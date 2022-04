Kamala Devi Harris, Vice-présidente des États-Unis ;

Kathleen Holland Hicks, Premier secrétaire adjoint à la Défense ;

Christopher Watson Grady, Vice-président des chefs d'état-major interarmées ;

John Francis Kirby - Sous-secrétaire à la défense, porte-parole du ministère de la défense ;

Ronald Klain - Chef de cabinet de la Maison Blanche ;

Evan Maureen Ryan, secrétaire de la présidence, épouse du secrétaire d'État E. Blinken ;

Margaret Goodlander - Conseillère du Secrétaire à la Justice, épouse du Président adjoint à la Sécurité intérieure J. Sullivan ;

Douglas Craig Emhoff - mari de la vice-présidente K. Harris ;

Robert Kagan est un politologue et l'époux du premier secrétaire d'État adjoint W. Nuland ;

Edward Price - porte-parole du département d'État ;

Richard/Rachel Levine - Sous-secrétaire d'État à la santé ;

Brian Thomas Moynihan - Président et directeur général de Bank of America ;

Mark Elliot Zuckerberg, cofondateur et chef du conseil d'administration de Meta (anciennement Facebook) ;

Kathy Warden est présidente et directrice générale de Northrop Grumann Corporation ;

Phebe Novakovic, président de General Dynamics ;

Michael Petters, président de Huntington Ingalls Industries ;

William Brown, président de L-3 Harris Technologies ;

Wahid Nawabi, président d'Aerovironment ;

Roger Krone, président de Leidos ;

Horacio Rozanski, président de Booz Allen Hamilton ;

Eilee Drake, président d'Aerojet Rocketdyne ;

David Deptua est responsable de la recherche à l'Institut Mitchell du stade aérospatial ;

Ryan Roslansky est le PDG du réseau social Linkedin ;

George Robert Stephanopoulos, animateur de ABC ;

Matthew Kroenig est directeur adjoint du NGO B. Scowcroft Centre for Strategic Security ;

David Reynolds Ignatius est journaliste et expert au Wilson Center ;

Edward Acevedo est un ancien membre de l'assemblée législative de l'Illinois et un expert du Wilson Center ;

Kevin Rothrock est un expert du Wilson Center et rédacteur en chef du portail médiatique anglophone Medusa ;

Bianna Vitalievna Golodryga est une analyste internationale senior à CNN.

Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé viser les cadres supérieurs, les intellectuels publics et les journalistes qui façonnent ce qu'il appelle « le récit russophobe » qui prévaut dans le débat public américain. Outre Harris et Zuckerberg, l'interdiction inclut des hauts fonctionnaires de la défense et de la justice, les PDG de LinkedIn et de Bank of America, des commentateurs très en vue des affaires étrangères, ainsi que le rédacteur en chef du site d'information Meduza, axé sur la Russie.Dans un communiqué jeudi, le ministère a indiqué que les interdictions de voyage s'appliqueraient « à perpétuité » et que la liste des sanctions serait mise à jour « sous peu » en réponse aux « actions hostiles » des autorités occidentales. Des restrictions similaires ont été imposées à 61 citoyens canadiens, accusés eux aussi d'être le fer de lance de politiques « russophobes ». Parmi les personnes sanctionnées figurent Cameron Ahmad, directeur des communications du Premier ministre Justin Trudeau, et le commandant des forces d'opérations spéciales canadiennes Steve Boivin.Jeudi également, la Russie a ordonné la fermeture de toutes les missions consulaires maintenues dans le pays par l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, expulsant tout leur personnel non russe en représailles à des mesures similaires prises par les États baltes. Zuckerberg, en tant que responsable du « roi » des réseaux sociaux en Occident et responsable des plateformes que la Russie a déjà bloquées, n'est pas une surprise. Mais je ne sais pas pourquoi Roslansky y est entré et pas Parag Agrawal, le PDG de Twitter. Twitter a été aussi proactif que le Facebook de Meta pour agir sur les fausses informations russes, mais d'un autre côté, il reste un canal lucratif pour RT.D'autre part, LinkedIn est depuis longtemps en conflit avec la Russie et l'une des histoires secondaires de la guerre en Ukraine est l'exode de personnes hors de Russie qui sont de plus en plus préoccupées par leurs libertés et les positions de la Russie en Ukraine et dans le monde. Cette liste s'inscrit dans le prolongement des mesures prises par la Russie pour fermer ou restreindre l'accès à un certain nombre de plateformes occidentales qui ne respectent pas sa réglementation en matière de diffusion de l'information, notamment pour tenter de limiter les messages pro-russes. Ces fermetures ont notamment consisté à fermer l'accès à Facebook et Instagram, à limiter l'accès à Google News et à émettre des avertissements concernant YouTube.Pendant ce temps, Apple, Google, Microsoft et bien d'autres ont fermé ou mis en pause leurs activités dans le pays, dans un jeu d'escalade autour des sanctions qui ont été prises dans le cadre d'actions de sanction épanouissantes.« En réponse aux sanctions anti-russes de plus en plus nombreuses imposées par l'administration Biden à un nombre croissant de citoyens russes - tant des fonctionnaires que leurs familles, ainsi que des représentants du monde des affaires, des universitaires et des personnalités culturelles, 29 cadres supérieurs, hommes d'affaires, experts et journalistes américains qui façonnent l'agenda russophobe ont été placés sur la "liste d'arrêt", tout comme les conjoints de plusieurs hauts fonctionnaires. Ces personnes sont interdites d'entrée dans la Fédération de Russie pour une durée indéterminée. Voici, ci-dessous la liste complète des personnes concernées :Une nouvelle annonce d'un autre ajout à la « liste d'arrêt » de la Russie en guise de contre-mesure aux actions hostiles des autorités américaines est annoncée.Source : Ministère russe des Affaires étrangères Quel commentaire faites-vous de cette interdiction d'entrer au PDG de Meta, Mark Zuckerberg, et pas à Parag Agrawal, le PDG de Twitter ?