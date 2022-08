La prime, proposée dans le cadre du programme Rewards for Justice du Département d'État américain, vise spécifiquement à obtenir des renseignements sur l'Internet Research Agency (IRA) de la Russie, l'homme d'affaires Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, et toute entité russe liée et associée pour leur engagement dans l'ingérence électorale américaine. L'IRA est un ensemble de trolls russes accusé d'avoir interféré dans l'élection présidentielle de 2016 et dont on pense qu'elle a aidé Donald Trump à battre Hillary Clinton.Selon le gouvernement américain et des chercheurs en sécurité privée, cette organisation a mis en place un réseau privé virtuel de serveurs aux États-Unis ainsi que des centaines de faux comptes de médias sociaux se présentant comme de véritables militants de base pour diffuser de fausses nouvelles, semer la discorde politique, monter les Américains les uns contre les autres et aider à organiser des rassemblements. Selon le ministère de la Justice, l'IRA a commencé à saper le système politique américain en 2014 et a opéré par le biais de plusieurs sociétés écrans, dont Internet Research, MediaSintez, GlavSet, MixInfo, Azimut et NovInfo.Des données de 2016 font état de ce que cette organisation avait déjà dépensé 1,25 million de dollars par mois pour cibler les Américains avec des messages sur les médias sociaux, selon un rapport antérieur de Cisco Talos.Prigozhin, quant à lui, était le financier présumé de l'opération. L'oligarque russe a des liens étroits avec Poutine, ce qui lui vaut le surnom de "chef de Poutine" pour ses restaurants et ses entreprises de restauration. Il est également recherché par le FBI pour ingérence électorale. Le Bureau le décrit comme le "principal bailleur de fonds" de l'IRA. Certaines de ses sociétés, dont Concord Management and Consulting et Concord Catering, ont envoyé des fonds, recommandé des travailleurs et supervisé les activités de l'IRA, d’après des rapports.La récompense de 10 millions de dollars nomme également une douzaine d'autres ressortissants russes qui, selon le département d'État, ont mené des opérations d'influence pour l'IRA pendant l'élection présidentielle de 2016 : Mikhail Ivanovich Bystrov, Mikhail Leonidovich Burchik, Aleksandra Yuryevna Krylova, Anna Vladislavovna Bogacheva, Sergey Pavlovich Polozov, Maria Anatolyevna Bovda, Robert Sergeyevich Bovda, Dzheykhun Nasimi Ogly Aslanov, Vadim Vladimirovich Podkopaev, Gleb Igorevich Vasilchenko, Irina Viktorovna Kaverzina et Vladimir Venkov.Ces 12 personnes, ainsi que Prigozhin et l'IRA, ont toutes été inculpées en 2018 suite à l'enquête de l'avocat spécial Robert Muller sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016. Les Fédéraux demandent à toute personne ayant des informations sur l'IRA, Prigozhin ou toute autre personne ou organisation russe liée à l'ingérence dans les élections américaines de contacter le bureau de Rewards for Justice via un canal de signalement des tuyaux basé sur Tor.Source : US Dept of State Qu’en pensez-vous ?