D'abord Argo, maintenant Tesla. La conduite autonome se heurte-t-elle à un autre mur ?

Dans un article publié en début de ce mois, nous avons précédemment rapporté que près de 200 employés étaient licenciés . La loi WARN ACT oblige les employeurs qui procèdent à des licenciements massifs à publier un avis de 60 jours pour les travailleurs concernés. La plupart des travailleurs concernés par ce licenciement occupaient des emplois moyennement peu qualifiés et faiblement rémunérés, comme l'étiquetage des données de l'Autopilot, qui consiste à déterminer si l'algorithme de Tesla a bien ou mal identifié un objet, selon une source.Ces licenciements s'inscrivent dans le cadre de la réduction de 10 % des effectifs annoncée le mois dernier par Elon Musk, PDG de Tesla. Dans ses offres d'emploi, Tesla a déclaré que les données étiquetées étaient « un élément essentiel pour la formation de puissants réseaux neuronaux profonds, qui aident à conduire les véhicules Tesla de manière autonome ». Les employés de Buffalo (New York) et de San Mateo ont passé des heures à étiqueter les images des voitures et de l'environnement dans lequel elles circulent, comme les panneaux de signalisation et les voies de circulation.Il convient de noter que les licenciements massifs ne sont pas une pratique inhabituelle pour Musk et Tesla. L'entreprise a supprimé des centaines de travailleurs en octobre 2017, 9 % du personnel en juin 2018 et environ 7 % en janvier 2019, puis a réduit les salaires et mis les employés au chômage technique en avril 2020. Musk a récemment envoyé un courriel à l'échelle de l'entreprise affirmant que, pour les travailleurs qui ne se sont pas présentés au bureau (sauf s'il a la permission de continuer à travailler à domicile), « nous considérerons que vous avez démissionné. »La semaine dernière, les avocats des plaignants ont déposé une motion d'urgence demandant à un juge d'interdire au constructeur de véhicules électriques de forcer les travailleurs à signer des décharges en échange d'une indemnité de départ inférieure à celle prévue par la loi fédérale.Deux anciens employés ont cependant intenté un procès contre l'entreprise, affirmant que Tesla a violé la loi fédérale en ne donnant pas de préavis de 60 jours avant de procéder à un licenciement collectif dans son usine Gigafactory au Nevada. Dans le rapport sur les licenciements de San Mateo, auraient mentionné que la plupart des travailleurs ont été licenciés en fonction de leurs performances - ce qui signifie que Tesla ne serait pas tenu de donner un préavis des licenciements.Le mois dernier, des factures et d'autres documents ont laissé voir que Tesla a payé MWW PR pour surveiller un groupe Facebook d'employés de Tesla et pour mener des recherches spécifiquement sur les organisateurs sur les réseaux sociaux en 2017 et 2018. Deux choses que MWW PR surveillait de près pour Tesla étaient des discussions sur les réseaux sociaux alléguant des pratiques de travail déloyales chez Tesla, et des discussions relatives à un procès pour harcèlement sexuel, selon les documents décrivant leur travail. Les employés actuels et anciens de Tesla ont déclaré qu'ils pensaient que l'entreprise surveillait toujours les travailleurs sur les réseaux sociaux et ont partagé des copies de la politique de communication actuelle de l'entreprise.En 2017 et 2018, alors que certains travailleurs cherchaient à former un syndicat à l'usine Tesla de Fremont, en Californie, la société de véhicules électriques d'Elon Musk payait un cabinet de conseil, MWW PR, pour surveiller les employés d'un groupe Facebook et plus largement sur les réseaux sociaux, selon des factures et autres documents examinés par les médias. Deux choses que MWW PR a surveillées de près étaient des discussions alléguant des pratiques de travail déloyales chez Tesla et une poursuite pour harcèlement sexuel, selon les documents décrivant leur travail. Argo AI est une entreprise de technologie de conduite autonome dont le siège social est situé à Pittsburgh, en Pennsylvanie. L'entreprise a été cofondée en 2016 par Bryan Salesky et Peter Rander, des vétérans des programmes de conduite automatisée de Google et d'Uber. Elle est aujourd’hui soutenue par Ford et Volkswagen. Argo AI a licencié environ 150 employés, comme l'ont rapporté Bloomberg et le Wall Street Journal. Le mouvement est censé compenser une période de croissance rapide, au cours de laquelle la société a embauché plus d'employés que nécessaire.« Avec une croissance incroyable et des progrès réalisés dans notre mission de déploiement de véhicules sans conducteur, nous apportons des ajustements prudents à notre plan d'affaires pour mieux continuer sur la voie du succès », a déclaré Argo AI. Comme l'a noté le WSJ, les licenciements représentent environ 6 % de l'équipe de 2 000 personnes de l'entreprise basée à Pittsburgh.Argo AI a été fondée en 2016 par Bryan Salesky, l'ancien responsable du développement du matériel pour les véhicules autonomes (VA) de Google, et Peter Rander, qui était auparavant responsable de l'ingénierie pour la branche de conduite autonome d'Uber. Ford a injecté un milliard de dollars dans l'entreprise en 2017, et Volkswagen a suivi avec un investissement de 2,6 milliards de dollars en 2020. « Argo est un partenaire essentiel de notre service de conduite autonome, et nous continuerons à les soutenir et à travailler ensemble sur le développement de la technologie de conduite autonome qui alimentera notre service de conduite autonome », a déclaré Bradley Carroll, porte-parole de Ford, dans une déclaration.Ce financement a permis à l'entreprise de développer son activité AV dans plusieurs villes américaines ainsi qu'à l'étranger. Argo AI est actuellement en train de tester des véhicules entièrement autonomes à Miami et à Austin et prévoit de s'associer à Lyft dans ces deux villes. Elle s'associe également à Walmart pour déployer un service de livraison sans chauffeur à Miami, Austin et Washington, D.C., et travaille à la réalisation de son objectif de lancer un service de covoiturage automatisé avec Volkswagen en Allemagne d'ici 2025.Êtes-vous surpris par ces licenciements chez Tesla ?À votre avis, comment l'autopilot de Tesla va-t-il s'améliorer si Musk vire l'équipe ?En avez-vous déjà été témoin ou connaissez-vous des travailleurs qui ont subi un licenciement ?À votre avis, pensez-vous de la concurrence dans ce secteur pourra en profiter ?