L'attaque trompeuse du procureur général Paxton contre notre activité de technologie publicitaire

Dix procureurs généraux républicains, dirigés par le procureur général du Texas, ont affirmé que Google et Facebook ont conclu un accord en septembre 2018 dans lequel Facebook a accepté de ne pas faire concurrence aux outils de publicité en ligne de Google. En retour, le numéro un des réseaux sociaux a reçu un « traitement spécial » lorsqu'il les a utilisés lui-même.La version non censurée de la plainte, consultée par le Wall Street Journal fin décembre , précisait que Facebook se verrait attribuer un « pourcentage prédéfini » des enchères publicitaires de Google et qu'un document interne du géant des réseaux sociaux décrivait l'accord comme «plutôt bon marché». Google a utilisé le langage de « Star Wars » comme nom de code pour l'accord, selon la plainte. Le brouillon de la plainte indique que cet accord était connu sous le nom de « Jedi Blue ».Des documents internes de Google, eux aussi retirés de la version finale de la plainte, indiquaient que l'accord permettrait de « créer un fossé » pour éviter d'entrer en concurrence directe avec Facebook. La plainte en elle-même stipule que Google et Facebook étaient conscients que leur accord pourrait déclencher des enquêtes antitrust et ont discuté de la façon de les traiter, dans un passage qui a été suivi de suppressions importantes.La version préliminaire cite également un e-mail dans lequel Sandberg a déclaré au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, et à d'autres dirigeants que « c'est un gros problème stratégiquement parlant », selon le rapport.Un porte-parole de Google a déclaré que les affirmations formulées dans le procès étaient inexactes. « L'idée qu'il s'agissait d'un accord secret est tout simplement fausse. Nous parlons publiquement de ce partenariat depuis des années », a-t-il affirmé.« Les allégations du procureur général Paxton sont inexactes », a réagi Google dans un communiqué envoyé à l'AFP en référence au ministre de la Justice du Texas, qui a initié la plainte des États américains. « Nous ne manipulons pas l'enchère et la participation de Facebook à notre programme Open Bidding ne l'empêche pas de participer aux enchères header bidding ou à toute autre enchère similaire », a poursuivi l'entreprise, qui assure que l'accord avec le réseau social n'a rien d'inédit.Cependant, il y a quelques jours, le New York Times a apporté de nouveaux éléments concernant cette plainte . Selon le Times, le contrat « Jedi Blue » aurait permis à Facebook d’être avantagé dans le domaine de la publicité en ligne. Les conditions offertes par Google à Facebook donnaient au géant des réseaux sociaux des avantages sans précédent. Facebook a eu plus de temps pour faire des offres sur la plupart des enchères et Google a fourni des informations confidentielles à Facebook sur les audiences. Dans le cadre de cet accord illégal, Facebook avait promis de se positionner sur au moins 90 % des enchères dès lors qu’il pourrait identifier l’audience.Facebook aurait donc dépensé au moins 500 millions de dollars par an dans le cadre de l’accord « Jedi Blue ». Selon le New York Times, les autres partenaires publicitaires de Google n’auraient jamais pu faire une aussi bonne affaire. La firme de Mountain View a don délibérément favorisé le géant des réseaux sociaux en lui garantissant un nombre déterminé de gains publicitaires.Dans un premier temps, un porte-parole de Google a déclaré : « Facebook Audience Network (FAN) est l'une des 25 entreprises participant à notre programme Open Bidding. Il n'y a rien d'exclusif dans leur implication et ils ne reçoivent pas de données qui ne soient pas mises à la disposition de la même manière à d'autres acheteurs. L'objectif global de l'Open Bidding est de travailler avec une variété de ad networks (réseaux publicitaires) et ad exchanges (plateformes électroniques automatisées de vente en ligne d’espaces publicitaires) qui sont importants pour nos éditeurs partenaires. FAN est impliqué dans un certain nombre d'enchères / échanges similaires de services concurrents tels que Fyber, MoPub (ad exchange de Twitter), Applovin MAX et Ironsource. »Adam Cohen,, lui a ensuite réservé un billet.