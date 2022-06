Un contexte qui change

Un message du PDG et cofondateur de Coinbase, Brian Armstrong

Nous semblons entrer dans une récession après plus de 10 ans de boom économique. Une récession pourrait conduire à un autre hiver crypto et pourrait durer pendant une période prolongée. Au cours des hivers crypto passés, les revenus de négociation (notre principale source de revenus) ont considérablement diminué. Bien qu'il soit difficile de prédire l'économie ou les marchés, nous prévoyons toujours le pire afin de pouvoir continuer nos activités dans n'importe quel environnement. La gestion de nos coûts est essentielle dans les marchés baissiers : Coinbase a survécu à quatre grands hivers crypto, et nous avons créé un succès à long terme en gérant soigneusement nos dépenses à chaque période de baisse. Il est difficile d'évoluer dans les marchés baissiers et cela demande d'avoir un état d'esprit différent.

Nous avons grandi trop vite : Début 2021, nous avions 1 250 employés. À l'époque, nous étions dans les premières manches de la course haussière et l'adoption de produits crypto explosait. Il y avait de nouveaux cas d'utilisation grâce au fait que la crypto avait une traction pratiquement chaque semaine. Nous avons vu les opportunités, mais nous devions agrandir massivement notre équipe pour nous positionner pour concourir dans un large éventail de paris. Il est difficile de croître au bon rythme compte tenu de l'ampleur de notre croissance (~200*% a/a depuis le début de 2021). Bien que nous ayons fait de notre mieux pour que cela soit parfait, dans ce cas, il est maintenant clair pour moi que nous avons sur-embauché.

La nécessité de gérer les dépenses*: alors que nous opérons dans cette période très incertaine dans le monde, nous voulons nous assurer que nous pouvons traverser avec succès un ralentissement prolongé. Notre équipe s'est agrandie très rapidement (>4x au cours des 18 derniers mois) et nos frais de personnel sont trop élevés pour gérer efficacement ce marché incertain. Les mesures que nous prenons aujourd'hui nous permettront de gérer avec plus de confiance cette période, même si elle est sévèrement prolongée. La nécessité d'augmenter l'efficacité*: nous avons maintenant dépassé la limite du nombre de nouveaux employés que nous pouvons intégrer tout en augmentant notre productivité. Depuis quelques mois, l'ajout de nouveaux employés nous rend moins efficaces, pas plus. Nous nous sommes vus ralentir considérablement en raison des vents contraires de la coordination et de la difficulté à intégrer pleinement les nouveaux membres de l'équipe. Nous croyons que les changements ciblés en matière de ressources que nous apportons aujourd'hui permettront à notre organisation de devenir plus efficace.

Un minimum de 14 semaines d'indemnité de départ plus 2 semaines supplémentaires pour chaque année d'emploi au-delà d'un an

4 mois d'assurance maladie COBRA aux États-Unis et 4 mois de soutien en santé mentale dans le monde

L'accès à Talent Hub, où les membres de l'équipe de Coinbase travailleront pour vous contacter avec des postes vacants dans d'autres entreprises (y compris les sociétés de portefeuille de Coinbase Ventures et d'autres fonds de capital-risque crypto)

