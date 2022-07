Statut des comptes qui ont publié le contenu signalé

YouTube et Twitter ont laissé environ deux tiers du contenu signalé sur leurs plateformes, selon ResetLes fonctionnaires ukrainiens qui ont signalé des milliers de tweets, de vidéos YouTube et d'autres messages sur les médias sociaux comme étant de la propagande russe ou des discours de haine anti-ukrainiens affirment que les entreprises sont de moins en moins réactives à leurs demandes de suppression de ces contenus. De nouvelles recherches partagées par une initiative à but non lucratif basée en Europe confirment que nombre de ces demandes semblent rester lettre morte, et que des comptes reprenant les points de discussion du Kremlin, crachant des insultes anti-ukrainiennes ou se faisant passer pour des responsables ukrainiens restent actifs sur les principaux réseaux sociaux.Le statut de disponibilité des comptes qui ont publié des contenus signalés comme de la propagande de guerre et des discours de haine du Kremlin a été analysé afin d'évaluer dans quelle mesure les plateformes ont pris des mesures contre les contrevenants. Le graphique ci-dessous montre que la majorité des comptes responsables des contenus signalés restent actifs à la date du rapport.Sur une base proportionnelle, les plateformes ont supprimé plus de comptes responsables de la diffusion de la propagande de guerre du Kremlin que de comptes responsables de la diffusion de discours de haine. Selon les chercheurs, les récits soutenus par le Kremlin se propagent à nouveau en Europe, menaçant de saper le soutien populaire à l'Ukraine dans les pays qu'il considère comme essentiels à sa défense.Les grands comptes des médias d'État étant suspendus ou étouffés, les chercheurs affirment que les dirigeants et les influenceurs russes se sont tournés vers l'application de messagerie semi-privée Telegram pour diriger des campagnes d'information via des petits comptes.Le Post rapporte que YouTube, propriété de Google, n'a pas répondu aux courriels depuis près de deux mois, selon le directeur adjoint du centre de communication stratégique et de sécurité de l'information du gouvernement ukrainien. Et le Post note que les chercheurs ont constaté que LinkedIn « a supprimé moins de la moitié des messages que les responsables ukrainiens ont signalés comme des exemples de propagande russe justifiant la guerre... ».« Du côté positif, les chercheurs ont constaté que Facebook avait supprimé les 98 posts que le gouvernement ukrainien et ses partenaires avaient signalés comme contenant des discours de haine anti-ukrainiens, bien que de nombreux comptes responsables soient restés actifs. »La disponibilité des comptes signalés pour usurpation d'identité sur Facebook et Instagram a été évalué. Les échantillons d'usurpation d'identité sont constitués de comptes prétendant être des représentants ukrainiens, tels que le président Zelensky, le maire de Kiev Klytchko, le ministre des affaires étrangères Kuleba, le ministère de la défense ou le service de sécurité. Les comptes d'imposteurs peuvent constituer une menace directe pour le public, en particulier dans un pays en proie à un conflit actif, car les utilisateurs peuvent confondre le contenu d'un compte d'imposteur avec des informations officielles et dignes de confiance.L’analyse des chercheurs a révélé que Facebook a supprimé beaucoup plus de comptes qu'Instagram, avec une marge de 40 % des comptes signalés. Les chiffres bruts indiquent que les usurpations de comptes se produisent plus souvent sur Instagram, avec 89 % de plus de comptes imposteurs Instagram détectés.Une analyse plus approfondie du sous-ensemble de comptes disponibles a révélé que certains comptes ne mènent aucune activité et ne contiennent qu'un seul indicateur d'une possible usurpation d'identité, tel que le nom de la page, tandis que d'autres semblent être des "pages de fans" ou des personnes portant le même nom que la personnalité publique.D'autres comptes, en revanche, usurpent clairement l'identité des fonctionnaires. Une préoccupation importante est que même si ces comptes sont dormants ou apparemment inoffensifs, ils peuvent être mobilisés à tout moment. Il a également été observé que certains comptes d'usurpation d'identité sur Facebook ne sont pas disponibles en Ukraine, mais le sont dans l'UE. Cet écart soulève des questions sur la cohérence de l'application de la politique d'usurpation d'identité et sur la justification d'une telle règle (si un compte usurpe l'identité de quelqu'un, pourquoi et comment le lieu importe-t-il ?).Les échantillons de discours haineux examinés dans le cadre de cette analyse portaient principalement sur des termes désobligeants à l'égard des Ukrainiens. Notons que les mots exprimant la haine dans un contexte peuvent