En 2015, la vie de Max Wheeler était Mobile Data Labs, travaillant sur une application qui fournissait des rapports de kilométrage sans stress pour les chauffeurs commerciaux et les entreprises qui les employaient. C'est alors que Microsoft, invoquant l'ambition de « réinventer la productivité et les processus métier dans un monde axé sur le mobile et le cloud », a acquis la société basée à San Francisco.



Après quelques années passées à peaufiner l'application au sein de Microsoft, Wheeler et l'équipe ont appris que l'équipe Family Safety, qui permet aux parents d'utiliser les limites de temps d'écran et d'autres fonctionnalités pour surveiller et protéger leurs proches en ligne, avait besoin d'une solution mobile. En tant que groupe de gens à l'esprit familial, l'équipe a sauté sur l'occasion. L'équipe précédemment chargée de suivre les kilomètres a offert son état d'esprit de croissance et ses talents de conception centrés sur l'humain pour créer des versions 1.0 des applications Family Safety pour iOS et Android.



Près de deux ans plus tard, l'équipe s'appelle Modern Life Experiences (MLX) et s'est fait un nom en recherchant et en développant des projets axés sur le client. Nous avons récemment rencontré Wheeler pour discuter du voyage, qui nous rappelle que l'adaptabilité peut mener n'importe où, que la conception centrée sur l'humain ne se démode jamais et que l'empathie a un impact sur l'expérience.

Pourquoi supprimez-vous Money in Excel des abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille ?



Nous avons beaucoup appris de Money in Excel et apprécions les nombreux besoins que les gens ont pour leur famille et leur argent. Nous pensons qu'il existe d'autres domaines dans lesquels nous pouvons avoir un plus grand impact et nous nous concentrerons sur ceux qui vont de l'avant.



Vais-je toujours recevoir de nouvelles transactions ?



Non, une fois Money in Excel terminé le 30 juin 2023, vous ne recevrez plus de mises à jour de vos transactions ni de nouvelles transactions.



Puis-je connecter un nouveau compte financier ?



Non, une fois Money in Excel terminé le 30 juin 2023, vous ne pourrez plus vous connecter à un nouveau compte financier ou vous reconnecter à un compte financier existant.



Comment puis-je désactiver la facturation récurrente ?



Veuillez consulter Activer ou désactiver la facturation récurrente pour Microsoft 365 pour les particuliers.



Puis-je conserver une copie de mes données ?



Oui, vos données vous appartiennent et sont toutes contenues dans votre classeur Excel. Veuillez conserver votre classeur en lieu sûr, car vous ne pourrez pas restaurer vos données après la fin de Money in Excel le 30 juin 2023.



Microsoft aura-t-il toujours accès à mes données ?



Après la fin de Money in Excel le 30 juin 2023, Microsoft n'aura plus accès à vos données. Si votre classeur Money in Excel est stocké sur votre OneDrive, il est sûr, nous ne supprimerons aucun de vos fichiers personnels.