Coinbase licencie près d'un cinquième de ses effectifs au milieu dans un contexte d'effondrement de ses cours crypto mais aussi en bourse. La plateforme d'échange de crypto-monnaie va supprimer 18% de ses effectifs à temps plein, selon un courriel envoyé aux employés mardi matin. Coinbase compte environ 5 000 employés à temps plein, ce qui se traduit par une réduction du nombre d'employés d'environ 1 100 personnes.Coinbase avait initialement annoncé qu'il suspendait l'embauche. Deux semaines plus tard, l'entreprise a annoncé qu'elle prolongeait le gel dans un « avenir prévisible ». Plus tôt cette année, Coinbase a déclaré qu'il prévoyait de créer 2 000 emplois dans les domaines des produits, de l'ingénierie et de la conception :« Chez Coinbase, nous avons une mission ambitieuse pour accroître la liberté économique dans le monde. Si nous voulons saisir l'opportunité qui s'offre à nous, nous aurons besoin de plus d'aide pour faire évoluer nos produits existants et en créer de nouveaux. En 2022, nous prévoyons d'ajouter jusqu'à 2 000 employés dans nos équipes de produits, d'ingénierie et de conception.« Nous voyons d'énormes opportunités de produits à venir pour l'avenir du Web3. Nous pensons que notre industrie en est à ses balbutiements et qu'il est essentiel de créer des passerelles pour que les individus participent à la conduite du cas d'utilisation de la prochaine génération de crypto. Nous nous étendons également pour inclure des produits qui hébergent du contenu généré par les utilisateurs comme les NFT, et nous sommes ravis de nos plans ambitieux pour l'avenir de Coinbase Wallet, améliorant la sécurité, la facilité d'utilisation et l'accessibilité.« Nous sommes inébranlables dans notre objectif de construire sur le long terme, à travers chaque cycle de cryptographie. Cela a été l'un des plus grands moteurs de notre succès à ce jour. À travers les sommets, nous nous concentrons sur la mise à l'échelle et de nombreuses nouvelles personnes se familiarisent avec la cryptographie. Pendant les creux, nous nous concentrons sur l'innovation des produits. Que le marché soit en hausse ou en baisse, nous voyons une opportunité évidente, faisant de Coinbase l'un des endroits les plus excitants où travailler en ce moment.« Il y a quelques éléments que nous recherchons dans toutes les embauches que nous effectuons chez Coinbase, quel que soit le rôle ou l'équipe. Tout d'abord, nous recherchons des signaux indiquant qu'un candidat s'épanouira dans une culture comme la nôtre, où nous privilégions une communication claire, une exécution efficace et un apprentissage continu, entre autres qualités. Nous recherchons des personnes qui choisissent d'adopter une approche axée sur la mission dans leur travail. Et nous recherchons des personnes ayant le désir et la capacité de #LiveCrypto, construisant et partageant activement leur expertise en cryptographie avec ceux qui les entourent.« En retour, nous offrons une opportunité de carrière unique, avec une rémunération compétitive et transparente ; des avantages uniques comme plusieurs semaines de recharge à l'échelle de l'entreprise*; et un environnementoù vous travaillerez dans une équipe de championnat avec certaines des personnes les plus talentueuses de notre industrie ».La nouvelle survient lors d'une déroute profonde pour les actions Coinbase. L'action est devenue publique via une cotation directe en avril dernier lors d'un boom des marchés de la cryptographie et des investisseurs réclamant des actions technologiques à forte croissance. Les actions de Coinbase sont en baisse de 79 % cette année et de 85 % par rapport au niveau record. Pendant ce temps, le bitcoin a chuté à près de 22 000 dollars et a perdu 53 % de sa valeur cette année.Coinbase, basé à San Francisco, a signalé une baisse du nombre d'utilisateurs au cours de son dernier trimestre et une baisse de 27% de ses revenus par rapport à ce qu'ils étaient il y a un an. La société tire la majorité de son chiffre d'affaires des frais de transaction, qui sont étroitement liés à l'activité de négociation.La présidente et chef de l'exploitation Emilie Choi a qualifié cette décision de «*décision très difficile pour Coinbase*», mais compte tenu du contexte économique, elle a déclaré que cela «*ressemblait à la chose la plus prudente à faire en ce moment*».Les employés concernés ont reçu une notification des ressources humaines. Si tel est le cas, le mémo a été envoyé à un e-mail personnel car Coinbase a coupé l'accès aux systèmes de l'entreprise. Armstrong l'a qualifié de « seul choix pratique » compte tenu du nombre d'employés ayant accès aux informations sur les clients, et d'un moyen de « s'assurer que personne ne prenne de décision irréfléchie qui nuise à l'entreprise ou à elle-même ».Les employés de Coinbase auront accès à un hub de talents pour trouver de nouveaux emplois dans l'industrie, y compris les sociétés du portefeuille de Coinbase Ventures. Choi a déclaré que Coinbase continuerait de s'investir dans des domaines tels que la sécurité et la conformité et pourrait « réorienter » les employés vers des sources de revenus à court terme.« S'il y a des coupes dans de nouveaux domaines de produits, ce sera davantage dans des domaines de risque expérimentaux sur lesquels nous sommes toujours très optimistes, mais dans lesquels nous ne voulons pas investir dans cette partie du cycle », a déclaré Choi.