être utilisés comme satire dans un autre, de sorte que les processus automatisés ne donnent pas toujours lieu à des commentaires marqués avec précision.Néanmoins, le graphique ci-dessous donne une indication de la mesure dans laquelle les plateformes ont réagi de manière efficace (ou inefficace) aux contenus signalés par le gouvernement ukrainien. Selon l’analyse, Facebook a supprimé la majorité du contenu signalé (en supprimant toutes les publications signalées et 83 % des commentaires signalés).En revanche, YouTube et Twitter ont laissé environ deux tiers du contenu signalé sur leurs plateformes. Twitter a supprimé moins d'un tiers des contenus signalés, bien que le volume global des contenus problématiques ait été de loin le plus important sur sa plateforme (il y avait plus d'exemples de contenus signalés sur Twitter que sur YouTube et Facebook réunis).L’analyse a révélé que 34 des 65 posts LinkedIn signalés pour examen par le gouvernement ukrainien sont toujours accessibles sur la plateforme. Nombre de ces messages diffusent des contenus dans le but d’expliquer le choix de la Russie. L'un de ces messages, qui reste sur la plateforme bien qu'il ait été signalé à LinkedIn par le gouvernement ukrainien affirme que l'indépendance du pays aurait conduit à une montée massive du fascisme, du chauvinisme et de la russophobie.Un autre message fait la promotion d'un récit de désinformation forgé par le ministère russe de la Défense, selon lequel des biolabs américains secrets situés en Ukraine auraient été utilisés pour cultiver de dangereux agents pathogènes. Notamment, le message en question contient un lien vers une vidéo YouTube, qui a déjà été retirée.Les efforts globaux des grandes entreprises technologiques afin d'atténuer la guerre de l'information menée par la Russie comprennent généralement la création de ce que l'on appelle des canaux d'escalade, par lesquels les plateformes donnent la priorité à la modération du contenu signalé par des partenaires désignés, tels que le Centre ukrainien pour les communications stratégiques et la sécurité de l'information (UCSCIS), une agence ukrainienne officielle établie sous l'égide du ministère de la Culture.En debut mars, l'ICANN a rejeté la demande de Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre ukrainien, de révoquer tous les domaines web russes , de fermer les serveurs racine DNS russes et d'invalider les certificats TLS/SSL associés en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Fedorov a formulé sa demande parce que l'assaut de la Russie a été « rendu possible principalement grâce à la machinerie de propagande russe qui utilise des sites Web diffusant continuellement de la désinformation, des discours de haine, encourageant la violence et cachant la vérité sur la guerre en Ukraine. »Dans une réponse publiée le 2 mars, Göran Marby, PDG de l'ICANN, a déclaré que son organisation est un organisme technique indépendant chargé de superviser le DNS et les identifiants uniques de l'internet mondial et qu'elle doit maintenir la neutralité. « L'ICANN est un facilitateur de la sécurité, de la stabilité et de la résilience de ces identifiants dans l'objectif d'un Internet unique, mondial et interopérable », a déclaré Marby.Depuis le début de la guerre, le Centre a régulièrement envoyé aux entreprises Big Tech des ensembles de données avec des contenus et des profils qui, selon le Centre, violent les conditions de service des plateformes et constituent des menaces aiguës pour la sécurité des individus ou du public par leur diffusion de propagande de guerre russe, de discours de haine ou de langage incitatif.Dand le même temps, le Parlement russe a voté à l'unanimité pour approuver un projet de loi criminalisant la diffusion intentionnelle de ce que la Russie considère comme des informations « fausses ». Le règlement prévoit des amendes ou des peines de prison pour la diffusion de fausses informations sur l'armée, ainsi que des amendes pour les personnes qui appellent publiquement à des sanctions contre la Russie. Les tribunaux prononceront les peines les plus sévères pour les fausses nouvelles qui pourraient entraîner des conséquences graves.La Russie a déjà sévi contre les organes d'information et les plateformes sociales dans le cadre de son invasion de l'Ukraine, contestant les rapports de décès externes qui dépassent de loin son propre décompte et s'opposant aux descriptions de l'invasion comme une guerre plutôt qu'une « opération militaire spéciale. »À la lumière des manquements identifiés dans son rapport, Reset recommande aux entreprises Big Tech de prendre les mesures pour améliorer l'efficacité de leurs efforts visant à atténuer la menace et l'impact de la guerre de l'information menée par la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine.Source : Reset Quel est votre avis sur le sujet ?