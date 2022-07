Selon les médias d'État russes, la défense d'Apple a fait référence aux multiples entités juridiques du fabricant de l'iPhone. « Dans le cadre de la structure d'Apple, de nombreuses entités juridiques ont été créées. Le traitement des données personnelles n'est pas effectué par Apple Inc, mais par Apple Distribution International Ltd, ce qui est indiqué dans toutes les explications destinées aux utilisateurs de produits Apple », aurait déclaré un représentant d'Apple.L'affaire a été entendue par le tribunal du district Tagansky de Moscou, le même tribunal qui a infligé des amendes similaires à Pinterest, Airbnb, Twitch et UPS pour la même infraction présumée le mois dernier. La décision avait été rendue par le tribunal du district Tagansky de Moscou après que les quatre sociétés étrangères aient refusé de fournir de documents justifiant que le stockage et le traitement des données personnelles russes étaient entièrement effectués dans le pays. Twitch, Pinterest et Airbnb ont été condamnés à une amende d'environ 38 500 dollars, tandis qu'UPS a reçu une amende d'environ 19 200 dollars. Selon le média d'État TASS, les représentants des entreprises n'ont même pas assisté à l'audience.Si les autres entreprises sanctionnées ne se sont pas présentées, c'est peut-être parce qu'elles ont cessé ou limité leurs activités en Russie, comme Apple, Dell, HP, Intel, SAP, Microsoft, Nokia et Ericsson. Le président russe Vladimir Poutine a récemment et fréquemment fait pression sur les entreprises technologiques étrangères. Depuis le début de l'invasion illégale de l'Ukraine, Google, Meta, et Twitter ont tous été condamnés par les tribunaux russes à des amendes pour des problèmes de contenu et de données. Poutine a également pris des sanctions à l'encontre de dirigeants d'entreprises technologiques , notamment Mark Zuckerberg, PDG de Meta, la vice-présidente américaine Kamala Harris en leur interdisant d'entrer en Russie pour une durée indéterminée. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé viser les cadres supérieurs, les intellectuels publics et les journalistes qui façonnent ce qu'il appelle « le récit russophobe » qui prévaut dans le débat public américain.Outre Harris et Zuckerberg, l'interdiction inclut des hauts fonctionnaires de la défense et de la justice, les PDG de LinkedIn et de Bank of America, des commentateurs très en vue des affaires étrangères, ainsi que le rédacteur en chef du site d'information Meduza, axé sur la Russie. Ces sanctions sont généralement considérées comme des réponses aux sanctions occidentales et au soutien général de l'Ukraine par les entreprises technologiques, qui ont retiré ou limité leurs activités en Russie en masse.Dans d'autres nouvelles de Russie, le ministère de la Numérisation a proposé que les amendes pour les fuites de données personnelles soient proportionnelles à la quantité exposée. « Les amendes seront appliquées en deux étapes », a expliqué le ministère sur son compte Telegram. « Pour la première fuite, la pénalité sera fixe. Son montant dépendra de la quantité de données divulguées par l'entreprise. En cas de fuite répétée, une pénalité négociable sera appliquée. »La pénalité négociable pourrait dépendre du fait que l'entreprise ait pris des mesures actives pour contenir le lien, ou qu'elle ait tenté de le cacher. Le ministère a également proposé un mécanisme d'accréditation et d'assurance pour aider à confirmer le respect des exigences de sécurité.Face à cette guerre que certains qualifient de Guerre coloniale, les entreprises technologiques en occident ont manifesté leur soutien à l’Ukraine en infligent des sanctions à la Russie et la Biélorussie. De Nvidia à Intel en passant par Amazon et Microsoft, un grand nombre d'entreprises informatiques ont pris des sanctions contre la Russie et ont suspendu tout ou partie de leurs activités dans le pays. Certaines de ces sanctions découlent directement des mesures prises par les gouvernements occidentaux contre la Russie.Toutefois, des voix s’élèvent pour dire qu’il s’agit d’une mauvaise décision de la part de ces entreprises. George Beebe, auteur du livre à succès The Russia Trap (Le piège Russe), affirme que les nouvelles technologies qui changent la donne, la disparition des règles du jeu et les perceptions déformées des deux côtés se combinent pour enfermer Washington et Moscou dans une spirale d'escalade qu'ils ne reconnaissent pas.« Toutes les pièces sont en place pour une tragédie de type Première Guerre mondiale qui pourrait être déclenchée par un petit événement imprévisible », souligne l’auteur du livre intitulé, Le piège russe.Source : Tribunal du district Tagansky de Moscou Quel est votre avis sur la réponse de la Russie aux entreprises technologique ?La réponse des entreprises technologique à la Russie est compréhensible ? Quelle solution selon vous pour ce conflit ?Partagez-vous l'idée selon laquelle « un petit événement imprévisible » pourrait entraîner le monde dans une guerre mondiale ?