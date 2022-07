Une société d'art d'installation appelée META (ou Meta.is) a annoncé mardi qu'elle allait poursuivre Meta (ou Facebook) pour violation de marque, alléguant que le changement de nom de Zuckerberg a violé la marque établie de la petite société. « Le 28 octobre 2021, Facebook a saisi notre marque et notre nom META, que nous avons mis notre sang, notre sueur et nos larmes à construire pendant plus de douze ans. Aujourd'hui, après huit mois de tentatives de négociation de bonne foi avec Facebook, en vain, nous n'avons eu d'autre choix que de déposer une plainte contre eux », peut-on lire dans un post sur le site de la petite entreprise.Afin de rendre ce post compréhensible, nous allons faire référence à la société de médias sociaux d'un milliard de dollars en tant que Facebook et à la plus petite société de réalité augmentée en tant que Meta.is ; cela ne constitue pas une approbation des revendications juridiques de l'une ou l'autre partie.Meta.is demande une injonction ordonnant à la société mère de Facebook de cesser d'utiliser le nom Meta en relation avec des produits, services ou activités liés à la réalité virtuelle, augmentée ou étendue, ainsi que des dommages et intérêts non spécifiés, selon la plainte.Meta.is, qui a été fondée en 2010, crée des installations immersives et des activations incorporant la réalité virtuelle et augmentée, des visuels, du son et d'autres technologies lors d'événements tels que Coachella et SXSW - comme ceux que le transformateur de Facebook cherche maintenant à faire pour promouvoir sa nouvelle stratégie, selon la plainte. Meta.is dit avoir également travaillé avec des artistes numériques populaires tels que Beeple, et affirme que son travail a « jeté les bases du "métavers" en développement, bien qu'il n'existe pas encore complètement ».Dans sa plainte, Meta.is affirme que, lors des négociations qui ont suivi le changement de nom de Facebook, le géant de la technologie a affirmé que les deux entreprises fournissaient « des biens et services radicalement différents », se qualifiant lui-même de « société de technologie sociale ». Pourtant, l'action en justice pointe du doigt les récentes activations de Facebook transformé en Meta à SXSW et Coachella qui, selon Meta.is, sont « identiques » aux événements qui font partie de son activité principale depuis des années.Une grande partie de l'affaire repose sur les nombreux scandales liés à la confidentialité de Facebook, qui, selon Meta.is, ont rendu impossible le partage du nom. « Meta ne peut plus fournir de biens et de services sous la marque META, car les consommateurs sont susceptibles de croire à tort que les biens et services de Meta émanent de Facebook et que Meta est associé à la toxicité qui est inextricablement liée à Facebook, affirme la plainte.Meta.is détient une marque de commerce valide pour le nom, mais il se peut que la bataille soit difficile devant les tribunaux, étant donné le large éventail de demandes de marques déposées par Facebook depuis que le changement de nom est devenu officiel, y compris des marques distinctes pour la messagerie, les réseaux sociaux et les services financiers. Il existe également un certain nombre de marques revendiquant le nom Meta pour des produits non technologiques, notamment un seltzer dur et un fabricant de prothèses.Source : Meta.is ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?