En 2015, Microsoft a acquis Mobile Data Labs, créateur de la populaire application MileIQ. L'équipe Mobile Data Labs a continué à développer et à proposer des solutions de productivité mobile, notamment les versions 1.0 des applications Family Safety pour iOS et Android. En 2017, cette équipe s'appelait Modern Life Experiences (MLX) et était impliquée dans la recherche et le développement de projets axés sur le client, notamment Money in Excel. En 2021, MileIQ est devenue une société indépendante sous le nom de MileIQ LLC et Microsoft a supprimé les avantages MileIQ de ses offres d'abonnement.L'entreprise a brièvement raconté l'histoire dans un billet de blog publié en avril 2021 :Selon un rapport de Business Insider, Microsoft licencie apparemment des membres de l'équipe de Modern Life Experiences. Le rapport indique qu'environ 200 employés seront touchés par cette décision. Cependant, ils ont la possibilité de rechercher d'autres postes vacants au sein de l'entreprise ou de prendre une indemnité de départ dans les 60 jours.Cela ne devrait pas surprendre quiconque suit Microsoft, car la plupart des produits provenant de l'équipe MLX n'ont pas été bien accueillis par les clients. Comme déjà mentionné plus haut dans l'article, MileIQ ne fait plus partie de Microsoft. Microsoft a récemment annoncé que Money in Excel ne sera plus pris en charge à partir du 30 juin 2023. Une fois la prise en charge terminée le 30 juin 2023, vous ne pourrez plus vous connecter à un nouveau compte financier ou vous reconnecter à un compte financier existant.Family Safety est le seul produit actif en cours de développement par l'équipe MLX. Nous ne savons pas si ces licenciements affecteront ou non le développement du produit Family Safety.De plus, bien que Microsoft n'ait pas fourni de commentaire officiel de la fin de son initiative Modern Life, Erynn Hesler, un concepteur senior de Microsoft a révélé qu'il y avait des « nouvelles difficiles » pour l'équipe Modern Life Experiences cette semaine dans un article publié sur LinkedIn. « À tous mes collègues qui ont dû faire face à des nouvelles difficiles aujourd'hui, faites-moi savoir si je peux faire quelque chose. La culture que nous avons créée au sein d'une entreprise géante au sein de notre petite équipe Modern Life Experiences était si spéciale. Je pense à vous tous aujourd'hui », a expliqué Erynn. .La nouvelle survient des semaines après que Microsoft a supprimé moins de 1% de ses 180 000 employés, avec des suppressions d'emplois dans le conseil et les solutions clients et partenaires. Microsoft a également réduit les postes vacants alors qu'il ralentit l'embauche dans un contexte d'affaiblissement de l'économie.Les efforts de Microsoft pour les consommateurs se concentrent désormais sur Windows, Microsoft 365, Microsoft Teams pour les consommateurs, Surface et bien sûr Xbox. Microsoft a initialement formé l'équipe Modern Life Experiences en 2018 après une période difficile pour ses services aux consommateurs. Microsoft a tué son service Groove Music en 2017, a officiellement arrêté Kinect la même année et a finalement admis que Windows Phone était mort. L'appareil de fitness Microsoft Band a également disparu en 2016, et les efforts avec Cortana sont tombés loin derrière ses rivaux au point que Microsoft a changé les choses pour se concentrer sur les utilisateurs professionnels à la place. Microsoft a même fait pivoter son matériel HoloLens vers les clients commerciaux, et il y a de nouveaux signes que HoloLens pourrait avoir des problèmes.Cependant, Microsoft a connu du succès avec ses abonnements Microsoft 365 pour les consommateurs. Les abonnements grand public à Microsoft 365 ont augmenté de 15 % au cours du dernier trimestre, pour atteindre 59,7 millions. La consommation de bureau a également augmenté de 9% d'une année sur l'autre, dans un contexte d'augmentation du travail hybride et à distance.Tous les regards seront désormais tournés sur les résultats que produira l'embauche l'année dernière par Microsoft de Manik Gupta, l'ancien chef de produit chez Uber. Gupta est responsable du consommateur Microsoft Teams, de Skype et de GroupMe, et il se concentre sur la création d'expériences client à travers Microsoft.Microsoft avait essayé d'acquérir des communautés populaires au cours des deux dernières années, notamment TikTok, Pinterest et Discord, pour améliorer ses efforts avec les utilisateurs non professionnels. En dehors de Xbox, Microsoft n'a pas de service communautaire ou social largement utilisé par les consommateurs, et TikTok, Pinterest ou Discord auraient pu combler cette lacune. Des rivaux comme Google, Amazon, Facebook ont tous acquis de grandes applications grand public comme YouTube, Twitch et Instagram, et Microsoft essaie toujours d'aligner ses offres grand public.Sources : Business Insider, Microsoft ( 1 2 ) Erynn HeslerAvez-vous déjà entendu parler de l'équipe Modern Life Experiences ?Que pensez-vous de l'objectif qui lui a été attribué ?Microsoft gagnerait-il à avoir un service communautaire ou social largement utilisé par le grand public à l'instar de ce qu'ont fait ses riveaux qui ont fait l'acquisition d'applications grand public ? Dans quelle mesure ?