Énervé par le prix de la réparation, il fait sauter sa Tesla Model S





L'utilisation des voitures Tesla coûte-t-elle trop chère pour les gens ?

Tuomas Katainen est un Finlandais et anciennement propriétaire d'une Tesla Model S 2013. Il a expliqué que sa Tesla fonctionnait bien au départ, mais qu'après les 1 500 premiers kilomètres, elle a commencé par avoir des problèmes et renvoyait régulièrement des codes d'erreur. « Quand j'ai acheté cette Tesla, les 1 500 premiers kilomètres ont été agréables. Puis, les codes d'erreur sont apparus », a-t-il déclaré dans une vidéo montrant la destruction de sa voiture à la dynamite. Après avoir amené sa Tesla chez un mécanicien, Katainen a découvert que la seule façon de réparer la voiture serait de remplacer l'ensemble de la batterie.Dans un devis, le réparateur lui a fait savoir que cela lui coûterait au moins 20 000 euros, soit environ 22 600 dollars. En sus, il devrait demander à Tesla la permission d'effectuer la réparation. Pour mettre cela en perspective, les 22 600 dollars permettraient d'acheter une autre Model S 2013 d'occasion en Finlande, qui semble se vendre à plus de 42 900 dollars. Mais Katainen décide que ce n'est pas pour lui, prouvant qu'il y a bien une ligne mince entre la logique, la rage et la folie. « Alors je leur ai dit que je venais chercher la Tesla. Maintenant, je vais faire exploser toute la voiture », a-t-il raconté dans la vidéo.Pour réaliser son plan de maître, Katainen a fait appel au YouTubeur Pommijätkät, qui se traduit approximativement par "les gars de la bombe". (La traduction semble appropriée, car Pommijätkät est spécialisé dans la destruction des choses à base d'explosifs.) Quoi qu'il en soit, le groupe a attaché 30 kg de dynamite à la voiture et l'a garée dans une ancienne carrière. Un mannequin d'essai de choc, équipé d'un casque, d'une épaisse veste d'hiver et d'une photo du visage d'Elon Musk, PDG de Tesla, a été déposé par hélicoptère, puis installé sur le siège du conducteur. Katainen a déclenché l'explosion depuis l'intérieur d'un bunker voisin.La Tesla a explosé en une boule de feu, avec ce qui semble être des milliers de morceaux éparpillés dans le paysage enneigé. Lorsqu'on lui a demandé par la suite s'il avait déjà eu autant de plaisir au volant d'une Tesla, Katainen répond : « non, je n'ai jamais eu autant de plaisir avec une Tesla ! » Selon les critiques, n'importe qui serait assez frustré à ce stade, si l'on considère que le prix de base d'une Tesla Model S 2013 neuve commençait à 57 400 dollars, avant de passer à 59 900 dollars lors de la sortie de la voiture. Et comme souligné plus haut, un modèle d'occasion standard se vend actuellement à moins de 30 000 dollars dans le pays.C'est probablement pour cette raison que Katainen a récupéré la Tesla chez le garagiste et lui a dit qu'il allait "faire exploser toute la voiture". Pour situer le contexte, ces voitures sont garanties huit ans (ou jusqu'à 241 401 kilomètres) pour la batterie et l'unité d'entraînement, mais les garanties des anciens modèles commencent à expirer, révélant le coût potentiel derrière un remplacement complet de la batterie. En septembre, un rapport a fait état d'un propriétaire de Tesla qui avait besoin de remplacer la batterie d'une Model S qui n'était plus sous garantie. Comme indiqué dans le rapport, Tesla lui a fait un devis de 22 500 dollars.Toutefois, il aurait fini par obtenir une réparation pour 5 000 dollars auprès d'un atelier tiers. Le devis de Katainen provenait également de Tesla, et il n'est pas certain qu'il ait eu accès à un autre service de réparation. Alors, Katainen aurait-il dû prendre la peine de comparer plusieurs devis ? Selon les critiques, il est probable qu'il obtienne une réparation à moindre coût ailleurs, mais rien ne garantit que cela durera dans le temps. Ils estiment que Tesla effectuera la réparation avec des pièces d'origine que les réparateurs ne possèdent certainement pas. Ils concluent néanmoins que les 22 600 dollars sont "exagérés" pour remplacer seulement une batterie.Beaucoup ont répondu par l'affirmative