Je ne vais pas jouer au complotiste car ce n'est clairement pas dans ma nature, à mon sens je me situe quelque part entre "tout est complot" et "les complots n'existent pas" ce qui me parait en fait être un choix rationnel ... Mais (oui on va me dire dès que tu dis mais c'est que c'est pas bon signe) .. Mais, ça m'amuse de voir une telle peur débarquer alors qu'on est régulièrement abreuvés d'informations tronquées qui vont de l'avis subjectif à carrément la fake news. D'ailleurs détestant le mensonge, un bon exemple aura été les campagnes de dénigrement sur Trump ça a fini par me faire avoir de la sympathie pour le personnage. C'est là où c'est d'"ailleurs contreproductif quand on pense être du bon côté de sacrifier ses principes, du moins je pense.Je pense que cette confiance entre les gens a été sapées bien avant par les médias, quand on tronque régulièrement l'information on clive, ce qui est souvent voulu par les idéologues et des études en socio dont je ne pourrais citer les sources semblaient le prouver (c'était au grès de mes lectures de certains mag scientifiques que je lisais chez le médecin)... Et lorsqu'on clive il y a un climat de défiance qui s'installe progressivement, ça démarre donc par les élites et les médias et ça descend plus bas. Pour ma part j'ai mêem tenu un mur confrontant des articles de magasines connus et reconnus et non "complot mag" pour montrer les manipulations, on parle de fakes news online mais elels ont démarré dans les postes télé, à une époque online on se réinformait, le débunk existait d'ailleurs pour limiter les contenus bidons de passer. Je peux donner un exemple de tête avec une interpellation d'un clandestin gare du nord à Paris, le journal Le Monde qui relaie des témoignages bidons sans vérifier et étant le premier à couvrir cette actualité répand des débilités, heureusement qu'à l'époque les autres médias étaient plus sérieux et ont publié des articles allant dans un autre sens et ont contrebalancé. D'ailleurs je lisais le Monde en tout premier il y a des années de ça et maintenant j'ai tendance à la considérer bien souvent comme un torchon.. est ce que ça a été une prise de conscience ou bien est ce qu'il a évolué négativement, je n'en sais rien.Après, je me souviens qu'on a dit pour le covid que le coup du labo était un fake, et qu'ensuite les médias sont revenus en arrière des mois plus tard pour dire que c'était finalement une éventualité.. Pour ma part ce qui compte ce sont les faits, je pensais en raison des articles que c'était une invention, c'est revenu une piste, et bon au final on n'en sait pas plus. Ceci dit c'est en raison de tension avec la Chine que d'un coup l'implication d'un labo est revenu une éventualité.Donc voilà je trouve amusant cette inquiétude alors qu'on nage au quotidien dans de l'information bidonnée, que l'éthique certains s'essuient le derrière avec... Le pire c'est qu'en plus il y a eu un précèdent avec les journalistes et qu'il y avait eu un engagement de ne plus refaire la même erreur, mais bon... Par contre ce qui m'inquiète c'est de voir des gens formés aux sciences nager de plus en plus en plein délire, perdre toute rationalité. Et là dedans les fake news ne sont pas un déclencheur mais un révélateur... La question serait plutôt de savoir pourquoi des gens qui ont fait des études, ont une discipline intellectuelle qui les a mené à réussir celles ci, se retrouvent à tenir des discours incohérents.