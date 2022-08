Le procès ne tourne pas autour de la question de spam, dit Twitter

Twitter a répondu aux demandes de spam déposées devant le tribunal

Twitter estime que Musk est « obligé de consommer la fusion »

Elon Musk, insatisfait du procès en cours concernant sa tentative de rompre un contrat de fusion de 44 milliards de dollars, a défié le PDG de Twitter, Parag Agrawal, l'incitant à participer à un débat public. « Par la présente, je défie Parag Agrawal à un débat public sur le pourcentage de robots Twitter », a écrit Musk dans un tweet samedi. « Laissez-le prouver au public que Twitter compte <5*% d'utilisateurs quotidiens faux ou spam*! »Bien sûr, il est peu probable qu'un débat Musk/Agrawal se produise, et le débat proposé par Musk ne prouverait probablement aucun fait sur le pourcentage de comptes spam sur Twitter qui n'aurait pas pu être prouvé au procès. Musk, Agrawal ou les deux pourraient également choisir de témoigner lors du prochain procès devant la Cour de chancellerie du Delaware. D'ailleurs, CNBC a rapporté qu'une « source proche de l'entreprise a déclaré qu'un débat n'aurait pas lieu en dehors d'un procès en cours ».Malgré l'empressement affirmé de Musk à prouver son point de vue dans un débat public, il a tenté de faire reporter ce procès jusqu'en février 2023. La juge Kathaleen McCormick a rejeté la demande de report de Musk tout en accordant la requête de Twitter qui a demandé qu'un procès se tienne au plus vite (la date du 17 octobre a été retenue et le procès devra durer 5 jours). « La réalité est que le retard menace de causer un préjudice irréparable aux vendeurs », a déclaré McCormick dans sa décision.Musk pourrait craindre que le procès ne se concentre pas suffisamment sur ses affirmations selon lesquelles le pourcentage de comptes spam de Twitter n'est pas exact. « Ce n'est pas le sujet de cette affaire », a déclaré l'avocat de Twitter, William Savitt, lors de l'audience sur la date du procès, qualifiant la plainte pour spam de Musk de « problème fabriqué ».Twitter a écrit dans un dossier judiciaire la semaine dernière que Musk n'avait pas le droit d'abandonner la fusion sur la base du nombre de comptes de spam, affirmant que l'accord ne contenait aucune référence à de faux comptes ou à des comptes de spam. « Lorsque Musk a proposé d'acheter Twitter, il n'a rien demandé à ce sujet - et Twitter n'a fait aucune déclaration concernant le nombre de faux comptes ou de spams », a écrit Twitter, ajoutant que « Musk a renoncé à toute diligence raisonnable - donnant à Twitter vingt-quatre heures pour accepter son offre à prendre ou à laisser avant de la présenter directement aux actionnaires de Twitter ».Twitter a également souligné que l'analyse de Musk prétendant montrer qu'au moins 10% des utilisateurs quotidiens actifs de Twitter sont des spams ou des faux a utilisé un outil Web qui a récemment qualifié son propre compte de bot probable.La tentative de Musk de rompre l'accord de fusion est centrée sur son affirmation non prouvée selon laquelle le pourcentage de comptes spam déclarés publiquement par Twitter sont incorrects. Plus précisément, Twitter rapporte dans les documents déposés par la Securities and Exchange Commission que moins de 5 % de ses utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU) sont des spams ou des faux.L'équipe juridique de Musk a écrit dans un dossier judiciaire qu'après avoir accepté d'acheter la société, « Musk a été sidéré d'apprendre à quel point le processus de Twitter était maigre. Des examinateurs humains ont échantillonné au hasard 100 comptes par jour (moins de 0,00005% des utilisateurs quotidiens) et ont appliqué normes pour conclure d'une manière ou d'une autre chaque trimestre pendant près de trois ans que moins de 5% des utilisateurs de Twitter étaient des faux ou des spams. C'est tout. Pas d'automatisation, pas d'IA, pas d'apprentissage automatique.Dans un autre tweet samedi, Musk a écrit: « Si Twitter fournit simplement sa méthode d'échantillonnage de 100 comptes et comment ils sont confirmés comme étant réels, l'accord devrait se poursuivre selon les conditions d'origine. Cependant, s'il s'avère que leurs dépôts auprès de la SEC sont matériellement faux, alors ça ne devrait pas ». Musk a ensuite lancé un sondage dans lequel 65% des plus de 822 000 personnes interrogées ont répondu "Lmaooo non" à la question de savoir si « moins de 5% des utilisateurs quotidiens de Twitter sont des faux/spams ».Alors que Twitter a déclaré que ses « estimations trimestrielles sont basées sur des échantillons quotidiens de 100 mDAU », cela représente 9 000 par trimestre. « En tant que question statistique de base, l'échantillon d'environ 9 000 examens Twitter de comptes inclus dans mDAU chaque trimestre est suffisamment dimensionné pour être extrapolé à l'ensemble de la population mDAU », a écrit Twitter dans le dossier du tribunal de la semaine dernière. Twitter a également déclaré qu'il effectuait « plusieurs examens humains ( n réplique) de milliers de comptes sélectionnés au hasard chaque trimestre en utilisant à la fois des données publiques et privées ».Un dossier du tribunal déposé par les avocats de Musk a affirmé que Twitter « n'effectue même pas les processus de vérification humaine les plus élémentaires, tels que contacter les comptes échantillonnés pour déterminer s'ils sont réels, y compris en envoyant un e-mail, un SMS ou même une notification push sur Twitter exigeant leur permet de saisir un CAPTCHA » et « ne supprime pas les comptes suspendus (que Twitter ne considère pas autrement comme monétisables) des calculs mDAU précédents, même lorsqu'ils sont suspendus pour spam au cours du même trimestre ».Dans sa réponse, Twitter a déclaré que « les comptes inclus dans l'échantillon de mDAU de Twitter ont déjà été soumis aux processus de détection de spam automatisés de Twitter, qui incluent des processus obligeant certains utilisateurs à répondre aux notifications téléphoniques ou textuelles ou à remplir un CAPTCHA. Twitter affirme en outre qu'après avoir déterminé qu'un compte est un spam, une automatisation malveillante ou un faux, Twitter cesse de le compter dans mDAU ». Twitter a déclaré qu'il « verrouille chaque semaine des millions de comptes qui ne peuvent pas passer les défis de vérification humaine, tels que les CAPTCHA ou les vérifications téléphoniques ».Agrawal a écrit en mai que « les estimations internes réelles de Twitter pour les quatre derniers trimestres étaient toutes bien inférieures à 5%... Les marges d'erreur sur nos estimations nous donnent confiance dans nos déclarations publiques chaque trimestre ».Outre le débat sur les estimations de spam, Twitter souhaite que le juge se concentre sur l'obligation contractuelle de Musk de finaliser la fusion. « Les demandes reconventionnelles de Musk, basées sur la distorsion, la fausse déclaration et la tromperie pure et simple, ne changent rien. Musk a signé et est obligé de consommer l'accord de fusion », a écrit Twitter. Musk essaie simplement d'échapper à un accord de fusion qu'il « n'a plus trouvé attrayant une fois que le marché boursier - et avec lui, son énorme richesse personnelle - a perdu de la valeur », a écrit Twitter.Source : Elon Musk ( 1 Que pensez-vous de la suggestion d'Elon Musk ?Que pensez-vous de la situation générale à la lumière des arguments avancés par chacun des camps ? Lequel a votre faveur ? Pourquoi ?