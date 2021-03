Les NFT : un nouvel outil de spéculation ?





Qu'est-ce qu'un NFT (non-fungible token) ?

Mieux comprendre les NFT et leur utilité

En quoi juge-t-on les NFT importants ?

Les jetons non fongibles (NFT) sont une sorte d'actif numérique unique dont la popularité a explosé depuis quelque temps. Ils sont le dernier phénomène de cryptomonnaie à se généraliser. Les NFT existent depuis un moment, mais ils ont soudainement capté l'attention du monde entier après que la maison d'enchères Christie's a vendu la toute première œuvre d'art NFT (un collage d'images par l'artiste numérique Beeple) pour un montant énorme de 69,3 millions de dollars plus tôt dans le mois. Le dernier événement du monde des NFT qui a retenu l'attention de tous est la vente du tout premier tweet de Dorsey.Le tout premier tweet de Dorsey dit « just setting up my twttr » et a été posté par ce dernier le 21 mars 2006. Il ne lui appartient plus désormais, ou du moins, il est devenu l'œuvre d'art de Sina Estavi, PDG de Bridge Oracle, une société fournissant une plateforme basée sur le réseau TRON. Alors, comment cela s'est-il déroulé ? Dorsey a mis le tweet aux enchères numériques sous la forme d'un jeton non fongible, un bien numérique bâti sur la blockchain Ethereum, le 5 mars. Les enchères ont été traitées sur "Valuables", une plateforme qui permet aux gens de faire des offres sur des tweets qui sont "autographiés par leurs créateurs originaux."Les enchères sur le premier tweet de Dorsey ont rapidement grimpé, et il a déclaré plus tard qu'il mettrait fin aux enchères le jour du 15e anniversaire du tweet. Après avoir passé un peu plus de deux semaines sur le marché, Dorsey a finalement vendu le tweet pour 2 915 835,47 dollars à Sina Estavi. D'après le journal des enchères de Valuables, Estavi a fait son offre finale et gagnante lundi après-midi. Il a payé en utilisant la cryptomonnaie Ether pour un montant de 1630,5825601 ETH. Le tweet lui-même "continuera à vivre sur Twitter", mais Estavi possédera le NFT, "signé et vérifié par Dorsey", comme un autographe virtuel.Au début du mois, Dorsey a déclaré que l'intégralité du produit de sa vente de NFT serait convertie en bitcoins et reversée à GiveDirectly, une organisation qui aide les personnes vivant dans la pauvreté en Afrique. Mais pourquoi "acheter" un tweet à un prix aussi élevé ? « [En enchérissant sur le premier tweet de l'histoire de Dorsey et le NFT d'Elon Musk, j'ai voulu souligner l'importance des NFT sur [l'] avenir de la cryptomonnaie et de la sphère technologique », a récemment déclaré Estavi. « En outre, je voulais encourager l'implication dans les organisations caritatives dans l'espace des cryptomonnaies ».Dorsey recevra 95 % du produit de la vente primaire, tandis que Cent en gardera 5 %. Le PDG de Cent, Cameron Hejazi, a déclaré que sa plateforme permet aux gens de montrer leur soutien à un tweet qui va au-delà des options actuelles de "like", de commentaire et de retweet. « Ces actifs peuvent prendre de la valeur, ils peuvent en perdre, mais ce qui restera, c'est le grand livre et l'histoire de "j'ai acheté ceci chez vous à ce moment-là" et cela restera à la fois dans la mémoire de l'acheteur, du vendeur et des spectateurs publics », a déclaré Hejazi, ajoutant que « cela avait une valeur intrinsèque ».Les jetons non fongibles ou NFT sont des actifs cryptographiques basés sur la blockchain. Ils sont dotés de codes d'identification et de métadonnées uniques qui les distinguent les uns des autres. Contrairement aux cryptomonnaies, ils ne peuvent pas être négociés ou échangés à l'équivalence. C'est ce qui explique pourquoi ils sont qualifiés de non fongibles. Cela diffère des jetons fongibles comme les cryptomonnaies, qui sont identiques les uns aux autres et, par conséquent, peuvent être utilisés comme support de transactions commerciales. En gros, les NFT sont des jetons cryptographiques uniques qui existent sur une blockchain et ne peuvent être reproduits.Ils peuvent être utilisés pour représenter des objets du monde réel comme des œuvres d'art ou encore des biens immobiliers. La "tokenisation" de ces biens tangibles du monde réel permet de les acheter, de les vendre et de les échanger plus efficacement tout en réduisant la probabilité de fraude. Les NFT peuvent également être utilisés pour représenter l'identité des personnes, les droits de propriété, etc. La construction distincte de chaque NFT offre plusieurs possibilités d'utilisation. En outre, parce qu'ils sont basés sur la blockchain, les NFT pourraient supprimer les intermédiaires, simplifier les transactions et créer de nouveaux marchés.Une grande partie du marché actuel des NFT est centrée sur les objets de collection, tels que les œuvres d'art numériques, les cartes sportives et les raretés. L'espace le plus médiatisé est sans doute NBA Top Shot, qui permet de collectionner des moments non fongibles de la NBA sous forme de cartes numériques. Certaines de ces cartes se sont vendues pour des millions de dollars.Les NFT modifient le paradigme des cryptomonnaies en rendant chaque jeton unique et irremplaçable, ce