Kiwi Farms s'est détaché du célèbre forum de harcèlement anonyme 4chan en 2014. Ses utilisateurs affirment que leur site a pour but de se moquer de personnes qu'ils appellent « lolcows » ;

Mais les cibles de leurs abus sont généralement des personnes transgenres ou neurodivergentes ;

Dans de nombreux cas, le but de ces efforts est de persuader les cibles que la seule façon de mettre fin à leurs abus - et à ceux de leurs familles - est de se suicider.

Le rôle démesuré d'entreprises comme Cloudflare

Le géant de l'infrastructure réseau fait face à la pression des militants pour qu'il cesse de fournir des services à un site web vieux de près de dix ans où des utilisateurs anonymes organisent le harcèlement et le "doxing" de personnes transgenres, dans certains cas dans le but de les pousser au suicide.En 2017, Cloudflare a coupé le service de l'organisation nazie Stormfront et de son site Daily Stormer à la suite du rassemblement d'extrême droite de Charlottesville. Toutefois, dans un billet de blog publié à la suite de cette décision, le PDG Matthew Prince a exprimé sa profonde réticence à censurer du contenu et son désir d'éviter de jouer un rôle similaire à l'avenir.Aujourd'hui, les États républicains adoptent de nouvelles lois limitant les droits des personnes transgenres et aggravant le climat de peur. Pendant ce temps, un certain nombre de sites et d'activistes de droite s'en prennent aux travestis, aux personnes transgenres et aux prestataires de soins de santé qui offrent des soins conformes au genre.Plus récemment, elle a été mise sous pression par des activistes lui demandant de retirer ses services à Kiwi Farms, un groupe en ligne décrit par le New York Magazine comme « la plus grande communauté de harceleurs du web ».Plusieurs personnes trans et non lesbiennes ont mis fin à leurs jours dans le cadre de campagnes menées par Kiwi Farms, notamment Near, un éminent programmeur d'émulateur, qui a reproché au site d'être à l'origine d'un niveau de harcèlement insupportable. Selon nombre de ces cibles, le harcèlement va jusqu'à la publication d'informations personnelles, à des tentatives de licenciement et à des incidents de "swatting" où la police locale est informée qu'un crime est en cours à l'adresse de leur domicile. Dans certains cas, ces campagnes ont duré des mois ou des années.Kiwi Farms serait à l'origine d'une campagne de harcèlement visant un activiste et un livestreamer transgenre - un effort si destructeur qu'il a poussé sa cible à se cacher au début du mois. Insider a rapporté que, dans le passé, les campagnes de harcèlement de Kiwi Farms ont été liées à trois décès par suicide. Bien que Cloudflare n'héberge pas Kiwi Farms (et n'a donc pas un contrôle total sur son maintien en ligne), il fournit plusieurs services clés pour le site, rapporte Axios.Les critiques affirment que Cloudflare et d'autres entreprises comme elle ferment les yeux sur la haine et la désinformation. Ils ont regroupé leur colère sous différents hashtags sur Twitter, notamment #dropkiwifarms et #cloudflaresupportsterrorists.Cloudflare est, à la base, un réseau de diffusion de contenu (CDN) qui sert rapidement aux utilisateurs les sites Web qu'ils demandent par le biais de leurs navigateurs Web. Il défend également les sites contre les cybercriminels. James Ball, auteur de, déclare que ces entreprises sont « l'épine dorsale de l'internet moderne ».Mais une nouvelle étude suggère que Cloudflare joue également un rôle important dans le soutien aux sites qui propagent la haine et la désinformation. L'étude réalisée en mai 2022 par des chercheurs de l'université de Stanford a analysé quels services hébergeaient 440 des sites de désinformation les plus connus dans le monde.Ils ont constaté que Cloudflare était un refuge sûr pour la toxicité. Bien que Cloudflare n'héberge qu'un site web sur cinq sur l'internet grand public, il hébergerait un site web sur trois connu principalement pour la diffusion de discours haineux ou de fausses informations. Cela fait de Cloudflare la principale plateforme que les sites de désinformation utilisent pour leur hébergement depuis 2015.