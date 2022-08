Après qu'Elon Musk ait tenté de se dégager de l'accord de 44 milliards de dollars qu'il a conclu pour acheter Twitter et que l'entreprise ait intenté un procès pour le faire respecter, ses avocats ont tenté en vain de repousser le procès à l'année prochaine, et ils font maintenant pression pour un nouveau report. L'équipe de Musk propose un nouveau calendrier qui repousse le début du procès d'une semaine, actuellement prévu le 17 octobre, à la mi-novembre ou à la fin novembre.Cette fois, ils citent le témoignage de l'ancien responsable de la sécurité de Twitter, Peiter "Mudge" Zatko, qui a déposé une plainte contre l'entreprise, l'accusant de failles de sécurité, de faire des « déclarations fausses et trompeuses » aux utilisateurs et à la FTC, et d'engager des agents de gouvernements étrangers. Ses avocats ont également soumis un dossier modifié ajoutant d'autres plaintes contre Twitter. Le dossier a été soumis sous scellé, mais la documentation relative à la dénonciation soumise par Zatko, qui doit faire une déposition le 9 septembre, y est jointe.En juillet, le PDG de Tesla a envoyé sa première lettre de résiliation à Twitter, l'accusant de l'avoir trompé sur le nombre de faux comptes sur sa plateforme. Aujourd'hui, il affirme que les problèmes vont au-delà des faux comptes, et incluent la sécurité des données et d'autres préoccupations soulevées par le dénonciateur, créant ainsi un nouveau front de bataille avec Twitter.Une deuxième lettre de résiliation adressée par les avocats de Musk à Twitter, qui a été remise hier et déposée auprès de la SEC, expose les raisons de ce retard. Selon les avocats de Musk, les preuves fournies par Zatko constituent des raisons supplémentaires, en plus des revendications exposées dans la lettre de résiliation initiale qu'il a envoyée le 8 juillet, pour déterminer que c'est Twitter qui est en violation de leur accord de rachat.La semaine dernière, Peiter Zatko, l'ancien responsable de la sécurité de Twitter, a déclaré dans une plainte déposée auprès des régulateurs américains que Twitter avait donné la priorité à l'augmentation du nombre d'utilisateurs plutôt qu'à la réduction du spam et avait faussement prétendu disposer d'un plan de sécurité solide.Si ces allégations sont vraies, alors Twitter a enfreint certaines des dispositions de l'accord de fusion, ont déclaré Musk et son équipe juridique dans une lettre datée du 29 août. Twitter, cependant, a déclaré dans son dépôt réglementaire que la nouvelle notification de résiliation était invalide et injustifiée selon les termes de l'accord. Musk a également assigné Zatko à comparaître, afin d'obtenir des informations concernant principalement la manière dont le site de microblogging mesure les comptes de spam. Musk a décidé de mettre fin à l'accord en juillet, affirmant que la société l'avait trompé, ainsi que les autorités de régulation, sur le nombre réel de comptes de spam ou de robots sur la plateforme de microblogging.Mardi, Musk a demandé au juge de permettre aux deux parties de continuer à présenter leurs dossiers jusqu'au 10 novembre, puis de tenir une conférence pour discuter des preuves qu'elles peuvent présenter au procès Musk a déclaré qu'un procès pourrait commencer plus tard dans le mois « sous réserve de la disponibilité du tribunal ». La juge Kathaleen McCormick de la Cour de chancellerie du Delaware n'a pas encore rendu de décision sur la demande ni proposé de nouveau calendrier.Source : Documents de justice Qu’en pensez-vous ?