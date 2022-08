Influence sur les décisions

Un vide à combler

À quoi peut ressembler cette influence ?

Une équipe de chercheurs dirigée par Neil Thompson, chercheur au Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) du MIT, a récemment proposé une expérience intéressante : créer de nouveaux articles juridiques sur Wikipédia pour examiner comment ils affectent les décisions juridiques des juges. Ils ont commencé par créer plus de 150 nouveaux articles Wikipédia sur les décisions de la Cour suprême irlandaise, rédigés par des étudiants en droit. La moitié d'entre eux ont été choisis au hasard pour être téléchargés en ligne, où ils pouvaient être utilisés par les juges, les greffiers, les avocats et ainsi de suite (le groupe "traitement"). L'autre moitié a été conservée hors ligne, et ce deuxième groupe de cas a fourni la base contrefactuelle de ce qui arriverait à un cas en l'absence d'un article Wikipedia à son sujet (le "contrôle"). Ils ont ensuite examiné deux mesures : si les affaires étaient plus susceptibles d'être citées comme précédents dans des décisions judiciaires ultérieures, et si l'argumentation des jugements des tribunaux faisait écho au contenu linguistique des nouvelles pages Wikipédia.Il s'est avéré que les articles publiés ont fait pencher la balance : l'obtention d'un article public sur Wikipédia a augmenté les citations d'une affaire de plus de 20 %. L'augmentation était statistiquement significative et l'effet était particulièrement fort pour les affaires qui soutenaient l'argument du juge citant dans sa décision (mais pas l'inverse). Comme on pouvait s'y attendre, l'augmentation était plus importante pour les citations par les tribunaux de première instance et pratiquement absente pour les citations par les cours d'appel. Les chercheurs pensent que cela montre que Wikipédia est davantage utilisé par les juges ou les greffiers qui ont une charge de travail plus lourde, pour lesquels la commodité de Wikipédia offre un plus grand attrait.« À notre connaissance, il s'agit de la première expérience de terrain randomisée qui étudie l'influence des sources juridiques sur le comportement des juges. Et parce que les expériences randomisées sont la norme pour ce type de recherche, nous savons que l'effet que nous observons est un lien de cause à effet, et pas seulement une corrélation. Le fait que nous ayons rédigé toutes ces affaires, mais que les seules qui se retrouvent sur Wikipédia soient celles qui ont gagné le proverbial "pile ou face", nous permet de montrer que Wikipédia influence à la fois ce que les juges citent et la manière dont ils rédigent leurs décisions », déclare Thompson, l'auteur principal de l'étude.« Nos résultats mettent également en lumière une importante question de politique publique. Avec une source aussi largement utilisée que Wikipédia, nous voulons nous assurer que nous mettons en place des institutions pour garantir que l'information est de la plus haute qualité. Le fait de constater que les juges ou leur personnel utilisent Wikipédia est une préoccupation bien plus grande si les informations qu'ils y trouvent ne sont pas fiables », ajoute Thompson.Le modèle statistique des chercheurs a essentiellement comparé à quel point le comportement de citation a changé pour le groupe de traitement et comment cela a été comparé au changement qui s'est produit pour le groupe de contrôle.En 2018, Thompson a abordé pour la première fois l'idée de prouver le rôle de causalité que joue Wikipédia dans le façonnement des connaissances et des comportements en examinant comment elle façonne la science académique. Il s'avère que l'ajout d'articles scientifiques, dans ce cas sur la chimie, a changé la façon dont le sujet a été discuté dans la littérature scientifique, et les articles scientifiques ajoutés comme références à Wikipédia ont reçu plus de citations académiques également. Cela a conduit Brian McKenzie, professeur associé à l'université de Maynooth, à passer un coup de fil. « Je travaillais avec des étudiants pour ajouter des articles à Wikipédia au moment où j'ai lu les recherches de Neil sur l'influence de Wikipédia sur la recherche scientifique. Il n'y avait qu'une poignée d'affaires de la Cour suprême irlandaise sur Wikipédia, j'ai donc contacté Neil pour lui demander s'il voulait concevoir une autre itération de son expérience en utilisant des affaires judiciaires », explique McKenzie.Le système juridique irlandais s'est avéré être le banc d'essai parfait, car il partage une similitude clé avec d'autres systèmes juridiques nationaux tels que le Royaume-Uni et les États-Unis ; il fonctionne dans une structure judiciaire hiérarchique où les décisions des tribunaux supérieurs lient ensuite les tribunaux inférieurs. En outre, il existe relativement peu d'articles Wikipédia sur les décisions de la Cour suprême irlandaise par rapport à celles de la Cour suprême des États-Unis ; au cours de leur projet, les chercheurs ont multiplié par dix le nombre de ces articles.En plus d'examiner les citations de cas faites dans les décisions, l'équipe a également analysé le language utilisée dans la décision écrite en utilisant le traitement du langage naturel. Ils ont ainsi trouvé les empreintes linguistiques des articles Wikipédia qu'ils avaient créés.Supposons que A poursuive B devant un tribunal fédéral de district. A soutient que B est responsable de la rupture du contrat ; B reconnaît la version des faits de A mais maintient qu'ils n'ont donné lieu à aucun contrat entre eux. Le juge désigné, conscient de la lourdeur de la tâche déjà déléguée à ses greffiers, décide de mener ses propres recherches. Après avoir examiné les conclusions des parties, la juge estime, à titre préliminaire, qu'il n'y a pas véritablement eu de contrat et qu'elle doit rendre un jugement en faveur de la défenderesse. Pour rédiger son opinion officielle, le juge recherche sur Google certaines décisions antérieures citées dans le mémoire de B qui semblent similaires à l'affaire entre A et B. Après avoir confirmé leur similarité en lisant les résumés de cas pertinents sur Wikipedia, le juge paraphrase une partie du texte des entrées Wikipedia dans son projet d'opinion pour compléter son analyse. Le juge rédige ensuite son jugement et publie son opinion.« Le texte même du jugement d'un tribunal guidera la loi car il devient une source de précédents pour les décisions judiciaires ultérieures. Les futurs avocats et juges se pencheront sur ce jugement écrit et l'utiliseront pour décider de ses implications afin de traiter les affaires "similaires" de la même manière. Si le texte lui-même est influencé, comme le montre cette expérience, par du contenu Internet provenant de sources anonymes, c'est un problème. Pour les nombreuses fissures potentielles qui se sont ouvertes dans notre "autoroute de l'information" qu'est l'internet, vous pouvez imaginer que cette vulnérabilité pourrait potentiellement conduire des acteurs adverses à manipuler l'information. Si l'on se fie déjà à une analyse facilement accessible des questions juridiques, il incombe à la communauté juridique d'accélérer les efforts pour s'assurer que cette analyse est à la fois complète et experte », explique Brian Flanagan, coauteur.La Wikimedia Foundation, l'organisation à but non lucratif derrière Wikimedia, s'efforce activement de lutter contre la désinformation et est considérée comme suffisamment digne de confiance pour que YouTube s'appuie sur elle pour combattre les théories du complot. Les contributeurs de Wikipédia s'efforcent de nettoyer les zones problématiques et de résoudre les différends, mais Wikipédia n'est pas à l'abri de problèmes comme celui d'une femme qui a fabriqué une histoire médiévale russe riche en détails factices Source : SSRN Quel est votre avis sur le sujet ?