« En décembre, le procureur général du Texas Paxton a déposé une plainte au sujet de notre entreprise de technologie publicitaire et a embauché des avocats plaignants à honoraires conditionnels pour traiter l'affaire. Nous sommes impatients de montrer au tribunal pourquoi les allégations du procureur général Paxton sont fausses. Mais étant donné certaines des allégations trompeuses qui ont circulé - en particulier, la représentation inexacte de notre accord très médiatisé « Open Bidding » avec Facebook - nous voulions rétablir les faits.« La technologie publicitaire aide les sites Web et les applications à gagner de l'argent et à financer du contenu de haute qualité. Elle aide également nos partenaires publicitaires, dont la plupart sont de petits commerçants, à atteindre les clients et à développer leurs activités.« Le procureur général Paxton essaie de qualifier de néfaste l’implication de Google dans ce secteur. Le contraire est vrai. Contrairement à certaines entreprises B2B dans ce domaine, une société Internet grand public comme Google est incitée à maintenir une expérience utilisateur positive et un Internet durable qui fonctionne pour tous - consommateurs, annonceurs et éditeurs.« Par exemple, en développant nos produits de technologie publicitaire, nous avons donné aux utilisateurs des contrôles granulaires sur la façon dont leurs informations sont utilisées pour personnaliser les annonces et limité le partage de données personnelles afin de protéger la vie privée des gens. Nous avons investi dans la détection et le blocage des annonces nuisibles qui enfreignent nos politiques. Nous créons également des outils qui chargent le contenu et les publicités plus rapidement; bloquent les expériences publicitaires frauduleuses comme les pop-ups; et réduisent le nombre d'annonces intrusives et ennuyeuses grâce à des innovations telles que les publicités désactivables. Ces outils aident non seulement les gens, mais en renforçant la confiance, favorisent la durabilité de l'internet libre et ouvert.« Nous avons travaillé pour être ouverts et directs avec le secteur sur les améliorations que nous apportons à nos technologies. Nous essayons de faire ce qu'il faut en équilibrant les préoccupations des éditeurs, des annonceurs et des personnes qui utilisent nos services. Nos rivaux en technologie publicitaire et nos grands partenaires peuvent ne pas toujours aimer chaque décision que nous prenons. Nous ne pourrons jamais plaire à tout le monde. Mais ce n’est guère une preuve d’actes répréhensibles et certainement pas une base crédible pour une action en justice antitrust.« Voici quelques-unes des choses que la plainte d'AG Paxton est erronée:« La concurrence dans le domaine de la publicité en ligne a rendu les publicités plus abordables et pertinentes, réduit les frais de technologie publicitaire et élargi les options pour les éditeurs et les annonceurs.« L'espace publicitaire en ligne est célèbre. Nous sommes en concurrence avec des noms connus comme Adobe, Amazon, AT&T, Comcast, Facebook, Oracle, Twitter et Verizon. Facebook, par exemple, est le plus gros vendeur d'annonces graphiques et Amazon nous a surpassés le mois dernier en tant que plateforme d'achat d'annonces préférée des annonceurs. Nous sommes en concurrence féroce avec ces entreprises et d'autres telles que Mediaocean, Amobee, MediaMath, Centro, Magnite, The Trade Desk, Index Exchange, OpenX, PubMatic et d'innombrables autres. Un nombre croissant de marques de vente au détail telles que Walmart, Walgreens, Best Buy, Kroger et Target proposent également leur propre technologie publicitaire.« Nos frais de technologie publicitaire sont inférieurs aux moyennes du secteur. Les éditeurs conservent environ 70% des revenus lorsqu'ils utilisent nos produits, et pour certains types de publicité, les éditeurs en conservent encore plus - c'est plus d'argent dans les poches des éditeurs pour financer leur création de contenu de haute qualité.