« Nous constatons de manière anecdotique que les sites préfèrent Cloudflare en raison de ses politiques d'utilisation acceptable laxistes et de ses services de protection DDoS gratuits qui aident à se protéger contre les attaques de justiciers », écrivent les chercheurs. Ils notent qu'AmmoLand, un blog populaire sur les droits des armes à feu, a fait l'éloge de la société « pour sa position autoproclamée de 'neutralité du contenu' ».Il est difficile de déterminer exactement pourquoi les sites de désinformation préfèrent diffuser leur contenu via Cloudflare. Ce n'est que récemment que Cloudflare est devenu le principal fournisseur de sites de désinformation et de sites Web abusifs comme le montre la figure ci-dessous. En exploitant les données DNS passives historiques de Farsight (FarsightSecurity 2021), les chercheurs ont constaté que GoDaddy était le fournisseur le plus fréquent entre 2010 et 2015, hébergeant jusqu'à 48 (11,2 %).Cloudflare n'est pas le seul à ne pas intervenir : d'autres entreprises continuent également à fournir des services qui, s'ils étaient refusés à des sites toxiques comme Kiwi Farms, entraîneraient leur fermeture. Amazon, Google, GoDaddy et Unified Layer complètent le top cinq des CDN qui hébergent des sites de désinformation, selon les chercheurs de Stanford.Selon Ball, de nombreux CDN affirment qu'ils sont des fournisseurs de services neutres qui ne font que faire transiter des données par leurs systèmes pour répondre à la demande des utilisateurs. Mais, dit Ball, « ce n'est pas vrai ». Il souligne la façon dont les entreprises de médias sociaux ont régulièrement, bien qu'imparfaitement, expulsé les utilisateurs toxiques. « Tout comme les réseaux sociaux choisissent qui est autorisé sur leur plateforme, les CDN choisissent leurs clients. » Et ces choix, selon Ball, ont des conséquences : « Une décision de continuer à servir un client est une décision de l'aider à diffuser son contenu. »l'année dernière, le président Joe Biden a déclaré que des plateformes comme Facebook tuent des gens en autorisant la désinformation sur le vaccin Covid-19 sur leurs services. Des professionnels de santé étayent ces propos du président américain ; à l’instar du docteur Nahid Bhadelia, une experte en maladies infectieuses, qui a déclaré : « Je pense que les médias sociaux jouent un rôle important dans l'amplification de la désinformation, ce qui conduit les gens à ne pas se faire vacciner, ce qui les tue ». En effet de récentes données montrent qu’après avoir baissé pendant des semaines aux USA, le nombre moyen de décès quotidiens dus au Covid sur sept jours a augmenté de 26 % pour atteindre 211 par jour.La Maison-Blanche a intensifié sa lutte contre la désinformation sur les vaccins vendredi, le président Biden critiquant directement Facebook et d'autres plateformes pour avoir permis à la désinformation sur les vaccins de se répandre et par conséquent d'augmenter le nombre de morts de la pandémie mortelle. Le président américain Joe Biden a averti que la diffusion de fausses informations sur les médias sociaux est en train de « tuer des gens ». Il répondait à une question d'un journaliste sur le rôle présumé de plateformes comme Facebook dans la diffusion de fausses informations sur les vaccins et la pandémie. « Je veux dire qu'ils le font vraiment, regardez, la seule pandémie que nous avons est parmi les non-vaccinés, et c'est -- ils tuent des gens », a déclaré Biden sur la pelouse sud de la Maison-Blanche.Plus tôt en début de cette année, la Royal Society du Royaume-Uni, la plus ancienne institution scientifique du monde en activité, a conclu que la suppression des fausses informations scientifiques par les médias sociaux n'est pas utile , ajoutant qu'il existe des moyens plus efficaces de lutter contre ce fléau. « Il s'agit d'une méthode de modération contre-productive, car elle ne contribue guère à limiter leurs effets néfastes de la désinformation. »Les chercheurs de l'université de Stanford montrent que plusieurs fournisseurs sont responsables de manière disproportionnée de la diffusion de fausses informations en ligne, notamment Cloudflare, qui fournit du contenu à un tiers des sites de désinformation de notre étude. Si de nombreux fournisseurs interdisent les contenus haineux, leurs conditions de service contiennent rarement des clauses interdisant la désinformation générale sur leurs plateformes, et même lorsque les hébergeurs ont des politiques, leur application est rare et apparemment inefficace.Lorsque les sites de désinformation sont déplacés par les fournisseurs d'hébergement et les bureaux d'enregistrement, ils trouvent d'autres fournisseurs disposés à diffuser leur contenu. Cependant, les chercheurs constatent que les sites de désinformation s'appuient sur des plateformes de monétisation telles que les réseaux d'annonces et les plateformes de dons, et qu'ils s'appuient même de manière disproportionnée sur certains fournisseurs tels que Google et RevCon-tent.De manière anecdotique, les chercheurs observent que les sites semblent éprouver des difficultés lorsque leurs canaux de monétisation sont supprimés.Source : Université de Stanford Cette étude de l'université de Stanford est elle pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?« Les chercheurs montrent que plusieurs fournisseurs sont responsables de manière disproportionnée de la diffusion de fausses informations », selon vous, comment lutter contre ce fleaux ?