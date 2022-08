Le plus grand regret de Jack Dorsey est que Twitter, qu'il a cofondé, soit devenu une entreprise. Dans un tweet, Dorsey, qui dirige désormais la société de paiements financiers Block, a déclaré : « Le plus gros problème et mon plus grand regret est qu'il (Twitter) soit devenu une entreprise ».Si vous n'avez jamais entendu Dorsey, l'idée que Twitter n'aurait jamais dû être une entreprise peut sembler étrange. Mais il ne veut pas vraiment dire que le projet n'aurait jamais dû exister, plutôt que s'il pouvait réécrire l'histoire, il aurait orienté Twitter vers un protocole et non une entreprise. « Je ne pense pas qu'un individu ou une institution doive posséder des médias sociaux, ou plus généralement des entreprises de médias. Ce devrait être un protocole ouvert et vérifiable. Tout est un pas vers cela », a tweeté Dorsey en avril dernier.Bien sûr, Dorsey a fait fortune lorsque Twitter est entré en bourse en 2013, mais les milliardaires de la technologie semblent toujours avoir ces hypothétiques regrets, n'est-ce pas ? (Au crédit de Dorsey, au moins il fait quelque chose d'utile avec une grande partie de cet argent).Répondant à une question de suivi plus raisonnable de Jane Manchun Wong, Dorsey a répété qu'il aurait souhaité que Twitter devienne un protocole ouvert, et non une entreprise. Au fil des ans, l'entreprise a certainement eu du mal à satisfaire les investisseurs, à tracer une trajectoire de croissance et même à proposer une définition de sa mission exacte, bien qu'elle soit devenue un utilitaire en temps réel permettant de diffuser des informations que de nombreuses personnes, dont les dirigeants mondiaux, jugent essentielles.Est-ce que c'est du lynchage si vous critiquez vos propres décisions, des années après avoir fait fortune grâce à ces mêmes décisions ? Quoi qu'il en soit, ce n'est probablement pas très productif, mais Jack Dorsey continue néanmoins de tweeter à travers cette situation, alors que tous les autres employés de Twitter traversent la phase la plus tumultueuse de l'entreprise. Le rêve de Dorsey n'est pas mort pour autant, il est juste plus probable qu'il se réalise à travers un projet parallèle à Twitter proprement dit. Même si le petit oiseau bleu est coincé sur les montagnes russes d'Elon Musk, Bluesky, le spin-off open source de Twitter, travaille toujours à la réalisation du rêve de décentralisation, et ses plans pour un protocole de réseau social totalement ouvert semblent rester intacts au milieu du chaos.Dorsey a quitté ses fonctions de PDG de Twitter en novembre dernier et a confié le contrôle de l'entreprise qu'il a contribué à créer à Parag Agrawal. La plateforme de microblogging et Elon Musk se préparent à leur procès du 17 octobre devant la Cour de chancellerie du Delaware, afin de discuter de la tentative de Jack Dorsey de rompre leur accord d'acquisition.Selon les rapports, il est difficile de dire quelles sont les informations dont dispose Dorsey et que Musk ne pourrait pas obtenir. Pendant ce temps, l'ancien chef de la sécurité de Twitter, Peiter Mudge Zatko, a affirmé que la plateforme dirigée par Agrawal a menti sur le nombre réel de bots sur sa plateforme et a trompé les régulateurs fédéraux sur la sécurité des utilisateurs, créant une tempête.Malgré ses nobles idéaux, Dorsey a soutenu l'offre d'acquisition de Musk plus tôt cette année. Mais si jack tient par-dessus tout à la transparence et à un environnement ouvert pour la plateforme sociale qu'il a co-créée, un cadre technologique tristement célèbre pour avoir fait des déclarations trompeuses, dissimulé des données d'entreprise et brandi des accords de confidentialité est un personnage pour le moins étrange. Bien entendu, Dorsey devrait gagner plusieurs centaines de millions de dollars si l'opération est conclue, mais tout cela n'est pas encore certain puisque Musk et Twitter se retrouveront devant les tribunaux en octobre.Source : Twitter ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?