Un projet de loi bipartisan a été adopté récemment par la Chambre des représentants des États-Unis. Il impose des restrictions aux grandes entreprises technologiques, notamment Google (Alphabet), Meta et d'autres, afin qu'elles s'abstiennent de recueillir les informations sensibles des utilisateurs en fonction de leurs intérêts en matière de navigation en ligne.Les informations sensibles sont les données recueillies à partir de l'activité des consommateurs sur Internet ainsi que les numéros de sécurité sociale. Toutes les données individuelles, à l'exclusion de celles qui sont essentielles à la fourniture de services de produits, doivent être protégées. L'American Data Privacy and Protection Act (ADPPA) interdit spécifiquement les sites web tiers et les géants de la technologie afin d'offrir un environnement sûr et protégé aux personnes utilisant l'internet.La mesure adoptée par la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants n'est pas encore entrée en vigueur. Auparavant, les projets de loi bipartites sur la protection de la vie privée en ligne ont rencontré une ferme opposition de la part des grandes entreprises technologiques, car leurs politiques sont entièrement basées sur les données des consommateurs pour la diffusion de publicités. La version précédente permettait en quelque sorte aux entreprises de diffuser des publicités glanées à partir des données de navigation Internet du public, exclusivement avec le consentement clair de l'utilisateur.Les sociétés de publicité s'y sont également opposées. Elles demandent que les organisations soient autorisées à générer des publicités ciblées sur la base de l'opt-out. Mais, maintenant, le projet de loi révisé va interdire les principales possibilités de ciblage publicitaire. En outre, le projet de loi sur la confidentialité des données permettra aux internautes de se retirer eux-mêmes des publicités ciblées et limitera les publicités destinées aux enfants ou aux mineurs de moins de dix-sept ans. Le projet de loi complet permettra aux utilisateurs d'obtenir une possibilité entière de retirer les publicités ciblées.Peu après l'arrivée du projet de loi sur la protection de la vie privée, les entreprises ont commencé à critiquer les dispositions qui rendraient illégale la publicité comportementale sur le Web. Du point de vue des entreprises, les données sont le moteur des dépenses des consommateurs, ce qui permet aux entreprises de se faire concurrence.Juillet 2022, de nouveaux documents internes publiés expliquent en détail comment trois des entreprises les plus importantes de Big Tech ont favorisé leurs propres produits afin d'éliminer la concurrence. Leur publication intervient alors que les législateurs font pression pour approuver une législation antitrust plus stricte d'ici la fin de l'année.Plus précisément, les documents montrent comment Amazon et Google ont fait pression sur les vendeurs indépendants et les fabricants de smartphones pour favoriser leurs propres produits et plateformes par rapport à ceux de leurs concurrents. Dans un courriel de janvier 2014, un dirigeant de Google a fait part de ses inquiétudes concernant un nouveau service potentiel de Samsung qui pourrait concurrencer « l'expérience de recherche de base » de l'entreprise.Dans des chaînes d'e-mails remontant à 2009, on voit des cadres d'Amazon débattre de l'opportunité de restreindre la capacité d'un concurrent à faire de la publicité sur son site. Amazon a ensuite racheté le concurrent, Diapers.com, dans le cadre d'une transaction qui, selon les enquêteurs de la Chambre, a permis au géant du commerce électronique d'asseoir sa domination du marché.Les documents ont été obtenus par la commission judiciaire de la Chambre des représentants dans le cadre de sa longue enquête sur le comportement anticoncurrentiel d'Amazon, d'Apple, de Google et de Meta, la société mère de Facebook. L'enquête s'est terminée en 2020, mais les courriels, mémos et rapports nouvellement publiés fournissent de nouvelles preuves à l'appui des appels de la commission à promouvoir des règles de concurrence plus strictes pour l'industrie technologique. Le Conseil européen a donné le 18 juillet son approbation finale à de nouvelles règles pour un secteur numérique équitable et concurrentiel par le biais de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act, ou DMA). La DMA définit de nouvelles règles pour les grandes plateformes en ligne encore appelées Big Tech tels que Google, Apple et Amazon. Si une grande plateforme en ligne est identifiée comme une Big Tech, elle devra se conformer aux règles de la DMA dans les six mois.Rappelons que le cadre juridique de l'UE pour les services numériques n'avait pas changé depuis l'adoption de la directive sur le commerce électronique en 2000. Entre-temps, les technologies, les modèles commerciaux et les services numériques ont évolué à un rythme sans précédent. Pour suivre ce rythme, la Commission européenne a présenté un paquet de services numériques comprenant la loi sur les services numériques (DSA) et la loi sur les marchés numériques (DMA) en décembre 2020.Le paquet de services numériques est la réponse de l'UE à la nécessité de réglementer l'espace numérique. Ensemble, la DSA et la DMA définissent un cadre adapté à l'empreinte économique et démocratique des géants du numérique et introduisent des mesures visant à protéger les utilisateurs tout en soutenant l'innovation dans l'économie numérique.S’agissant du projet de loi adopté par la Chambre des représentants des États-Unis, de nombreuses entreprises s'unissent et adoptent une position concrète selon laquelle elles ne suivraient pas l'application de cette loi. Les entreprises ont écrit une lettre commune aux législateurs américains, notamment l'Interactive Advertising Bureau, l'American Advertising Federation, l'Insights Association, etc.Le groupe d'entreprises a ajouté que la disposition réprimerait le processus d'acquisition des données. En outre, ils ont ajouté que la collecte de données démographiques et l'activité de navigation sur le Web seront interrompues, ce qui aura un impact sur une publicité responsable et compétente.Le vice-président de Network Advertising, David LeDuc, communique que la version révisée soulève des préoccupations amplifiées indiquant de bloquer la microgestion de l'utilisation créative des données. En outre, le projet de loi interdit également la collecte de données biométriques, d'e-mails, de notes vocales, etc, car ces informations font également partie des données sensibles.En conclusion, une grande partie du débat sur ces lois porte sur la question de savoir si les consommateurs seraient en mesure de porter plainte pour violation de la vie privée contre les entreprises ou non. Étant donné que la législation fédérale s'opposera aux lois des États, il leur sera très difficile de s'opposer à l'application de la loi.Source : Center for Democracy & Technology Quel est votre avis sur le sujet ?