« Nous continuerons à investir dans d'incroyables domaines innovants de la cryptographie qui, selon nous, émergent à plus long terme, mais nous allons probablement le faire de manière plus mesurée dans ce type d'environnement ».Coinbase rejoint des dizaines d'autres sociétés de technologie et de crypto qui freinent l'embauche. Le prêteur de crypto BlockFi a déclaré lundi qu'il allait licencier 20% de ses employés. Le tracker open source Layoffs.fyi estime que plus de 5 500 emplois dans les start-up et les entreprises technologiques ont été supprimés rien qu'en juin.L'intention de Coinbase est « qu'il s'agisse d'un événement ponctuel », a déclaré Choi, ajoutant que la société disposait de 6 milliards de dollars de liquidités au bilan. La société a déjà vécu plusieurs marchés baissiers dans le domaine de la cryptographie, également connus sous le nom de « hivers de la cryptographie ».« Nous allons traverser n'importe quel environnement macro, n'importe quel hiver crypto ou tout ce qui arrive », a-t-elle déclaré. « La réalité cependant, c'est que nous devons nous ajuster lorsque nous sentons qu'il y a un environnement économique très dynamique en jeu ».Les entreprises technologiques ont lutté contre le moral bas et l'attrition alors que leurs actions se sont effondrées. La semaine dernière, une pétition publiée sur une plateforme de publication décentralisée appelait à la suppression et à un « vote de défiance » concernant plusieurs dirigeants de Coinbase, dont Choi.Armstrong a attiré l'attention sur la pétition supprimée depuis et, dans un Tweet, a exhorté les employés à démissionner s'ils ne croient pas en l'entreprise.« Nous encouragerons toujours nos employés à partager en interne leurs commentaires sur la façon dont nous fonctionnons en tant qu'entreprise - et nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes pour qu'ils le fassent. Il est très difficile de savoir si ce document provient de l'entreprise », a déclaré Choi. « Cependant, si c'était le cas, nous sommes déçus que ceux qui sont derrière aient ressenti le besoin de briser la confiance de l'entreprise et de leurs collègues en partageant ces informations d'une manière clairement conçue pour susciter la controverse plutôt qu'un dialogue significatif ».À toute l'équipe,Aujourd'hui, je prends la difficile décision de réduire la taille de notre équipe d'environ 18%, pour nous assurer de rester en bonne santé pendant ce ralentissement économique. Je veux vous expliquer pourquoi je prends cette décision ci-dessous, mais je veux d'abord commencer par assumer la responsabilité de la façon dont nous en sommes arrivés là. Je suis le PDG, et la responsabilité m'incombe.Au cours du mois dernier, j'ai eu de nombreuses conversations avec notre équipe exécutive et notre conseil d'administration pour discuter des événements récents du marché ainsi que de l'état de nos activités. Plusieurs réalités sont devenues claires pour moi dans ces discussions :Ces deux éléments reviennent sur ma décision d'agrandir considérablement notre équipe au cours des deux dernières années, donc cette responsabilité m'incombe entièrement.Nos hauts dirigeants ont travaillé avec diligence pour identifier les changements appropriés pour chacune de leurs équipes en fonction de nos priorités clarifiées.Dans l'heure qui suit, chaque employé recevra un e-mail des RH l'informant si vous êtes concerné ou non par cette mise à pied. Chaque employé concerné recevra une invitation à avoir une conversation directe avec votre HRBP et le cadre supérieur de votre organisation.Si vous êtes concerné, vous recevrez cette notification dans votre e-mail personnel, car nous avons pris la décision de couper l'accès aux systèmes Coinbase pour les employés concernés. Je me rends compte que la suppression de l'accès sera soudaine et inattendue, et ce n'est pas l'expérience que je voulais pour vous. Compte tenu du nombre d'employés qui ont accès aux informations sensibles des clients, c'était malheureusement le seul choix pratique, pour s'assurer que pas une seule personne ne prenne une décision irréfléchie qui nuise à l'entreprise ou à elle-même.Je voulais également m'assurer que tous les employés concernés soient pris en charge dans cette transition et que nous les accompagnions dans leur recherche d'un nouvel emploi. Les employés qui partent aujourd'hui recevront :Les employés de Coinbase sont parmi les plus talentueux au monde, et je suis certain que les compétences que vous possédez tous continueront d'être recherchées par les entreprises du monde entier. Je me rends compte que cela peut prendre plus de temps dans cet environnement pour trouver un nouvel emploi, et j'espère donc que cette aide financière et non financière vous aidera à rendre cette transition inattendue aussi transparente que possible.A nos collègues qui partent, je tiens à dire merci d'avoir tout donné à cette entreprise, et que j'en suis désolé. J'espère qu'au fur et à mesure que nous grandirons, nous aurons la chance de vous réembaucher. Nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui sans votre travail acharné et votre dévouement à notre mission. Je suis extrêmement reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour contribuer à notre succès.À notre équipe qui reste, je sais que ce sera une étape difficile pour vous tous aussi. Vous direz au revoir à vos collègues avec qui vous avez été dans les tranchées. Je m'attends également à ce que vous ressentiez tous un certain niveau de peur, d'incertitude et de doute quant à l'avenir. Sachez que nous avons pris ces décisions difficiles pour assurer notre avenir. Nous en partagerons plus sur la façon dont nous nous mobilisons en équipe dans les prochains jours. En ce moment, remercions tous nos collègues qui nous quittent pour l'importante contribution qu'ils ont apportée à notre mission.Sources : Brian Armstrong ( 1 2 ), Coinbase ( 1 Quelle lecture faites-vous de la situation ?Comprenez-vous pourquoi l'accès à la base de données de l'entreprise a été immédiatement coupée et les courriels annonçant le licenciement envoyés aux adresses personnelles ?