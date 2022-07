Les documents ont été publiés mardi et détaillent depuis lors la manière dont les géants de la technologie devraient faire l'objet d'une enquête plus approfondie, tout en faisant pression pour que la législation antitrust soit renforcée d'ici à cette année. « Il est temps que le Congrès agisse », a déclaré mardi le représentant David Cicilline, président de la sous-commission antitrust, dans un communiqué.Plus précisément, les documents montrent comment Amazon et Google ont fait pression sur les vendeurs indépendants et les fabricants de smartphones pour favoriser leurs propres produits et plateformes par rapport à ceux de leurs concurrents. Dans un courriel de janvier 2014, un dirigeant de Google a fait part de ses inquiétudes concernant un nouveau service potentiel de Samsung qui pourrait concurrencer « l'expérience de recherche de base » de l'entreprise. Dans des chaînes d'e-mails remontant à 2009, on voit des cadres d'Amazon débattre de l'opportunité de restreindre la capacité d'un concurrent à faire de la publicité sur son site. Amazon a ensuite racheté le concurrent, Diapers.com, dans le cadre d'une transaction qui, selon les enquêteurs de la Chambre, a permis au géant du commerce électronique d'asseoir sa domination du marché.Dans un autre courriel, les dirigeants de Google évoquent la façon dont l'implication d'Amazon a changé le marché des assistants vocaux personnels. « Amazon a changé la dynamique ici. Amazon a une incitation intégrée à s'associer à Alexa puisqu'ils vous retireront de leur magasin si vous ne le prenez pas en charge », peut-on lire dans l'e-mail fortement expurgé.Est également inclus un mémo de Facebook discuté depuis longtemps, intitulé "États finaux possibles pour la famille d'applications." D'abord rapporté par The Information en 2019, le mémo décrit un "point de basculement" auquel les utilisateurs commenceraient à utiliser d'autres applications appartenant à Meta, comme Instagram et WhatsApp, plus que sa plate-forme principale Facebook. Le mémo de 2018 a été rédigé pour le PDG Mark Zuckerberg, expliquant les moyens par lesquels l'entreprise pourrait atténuer la croissance d'Instagram et de WhatsApp afin de ne pas dépasser la domination de Facebook.« WhatsApp et Facebook coexistent en tant qu'apps de partage de diffusion. Il n'est toujours pas clair si Instagram et Facebook peuvent coexister... Il semble peu probable que trois applications de partage puissent coexister », peut-on lire dans le mémo.Les documents de mardi ont été publiés en même temps que le rapport final du comité décrivant les conclusions de son enquête et les solutions législatives aux problèmes de concurrence qu'ils ont découverts. Les législateurs ont fait valoir que le manque de concurrence dans l'industrie technologique a entraîné une détérioration des produits en ligne au fil du temps. Aucun républicain n'a cosigné les recommandations du rapport, ce qui indique qu'il pourrait être plus difficile pour les démocrates de faire adopter une réforme antitrust cette année.« Les dommages causés par une législation antitrust radicale désavantageraient les États-Unis au niveau mondial et aggraveraient la situation des Américains. Sa portée s'étendrait bien au-delà des seuls marchés numériques : aux consommateurs de chaque entreprise, dans chaque industrie, dans chaque État ».Néanmoins, les défenseurs de l'antitrust ont continué à faire pression sur les législateurs et sur le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, pour qu'ils soutiennent des projets de loi interdisant aux plateformes technologiques de favoriser leurs propres produits. Les spécialistes de l'antitrust et la Consumer Federation of America ont exhorté le Sénat à adopter la semaine dernière la loi bipartisane American Innovation and Choice Online Act. « D'Amazon à Facebook en passant par Google et Apple, il ne fait aucun doute que ces géants de la technologie non réglementés sont devenus trop gros pour se préoccuper de leur sort et trop puissants pour faire passer les gens avant les profits », a déclaré mardi la représentante Pramila Jayapal dans un communiqué.Source : La commission judiciaire de la Chambre des représentants Quel est votre avis sur le sujet ?