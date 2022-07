Instagram va commencer à enquêter sur la race et l'origine ethnique de certains de ses utilisateurs afin de mieux servir les communautés historiquement marginalisées, a-t-il indiqué jeudi dans un billet de blog.Un assortiment aléatoire d'utilisateurs d'Instagram obtiendra un pop-up dans l'application qui mène à une enquête demandant leur race et leur ethnie, hébergée par le groupe de recherche YouGov. Répondre aux questions est facultatif, et Instagram affirme que les réponses « ne limiteront pas les expériences que vous avez sur Instagram, y compris l'impact sur votre portée ou la façon dont les gens s'engagent avec votre contenu de quelque façon que ce soit ».Dans un message vidéo publié sur Twitter, le responsable d'Instagram, Adam Mosseri, a déclaré que la collecte de ces données aidera la plateforme à chercher des moyens d'améliorer Instagram pour les utilisateurs.« Si nous voulons nous assurer qu'Instagram est juste et équitable en tant qu'expérience, nous devons comprendre comment il fonctionne pour différentes communautés... Nous savons que les groupes qui ont été historiquement marginalisés contribuent de manière disproportionnée à la créativité, à faire avancer la culture. Il est donc dans notre intérêt de faire en sorte qu'Instagram soit une expérience aussi formidable que possible pour toutes les communautés, pour tous les individus, quelle que soit leur identité », a déclaré Mosseri.Une fois les réponses des utilisateurs recueillies, les données seront dépourvues d'identité, divisées et stockées dans une poignée d'institutions de recherche, dont la Texas Southern University, l'University of Central Florida, la Northeastern University et Oasis Labs. Dans le billet de blog, Instagram précise que les réponses individuelles ne seront pas reliées aux comptes des utilisateurs et que l'entreprise n'obtiendra que des données agrégées de la part des institutions partenaires.« Ces informations nous permettront de mieux comprendre les expériences que différentes communautés ont sur Instagram, comment notre technologie peut avoir un impact sur différents groupes, et s'il y a des changements que nous pouvons faire pour promouvoir l'équité. Par exemple, l'analyse que nous effectuons avec ces informations pourrait nous aider à mieux comprendre les expériences que différentes communautés peuvent avoir en ce qui concerne la façon dont nous classons le contenu », peut-on lire sur le blog.Instagram a déclaré que ces réponses ne seront pas utilisées dans ses systèmes publicitaires. Les réponses seront supprimées par YouGov après 30 jours, et Meta, la société mère d'Instagram, peut demander que les données agrégées soient supprimées des partenaires de recherche. Les réponses à l'enquête n'étant pas liées à un compte spécifique, seule Meta peut demander la suppression des données globales.En 2020, Instagram a créé une équipe d'équité chargée d'étudier ses algorithmes pour y déceler les préjugés raciaux. L'automne dernier, Meta, qui possède Instagram et Facebook, a déclaré qu'elle travaillait sur un moyen de mesurer « comment les personnes issues de communautés marginalisées font l'expérience des technologies Meta ».Les groupes de défense des droits civils et d'autres défenseurs demandent depuis longtemps à Facebook et à d'autres plateformes de médias sociaux d'examiner comment leurs systèmes affectent les personnes de couleur, et de nombreux rapports médiatiques montrent comment les plateformes ont permis la discrimination. Un article de 2021 du Washington Post, par exemple, explique en détail comment les conclusions internes de Meta, selon lesquelles ses systèmes de suppression des discours haineux nuisent de manière disproportionnée aux utilisateurs noirs, n'ont pas été partagées avec les groupes de défense des droits civils - et que les dirigeants ont refusé un plan agressif visant à supprimer le "pire du pire" des discours haineux.Sources : Instagram Quel est votre avis sur le sujet ?