qui rend impossible l'égalité d'un jeton non fongible avec un autre. Ils sont des représentations numériques d'actifs et ont été comparés à des passeports numériques, car chaque jeton (NFT) contient une identité unique et non transférable qui le distingue des autres jetons. Ils sont également extensibles, ce qui signifie que vous pouvez combiner un NFT avec un autre pour "engendrer" un troisième NFT unique. À l'instar du bitcoin, les NFT contiennent également des informations relatives à la propriété.Cela a pour but de faciliter l'identification et le transfert entre les détenteurs de jetons. Les propriétaires peuvent également ajouter des métadonnées ou des attributs relatifs à l'actif dans les NFT. Par exemple, les artistes peuvent signer leurs œuvres d'art numériques avec leur propre signature dans les métadonnées. Les NFT ont évolué à partir de la norme ERC-721. Développée par certaines personnes ayant construit le contrat intelligent ERC-20, la norme ERC-721 définit l'interface minimale requise pour l'échange et la distribution de jetons de jeu.La norme ERC-1155 pousse le concept un peu plus loin en réduisant les coûts de transaction et de stockage requis pour les NFT et en regroupant plusieurs types de jetons non fongibles dans un seul contrat. Selon les analystes, le cas d'utilisation le plus populaire des NFT est sans doute celui des cryptokitties. Lancés en novembre 2017, ils sont des représentations numériques de chats avec des identifications uniques sur la blockchain Ethereum. Chaque chaton est unique et a un prix en Ether. Ils se reproduisent entre eux et produisent de nouveaux rejetons, qui ont des attributs et des valorisations différents par rapport à leurs parents.Quelques semaines à peine après leur lancement, les cryptokitties ont rassemblé une base de fans qui ont dépensé 20 millions de dollars d'Ether pour les acheter, les nourrir et les entretenir. Si le cas d'utilisation des cryptokitties peut sembler trivial, ceux qui ont suivi ont des implications commerciales plus sérieuses. Par exemple, les NFT ont été utilisés dans des opérations de capital-investissement ainsi que dans des transactions immobilières. L'une des implications de l'intégration de plusieurs types de jetons dans un contrat est la possibilité d'assurer le séquestre de différents types de NFT, des œuvres d'art aux biens immobiliers, dans une seule transaction financière.D'après les analystes, les NFT sont une évolution par rapport au concept relativement simple des cryptomonnaies. Les systèmes financiers modernes sont constitués de systèmes d'échange et de prêt sophistiqués pour différents types d'actifs, allant de l'immobilier aux contrats de prêt en passant par les œuvres d'art. En permettant la représentation numérique d'actifs physiques, les NFT constitueraient un pas en avant dans la réinvention de cette infrastructure. Notons que l'idée de représentations numériques d'actifs physiques n'est pas nouvelle, pas plus que l'utilisation d'une identification unique.Cependant, ils expliquent que, lorsque ces concepts sont associés aux avantages d'une blockchain inviolable de contrats intelligents, ils deviennent une puissante force de changement. L'avantage le plus évident des NFT serait l'efficacité du marché. La conversion d'un actif physique en un actif numérique rationalise les processus et supprime les intermédiaires. Les NFT représentant des œuvres d'art numériques ou physiques sur une blockchain suppriment le besoin d'agents et permettent aux artistes de se connecter directement à leur public. Ils pourraient également améliorer les processus commerciaux.Par exemple, un NFT pour une bouteille de vin permettra aux différents acteurs d'une chaîne d'approvisionnement d'interagir plus facilement avec elle et aidera à suivre sa provenance, sa production et sa vente tout au long du processus. Les NFT sont aussi jugés "excellents" pour la gestion de l'identité. Prenons le cas des passeports physiques qui doivent être présentés à chaque point d'entrée et de sortie. En convertissant les passeports individuels en NFT, chacun ayant ses propres caractéristiques d'identification uniques, il est possible de rationaliser les processus d'entrée et de sortie des juridictions.En élargissant ce cas d'utilisation, les NFT peuvent également être utilisés pour la gestion de l'identité dans le domaine numérique. Les NFT peuvent également démocratiser l'investissement en fractionnant les actifs physiques tels que les biens immobiliers. Il est beaucoup plus facile de diviser un bien immobilier numérique entre plusieurs propriétaires qu'un bien physique. Selon les analystes, cette éthique de la "tokenisation" ne doit pas être limitée à l'immobilier ; elle peut être étendue à d'autres actifs, comme les œuvres d'art. Par exemple, un tableau ne doit pas toujours avoir un seul propriétaire.Son équivalent numérique peut avoir plusieurs propriétaires, chacun étant responsable d'une fraction du tableau. De tels arrangements pourraient augmenter sa valeur et ses revenus.Source : Cent (Valuables) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la frénésie autour des NFT ?Quelle comparaison faites-vous entre les NFT et les cryptomonnaies ?