« Les enchères d'en-tête font référence à l'exécution d'une enchère entre plusieurs bourses d'annonces pour un espace publicitaire donné. Vous ne lirez pas cela dans la plainte du procureur général Paxton, mais la technologie présente de réels inconvénients: les enchères par en-tête ont lieu dans le navigateur, sur votre ordinateur ou votre téléphone portable, elles nécessitent donc que l'appareil utilise plus de données pour fonctionner. Cela peut entraîner des problèmes tels que des pages Web plus longues à charger et des batteries de l'appareil se déchargeant plus rapidement. Et la complexité multicouche des enchères d'en-tête peut entraîner des fraudes et d'autres problèmes susceptibles d'augmenter artificiellement les prix pour les annonceurs, ainsi que des écarts de facturation pouvant nuire aux revenus des éditeurs.« Nous avons donc créé une alternative aux enchères d'en-tête, appelée Open Bidding, qui s'exécute dans le serveur publicitaire plutôt que sur votre appareil. Cela résout de nombreux problèmes associés aux enchères d'en-tête. L'Open Bidding permet aux éditeurs d'accéder à la demande de dizaines de réseaux et d'échanges. Cela contribue à accroître la demande d'inventaire des éditeurs et la concurrence pour l'espace publicitaire, ce qui permet aux éditeurs de générer davantage de revenus. En fait, nos données montrent que les éditeurs qui décident d'utiliser l'Open Bidding sur Ad Manager constatent généralement une augmentation à deux chiffres des revenus de nos partenaires et de nos échanges, et ils peuvent mesurer cela par eux-mêmes.« De plus, notre plateforme d'éditeur a toujours intégré les enchères d'en-tête, de sorte que les éditeurs ont le choix d'utiliser leur solution d'enchères préférée. Les éditeurs peuvent importer des offres provenant d'outils d'enchères autres que Google sur notre plateforme.« Depuis que nous avons lancé l'Open Bidding, les enchères traditionnelles ont continué de croître. En fait, une enquête récente montre qu'environ 90% des éditeurs utilisent actuellement les enchères d'en-tête pour les ordinateurs de bureau et 60% utilisent les enchères d'en-tête pour les vidéos intégrées aux applications mobiles ou InStream. Amazon a également lancé une toute nouvelle solution d'enchères d'en-tête compétitive, qui utilise la même approche côté serveur que nous. L'enchère d'en-tête est un espace en évolution et en croissance. Aujourd'hui, grâce à notre travail, il existe des alternatives aux enchères d'en-tête qui améliorent l'expérience utilisateur.« Le procureur général Paxton fait également des déclarations trompeuses sur la participation de Facebook à notre programme Open Bidding. L’implication de Facebook Audience Network (FAN) n’est pas un secret. En fait, il a été bien médiatisé et FAN est l'un des plus de 25 partenaires participant à l'Open Bidding. Notre accord avec le FAN leur permet simplement (ainsi que les annonceurs qu'ils représentent) de participer à l'Open Bidding. Bien entendu, nous souhaitons que le FAN participe, car l’objectif global d’Open Bidding est de travailler avec une gamme de réseaux publicitaires et d’échanges pour augmenter la demande d’espaces publicitaires des éditeurs, ce qui permet à ces éditeurs de générer davantage de revenus. La participation du FAN y contribue. Mais pour être clair, l'Open Bidding est encore une très petite partie de notre activité de technologie publicitaire, représentant moins de 4% des annonces graphiques que nous plaçons.« Le procureur général Paxton prétend à tort que nous manipulons l’enchère ouverte en faveur du FAN. Ce n’est absolument pas le cas. FAN doit faire l'offre la plus élevée pour gagner une impression donnée. Si un autre réseau éligible ou un autre échange enchérit plus haut, il remporte l'enchère. La participation du FAN à l'Open Bidding n'empêche pas Facebook de participer aux enchères d'en-tête ou à tout autre système similaire. En fait, FAN participe à plusieurs enchères similaires sur des plateformes concurrentes.« Et les affirmations du procureur général Paxton sur le montant que nous facturons aux autres partenaires d'Open Bidding sont erronées: notre part de revenus standard pour l'Open Bidding est de 5 à 10%. »Source : Google