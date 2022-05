Beaucoup de rumeurs circulent sur l'avenir de Twitter depuis que le conseil d'administration a annoncé avoir accepté un accord de 44 milliards de dollars pour céder la société de médias sociaux à Elon Musk. Alors qu'on s'attendait à ce que Musk nomme un nouveau PDG à la tête de la société à la conclusion de l'accord, des personnes proches du dossier ont rapporté cette semaine que cela ne devrait pas le cas. Selon ces sources, Musk devrait occuper lui-même le poste de PDG de Twitter pendant quelque temps après le rachat. Musk, l'homme le plus riche du monde, est également PDG de Tesla et dirige deux autres entreprises, The Boring Company et SpaceX.Les actions de Tesla ont chuté de plus de 8 % jeudi. Les investisseurs craignent en effet que l'implication de Musk dans Twitter ne le détourne de la gestion du constructeur de voitures électriques le plus précieux au monde. La capitalisation boursière de Tesla est tombée à 855 milliards de dollars dans la journée du jeudi, mais a grimpé à 876 milliards de dollars à l'heure où nous écrivons ses lignes. Les actions de Twitter, quant à elles, ont prolongé leurs gains et étaient en hausse d'environ 4 % à 50,89 dollars, plus près du prix de l'accord de 54,20 dollars, les investisseurs pariant que le nouveau financement rendait la conclusion de l'accord plus probable.Parag Agrawal, qui a succédé à Jack Dorsey en tant que PDG de Twitter en novembre dernier, devrait rester dans son rôle jusqu'à ce que la vente de la société à Musk soit achevée. En outre, Musk est également déjà à l'afflux des fonds nécessaires à la transaction. Il s'est lancé dans la vente de plusieurs millions de ses actions dans le constructeur de voitures autonomes. Il aurait vendu pour environ 8,5 milliards de dollars d'actions Tesla dans les jours qui ont suivi l'accord de rachat de Twitter. Et jeudi, Musk a énuméré un groupe d'investisseurs de premier plan qui sont prêts à fournir un financement de 7,14 milliards de dollars pour son offre sur Twitter.Un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis mentionne également ce financement. Selon certaines sources, Musk aurait trié sur le volet les investisseurs. Les engagements vont de 1 milliard de dollars de Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, à 5 millions de dollars de Honeycomb Asset Management, qui a investi dans SpaceX. La rumeur indique également que Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, pourrait soutenir l'opération. Dorsey, qui est un fervent défenseur des cryptomonnaies et principalement du bitcoin, a laissé sa place à Agrawal en novembre pour se consacrer à la gestion de Block, sa société de blockchain.L'investisseur saoudien Prince Alwaleed bin Talal, qui avait déclaré en avril que le prix de la transaction n'était pas suffisant pour qu'il vende ses actions, a déclaré que Musk serait un "excellent dirigeant" pour Twitter et a accepté d'intégrer sa participation de 1,89 milliard de dollars dans la transaction. Parmi les autres investisseurs, on peut citer la société de cryptomonnaies Binance, la société du magnat de l'immobilier new-yorkais Steven Witkoff et DFJ Growth IV Partners, qui a des investissements dans The Boring Company, SpaceX, SolarCity et Tesla. Certains craignent toutefois que ces investisseurs n'influencent grandement sur l'avenir de Twitter.« Nous espérons pouvoir jouer un rôle en rapprochant les médias sociaux et le Web3 et en élargissant l'utilisation et l'adoption des cryptomonnaies et de la technologie blockchain », a déclaré Changpeng Zhao, PDG de Binance. Selon d'autres sources, Musk serait également en pourparlers avec de grandes sociétés d'investissement et des personnes très fortunées afin d'obtenir davantage de financement pour son acquisition de Twitter et d'engager moins de sa richesse dans l'opération. Le dépôt de la SEC indique que Musk devrait discuter avec Dorsey et les cadres actuels de Twitter afin d'apporter des actions dans le cadre de l'acquisition proposée.Musk, un absolutiste autoproclamé de la liberté d'expression qui a préconisé des modifications conviviales de Twitter, telles qu'un bouton d'édition et la lutte contre les "robots spammeurs" qui envoient des quantités écrasantes de tweets indésirables, a déclaré qu'il essaierait de garder autant d'investisseurs dans Twitter que possible. Les investisseurs se sont inquiétés de savoir si Musk allait conclure l'accord sur Twitter. En effet, en avril, après avoir pris une participation majoritaire d'environ 9 % dans Twitter, Musk a décidé à la dernière minute de ne pas occuper un siège au conseil d'administration de l'entreprise.Selon les termes de l'accord, Musk devrait payer une indemnité de rupture de 1 milliard de dollars à Twitter s'il se retire, et la société de médias sociaux pourrait également le poursuivre en justice pour conclure l'opération. Par ailleurs, l'acquisition de Twitter par Musk intervient à un moment clé pour l'entreprise. Agrawal a déclaré qu'il se concentrerait sur la croissance de la base d'utilisateurs actifs quotidiens de Twitter et sur l'apport de nouveaux produits aux clients. Dans son dernier rapport sur les résultats de l'entreprise, Twitter a déclaré avoir atteint 229 millions d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables.Cela représente une augmentation de 15,9 % par rapport à la même période l'année dernière. D'un autre côté, des sources ont rapporté que Musk a récemment mené des présentations devant des investisseurs, où il a donné des projections financières basées sur son analyse de Twitter. Musk aurait dit aux investisseurs qu'il estimait que la marge de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de Twitter était trop faible et que l'entreprise avait "trop d'ingénieurs qui n'en font pas assez". Musk se serait également engagé à faire de l'entreprise un "aimant à talents".Source : Dépôt de Twitter auprès de la SEC Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, Musk devrait-il occuper le poste de PDG de Twitter ?Que pensez-vous des investisseurs qui accompagnent Musk dans le rachat de Twitter ?Selon vous, en quoi le rachat de Twitter par Musk pourrait-il influencer l'avenir de la société de médias sociaux ?