Google aurait mené un projet secret baptisé "Project Bernanke" qui s'appuyait sur les données relatives aux enchères recueillies auprès des annonceurs utilisant son système d'échange d'annonces pour favoriser son propre système d'annonces. Découvert pour la première fois par le service d'information MLex, le nom du projet était visible dans un document non expurgé par inadvertance que Google avait initialement déposé sur le registre public du tribunal dans le cadre d'un procès antitrust au Texas. Un juge fédéral a depuis laissé Google déposer à nouveau le document sous scellés.Dans quelques détails, le procès, intenté en décembre par le Texas et neuf autres États dirigés par les républicains, allègue que Google a utilisé son pouvoir de marché pour saboter les « enchères d'en-tête », une pratique qui permet aux annonceurs d'acheminer une seule requête sur plusieurs bourses à la fois. Selon la plainte, « Google considère que la promotion d'une véritable concurrence par les enchères d'en-tête constitue une menace majeure », citant des communications internes obtenues dans le cadre de l'enquête. La poursuite, déposée devant la cour fédérale de Sherman, au Texas, vise à forcer Google à vendre certaines parties de son activité et à payer des amendes pour violation de plusieurs lois d'État.Dans ses documents déposés en début avril et qui n’ont pas été correctement expurgés, Google a accidentellement laissé échapper une partie de son travail en coulisses. Les parties non expurgées révèlent que Google aurait reconnu l'existence du projet Bernanke et écrit que les détails de ses opérations ne sont pas divulgués aux éditeurs d'annonces et autres rivaux, mais a nié qu'il ait donné au géant de la recherche un avantage injuste.La société était en mesure d'accéder à des données historiques sur les offres faites par le biais de Google Ads, de modifier les offres de ses clients et d'augmenter les chances de ces derniers de remporter les enchères pour les impressions publicitaires, ce qui désavantageait les outils publicitaires concurrents. Le Texas a cité dans les documents judiciaires une présentation interne de 2013 dans laquelle Google affirmait que le projet Bernanke rapporterait 230 millions de dollars de revenus pour cette année-là.Le procès antitrust est centré sur le fait que la possession par Google d'une plateforme de vente de publicité en ligne, ainsi que sa position d'acheteur d'annonces pour ses propres propriétés, constituaient un problème. En étant à la fois propriétaire et client, Google aurait été en mesure de manipuler le système en ayant accès à des données que les acheteurs d'annonces n'auraient pas nécessairement reçues.En utilisant les informations privilégiées du Projet Bernanke sur ce que les autres acheteurs d'annonces étaient prêts à payer pour l'espace publicitaire, Google pouvait adapter ses opérations pour devancer ses rivaux et offrir le strict minimum pour obtenir un inventaire publicitaire, selon les allégations de l'État du Texas.La raison pour laquelle Google a choisi de nommer ce projet secret "Bernanke" n'est pas claire. Ben Bernanke, qui a été président de la Réserve fédérale de 2006 à 2014, est probablement le Bernanke le plus connu dans la sphère publique.Dans une déclaration, un porte-parole de Google a dit que la plainte déposée devant le tribunal « déforme de nombreux aspects de notre activité de technologie publicitaire ». « Nous sommes impatients de faire valoir notre point de vue au tribunal », a-t-il ajouté. Le porte-parole a souligné qu'un organisme de réglementation britannique avait déterminé que Google ne semblait pas bénéficier d'un avantage déloyal.Quelle que soit l'interprétation correcte, le dépôt de la plainte montre comment le Texas entend poursuivre son action antitrust. En effet, l’Etat est convaincu que Google a conclu des arrangements en coulisses, tels qu'un "accord de faveur" avec Facebook , pour se donner un avantage déloyal sur la concurrence. Par ailleurs, les documents déposés par Google révèlent davantage de détails sur "Jedi Blue", un accord secret présumé dans le cadre duquel Google aurait garanti que Facebook remporterait un pourcentage fixe de contrats publicitaires pour lesquels le géant des médias sociaux faisait une offre.Selon les documents découverts par MLex, une section non expurgée du dossier révèle que l'accord aurait été signé par Philipp Schindler, vice-président senior et directeur commercial de Google, et Sheryl Sandberg, directrice de l'exploitation de Facebook, entre autres. Dans sa réponse au tribunal, initialement non expurgée, Google aurait reconnu avoir accepté de faire des « efforts commercialement raisonnables » pour garantir que Facebook puisse identifier une majorité d'utilisateurs dans les enchères publicitaires.Google aurait également admis que l'accord exigeait de Facebook qu'il dépense 500 millions de dollars ou plus dans les enchères Ad Manager ou AdMob de Google au cours de la quatrième année du pacte, et que Facebook s'engageait à faire des efforts pour remporter 10 % des enchères dans lesquelles il concourait, selon les parties non expurgées des documents. L'arrangement semblait « permettre à Facebook d'enchérir et de gagner plus souvent dans les enchères ».En janvier, Google s'est exprimé au sujet de son entente avec Facebook sur le marché de la publicité , en qualifiant la plainte du procureur du Texas d’erronée. « La technologie publicitaire aide les sites Web et les applications à gagner de l'argent et à financer du contenu de haute qualité. Elle aide également nos partenaires publicitaires, dont la plupart sont de petits commerçants, à atteindre les clients et à développer leurs activités », a dit Google.Alors que, selon les documents mal expurgés, Google aurait gardé secret pour les éditeurs et autres concurrents le projet Bernanke, la société a déclaré en janvier :« Nous avons travaillé pour être ouverts et directs avec le secteur sur les améliorations que nous apportons à nos technologies. Nous essayons de faire ce qu'il faut en équilibrant les préoccupations des éditeurs, des annonceurs et des personnes qui utilisent nos services. Nos rivaux en technologie publicitaire et nos grands partenaires peuvent ne pas toujours aimer chaque décision que nous prenons. Nous ne pourrons jamais plaire à tout le monde. Mais ce n’est guère une preuve d’actes répréhensibles et certainement pas une base crédible pour une action en justice antitrust ».L'action en justice des procureurs généraux des États, conduite par le Texas, n'est pas le seul problème antitrust auquel Google doit faire face. En octobre 2020, le ministère américain de la justice a intenté une action en justice contre l'entreprise, l'accusant de devenir un "gardien" de l'Internet grâce à sa domination dans le domaine de la recherche.La société est également dans le collimateur des représentants du gouvernement américain aux côtés d'Apple et d'autres entreprises technologiques, suite à une enquête de la sous-commission antitrust du Sénat. À la suite du rapport initial de cette enquête, les législateurs auraient travaillé sur des projets de loi visant à réformer les lois antitrust et à limiter le contrôle des géants de la technologie.Dans une interview en mars, le représentant démocrate David Cicilline, président de la commission antitrust de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a déclaré qu’il s'apprêtait à présenter au moins dix projets de loi visant les grandes entreprises technologiques . La stratégie de la commission antitrust consistant à produire une série de projets de loi plus petits vise à réduire l'opposition des entreprises technologiques et de leurs lobbyistes à l'égard d'un seul texte de loi, a-t-il déclaré. Pour lui, il est plus difficile pour Amazon, Facebook, Apple et Google de se mobiliser rapidement contre les réformes qu'ils n'aiment pas.Source : Tweet Qu’en pensez-vous ?Les sociétés de publicité en ligne comme Google cacheraient-elles encore beaucoup d’autres choses sur leurs stratégies pour dominer sur les concurrents ?