à cette question. Et pour étayer leur réponse, ils donnent l'exemple de la fonction de conduite autonome de Tesla, le "Full Self-Driving" (FSD) . Le FSD est une suite de fonctions d'assistance au conducteur que Tesla espère pouvoir un jour permettre aux voitures de se conduire elles-mêmes. (Elle n'est pas totalement autonome aujourd'hui, mais cela n'a pas empêché Tesla de l'appeler "fonction de conduite autonome intégrale", ce qui a suscité la colère de certains experts en conduite autonome.) Mieux, l'entreprise semble tirer régulièrement avantage de cette appellation en vendant le FSD cher.Tesla a bricolé les prix du pack complet de conduite autonome à plusieurs reprises au cours des deux dernières années. En 2018, le forfait coûtait 3 000 dollars au moment de l'achat du véhicule ou 4 000 dollars lorsqu'il était acheté plus tard. En 2019, Tesla a brièvement réduit le prix à 2 000 dollars, provoquant la colère des clients qui avaient payé des prix plus élevés. Puis, Tesla a revu sa structure de prix, en rendant les fonctions de base de l'Autopilot standard et en portant le prix du forfait FSD à 5 000 dollars. Tesla a ensuite augmenté le prix à 6 000 dollars, 7 000 dollars, puis 8 000 dollars. Aujourd'hui, il coûte 10 000 dollars.Musk a longtemps averti les clients de s'attendre à ce que le prix de la technologie complète de conduite autonome continue d'augmenter. « Si vous achetez une Tesla aujourd'hui, je crois que vous achetez un actif qui s'apprécie - et non un actif qui se déprécie », a déclaré Musk dans un épisode de podcast de 2019. Musk a prédit que les Teslas seront bientôt capables de fonctionner de manière totalement autonome, ce qui leur permettra de fonctionner comme des taxis autonomes et de générer des revenus pour leurs propriétaires lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Mais il convient de prendre les déclarations de Musk avec un grain de sel.Au moment où Musk a fait ses commentaires en 2019, il prévoyait également que le logiciel permettant une conduite entièrement autonome serait publié à la fin de 2019 et qu'il serait suffisamment sûr à la mi-2020 pour permettre un fonctionnement entièrement sans conducteur. Il a prédit qu'une flotte de milliers de Tesla offrirait des courses de taxi sans chauffeur d'ici la fin de 2020. Inutile de dire que cela n'arrivera pas. En octobre 2020, l'entreprise a publié une version bêta du FSD, mais les premières vidéos de test ont montré que les performances du logiciel sont bien pires que celles d'un conducteur humain.Il faudra donc attendre des mois, voire des années, avant que le logiciel FSD puisse fonctionner en toute sécurité sans surveillance humaine. Et même après cela, les voitures Tesla ne seront peut-être pas adaptées à un service de robots taxis. Les taxis sans chauffeur de sociétés telles que Waymo (Alphabet) et Cruise (General Motors) sont conçus à cet effet. Ils disposent d'une gamme de capteurs sophistiqués. Par exemple, les voitures de Waymo ont des capteurs lidar à courte portée et à grand-angle autour de la base du véhicule pour détecter tout enfant ou animal de compagnie à proximité que les capteurs de longue portée pourraient manquer.Ainsi, même si Tesla parvient à développer un logiciel capable de fonctionner sans conducteur dans les années à venir, ses véhicules pourraient ne pas disposer du matériel nécessaire pour les rendre pratiques en tant que taxis autonomes. Les clients qui envisagent de débourser 10 000 dollars pour le pack FSD pourraient ne pas récupérer leur argent en faisant du taxi. Il faut noter qu'en juillet dernier, Tesla a commencé par offrir à certains clients la possibilité de s'abonner et de payer un forfait mensuel au lieu de 10 000 dollars pour la fonction FSD.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des frais de remplacement d'une batterie Tesla ? Cela coûte-t-il trop cher ?Les technologies utilisées dans la conception des batteries Tesla justifient-elles leurs prix ?Avec ce coût pour changer une simple batterie, les gens peuvent-ils se permettre la transition vers la voiture électrique ?