissait 21 milliards de dollars d'engagement en fonds propres.Dans une interview du 14 avril à TED 2022, Musk a cité ce problème de robots de Twitter comme la première chose qu'il changerait en tant que nouveau propriétaire de Twitter. « Une priorité absolue que j'aurais serait d'éliminer les spambots et les scambots, ainsi que les armées de bots qui sont sur Twitter », a-t-il déclaré. « Ils rendent le produit bien pire ». « Nous allons défaire les robots diffusant des spams et authentifier les comptes tenus par de véritables êtres humains », a-t-il indiqué.Pendant ce temps, le propre nombre de followers de Musk est considérablement augmenté par de faux comptes. Sur environ 87,9 millions d'abonnés actuels de Musk, SparkToro estime qu'environ 48 % sont des faux, c'est-à-dire des comptes « inaccessibles et qui ne verront pas les tweets du compte » (soit parce qu'ils sont du spam, des bots, de la propagande, etc. soit parce qu'ils ne sont pas plus actifs sur Twitter). Le 8 juillet, Elon Musk a mis fin à l’accord passé pour racheter le réseau social . Raison principale pour laquelle Twitter a choisi de poursuivre Musk. Lors de l'audience, les avocats de Musk ont fait valoir qu'ils avaient besoin de plus de temps pour enquêter sur le "firehose" de données que Twitter a fourni pour tenter de confirmer ses estimations selon lesquelles moins de 5 % des utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU) sont des bots. Apparemment, l'équipe de Musk effectue des millions de recherches sur ces données afin de mieux comprendre les calculs de la plateforme, qui apparaissent régulièrement dans les documents déposés auprès de la SEC depuis que l'entreprise est entrée en bourse en 2013.Étant donné que Musk prétend que Twitter a violé les conditions de l'accord en ne communiquant pas les informations commerciales essentielles relatives aux robots, il est clair qu'il essaie de se retirer sans rien payer. L'indemnité de rupture n'est pas mentionnée dans le document déposé auprès de la SEC, qui expose les raisons de son retrait de l'accord. Bien que l'équipe de Musk reste fidèle à son affirmation selon laquelle Twitter ment sur le nombre de bots présents sur la plateforme, Twitter estime que le véritable problème en jeu est le ralentissement macroéconomique.La décision affichée d'Elon Musk ne garantit pas que l'acquisition n'aura pas lieu. « Il a signé un accord qu'il est légalement obligé de respecter », a tweeté Ann Lipton, professeure de droit à l'université de Tulane. On ne sait pas exactement ce que Musk accepterait, a dit Lipton. « Je ne sais pas si Musk veut simplement faire baisser d'un ou deux dollars le prix de l'action », a-t-elle ajouté.« Dans son communiqué de presse annonçant l'opération le 25 avril 2022, Musk a lancé un appel au clairon pour "vaincre les robots spammeurs". Mais lorsque le marché a baissé et que l'accord à prix fixe est devenu moins attrayant, Musk a changé de discours, exigeant soudainement une "vérification" que le spam n'était pas un problème grave sur la plateforme de Twitter, et affirmant qu'il avait un besoin urgent de mener une "diligence" qu'il avait expressément abandonnée », écrit Twitter dans son procès contre Musk.Pourtant, l'équipe de Musk a fait valoir qu'il n'était pas logique que le magnat fasse baisser le cours de l'action Twitter, puisqu'il est actuellement le deuxième plus gros actionnaire de la société. Cependant, il a publiquement utilisé son compte Twitter pour demander à la SEC d'enquêter sur la société.Avec autant de drames et de conflits, il pourrait sembler absurde que Twitter oblige Musk à acheter une société à laquelle il est très hostile. Il n'en reste pas moins que l'offre signée par Musk reste bien trop alléchante pour être refusée. Alors que l'action Twitter se négocie autour de 40 dollars au moment de la publication, l'offre de Musk valorise la société à 54,20 dollars par action.Que pensez-vous de la décision du juge d'accélérer le procès contre Musk ?