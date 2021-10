L'action antitrust intentée par le Texas contre Google est l'une des quatre plaintes en cours aux États-Unis, soutenues par le gouvernement, alléguant que le géant de la recherche sur Internet exerce une concurrence déloyale. Il y a un an, le ministère américain de la justice a intenté une action antitrust fédérale. Le Colorado a également déposé une plainte en décembre dernier au nom d'un groupe de 38 États. Il y a aussi la plainte déposée en juillet au sujet d'Android et du Google Play Store, soutenue par 36 États et Commonwealths américains, ainsi que par Washington DC.La plainte modifiée dans le cadre du litige au Texas développe une réclamation dans la plainte initiale concernant l'effort présumé de Google pour retarder la législation sur la vie privée, avec l'aide d'Apple, Amazon, Facebook et Microsoft, lors d'une réunion à huis clos entre les sociétés le 6 août 2019. Pour démontrer que la préoccupation de Google pour la vie privée, déclarée publiquement, est une imposture, le nouveau texte décrit un document de Google préparé avant la réunion qui dit : « nous avons réussi à ralentir et à retarder le processus de la réglementation de la vie privée et nous avons travaillé dans les coulisses main dans la main avec les autres entreprises », faisant référence aux règles de protection des données de la Commission européenne.Le header bidding est apparu vers 2015 comme un moyen de contourner le contrôle de Google sur l'écosystème des enchères publicitaires et les frais qu'il facturait. En 2016, explique les documents deposés devant le tribunal, environ 70 % des grands éditeurs utilisaient le header bidding pour proposer leurs espaces publicitaires à plusieurs ad exchanges en même temps, et pas seulement à Google, afin d'obtenir la meilleure offre des annonceurs. L'Ad-exchange est une plateforme automatisée de vente et d'achat d'espaces publicitaires sur Internet. Elle permet de mettre en relation des acheteurs et vendeurs.« Google s'est rapidement rendu compte que cette innovation menaçait considérablement la capacité de son marché d'échange à exiger une part très importante (de 19 à 22 %) sur toutes les transactions publicitaires. Les enchères par en-tête ont également compromis la capacité de Google à utiliser des informations internes et non publiques d'un côté du marché pour s'avantager de l'autre côté ; une pratique qui, sur d'autres marchés, serait considérée comme un délit d'initié ou une activité de façade », indique la plainte révisée.Au départ, selon la plainte modifiée, Google semblait accommoder les éditeurs en leur permettant d'utiliser ses serveurs pour envoyer leur inventaire d'espaces publicitaires à vendre sur plusieurs plateformes à la fois. « Cependant, Google a secrètement fait en sorte que son propre marché d'échange l'emporte, même lorsqu'un autre marché d'échange proposait une offre plus élevée. Le nom de code de Google pour ce programme était Jedi, une référence à Star Wars… Et comme l'a expliqué un employé de Google en interne, Google a délibérément conçu Jedi pour éviter la concurrence et Jedi a par conséquent porté préjudice aux éditeurs. Selon Google, le programme Jedi 'génère des rendements sous-optimaux pour les éditeurs et des risques sérieux de couverture médiatique négative s'il est exposé à l'extérieur », indique la plainte modifiée. Selon la plainte, la domination de Google sur l'écosystème de la publicité en ligne lui permet de collecter entre 22 et 42 % des recettes publicitaires qui, autrement, seraient destinées aux éditeurs et aux producteurs de contenu web.Il est également allégué que Google a tenté de coordonner les efforts d'autres entreprises technologiques « afin d'empêcher et de réduire la protection de la vie privée des enfants dans les réglementations proposées par la FTC » et les législateurs. Le document que Google a préparé pour la cabale des entreprises technologiques du 6 août 2019 indique que l'ad biz voulait que ses pairs alignent leurs positions sur la sécurité des enfants et cherchait à contenir Microsoft afin qu'il ne soit pas en concurrence sur la vie privée.Le partenariat Jedi Blue entre Google et Facebook, décrit dans la plainte initiale, est expliqué plus en détail dans les dernier documents de la cour. Les deux sociétés auraient travaillé en étroite collaboration pour aider Facebook à « reconnaître les utilisateurs dans les enchères et à enchérir et gagner de manière plus fréquente ». « Par exemple, Google et Facebook ont intégré leurs kits de développement logiciel afin que Google puisse transmettre à Facebook des données pour la correspondance des cookies d'identification des utilisateurs. Ils se sont également coordonnés pour nuire aux éditeurs en adoptant des règles de tarification unifiée… », indique la plainte modifiée.Les documents déposés devant la cour continuent : « Les sociétés ont également travaillé ensemble pour améliorer la capacité de Facebook à reconnaître les utilisateurs utilisant des navigateurs avec des cookies bloqués, sur les appareils Apple et sur le navigateur Safari d'Apple, contournant ainsi les efforts d'une société Big Tech pour rivaliser en offrant aux utilisateurs une meilleure confidentialité ».Intérrogé pour savoir si elle souhaitait commenter les allégations contenues dans la plainte modifiée, et en particulier expliquer comment la société concilie des déclarations passées telles que « Nous prenons la vie privée très au sérieux » avec un sentiment interne présumé de travailler en coulisse pour entraver la réglementation sur la vie privée, un porte parole de Google a répondu : « Ce n'est pas parce que le procureur général du Texas Ken Paxton dit quelque chose que c'est vrai. Nous avons été clairs sur notre soutien à des règles de confidentialité cohérentes dans le monde entier. Par exemple, cela fait des années que nous demandons au Congrès d'adopter une loi fédérale sur la protection de la vie privée ».Zach Edwards, cofondateur de la société d'analyse web Victory Medium, a déclaré que les allégations élargies de la plainte devraient alarmer les éditeurs. « Les documents qui viennent d'être publiés brossent un tableau du comportement de Google et de Facebook qui ne devrait surprendre personne, mais les éditeurs et les acheteurs de publicité devraient être profondément préoccupés par les astuces, les exploits, les accords en coulisse et les frais arbitraires qui ont vidé leurs revenus au cours de la dernière décennie, alors que Google et Facebook savaient qu'ils étaient trompeurs », a-t-il déclaré.« Les références au 'bleu Jedi' et à diverses références à la Guerre des étoiles dans les sections désormais non censurées de ces documents sont extrêmement grossières, et tout le monde doit comprendre que Google tentait d'empoisonner la norme de publicité par enchère de tête en créant de nombreux problèmes, et apparemment en mentant ouvertement sur certains problèmes aux éditeurs, afin de 'convaincre les éditeurs de faire des changements eux-mêmes' », ajoute-t-il.Google, a-t-il dit, a marqué sa relation avec Facebook comme s'ils étaient des Jedi dans la franchise Star Wars qui pouvaient manipuler les gens avec des tours d'esprit. « Google a si peu d'estime pour les éditeurs et les autres acheteurs de publicité qu'il a exécuté des plans pour mentir à ces partenaires, afin de paralyser une norme publicitaire distincte qui faisait concurrence à Google sur certains sites Web d'éditeurs », a ajouté Edwards.Sources : Plainte Quel est votre avis sur le sujet ?