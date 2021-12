Thea-Mai Baumann dans son studio dans la banlieue de Sydney.

Thea-Mai Baumann postait sur Instagram en utilisant l'identifiant @metaverse depuis près de dix ans lorsque son compte a été désactivé le 2 novembre. « Votre compte a été bloqué pour avoir prétendu être quelqu'un d'autre », lui a signalé l'application. Baumann n'était pas exactement sûre de ce qui s'était passé, mais le timing était curieux. Le blocage du compte est intervenu quelques jours seulement après que Facebook eut annoncé son nouveau nom, Meta. Le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que ce nom reflétait la nouvelle orientation de l'entreprise vers sa vision du métavers, un monde virtuel destiné à faciliter le commerce, la communication et bien plus encore. L'identifiant @metaverse de Baumann est soudain devenu une denrée très prisée.« Ce compte représente une décennie de ma vie et de mon travail. Je ne voulais pas que ma contribution au metaverse soit effacée d'internet. Cela arrive aux femmes dans la tech, aux femmes de couleur dans la tech, tout le temps, a déclaré Baumann qui est d'origine vietnamienne.Baumann a ouvert son compte Instagram en 2012 pour documenter sa vie d'étudiante en arts à Brisbane et l'entreprise de réalité augmentée qu'elle a ensuite créée, appelée Metaverse Makeovers. Selon son site web, décrivant des "appcessoires" portables, l'offre Metaverse Nails de la société « est le seul produit au monde qui vous permet de parer votre moi numérique et physique avec des hologrammes personnalisables. C'est de la technologie glamour à porter ».Lorsque Baumann a lancé Metaverse Makeovers, elle s'est emparée du handle Instagram @metaverse pour présenter son art et sa technologie. L'Australienne avait créé une application qui affichait des hologrammes virtuels sur les modèles d'ongles de son entreprise. Elle envisageait de fabriquer une ligne entière de vêtements et d'accessoires qui seraient augmentés virtuellement. Après cinq ans, les financements se sont taris et elle a commencé à utiliser son compte Instagram pour promouvoir ses autres travaux. Le compte @metaverse de Baumann est passé relativement inaperçu au fil des ans, attirant moins de 1 000 followers. Puis Facebook a changé de nom.Le 28 octobre, Zuckerberg a annoncé ce changement lors de son discours d'ouverture de Connect 2021, en déclarant que le nom de Facebook « n'englobe tout simplement pas tout ce que nous faisons ». Zuckerberg vendait son idée de métavers depuis des mois, déclarant dans une interview l'été dernier que « le métavers est une vision qui s'étend à de nombreuses entreprises toute l'industrie… Ce n'est certainement pas quelque chose qu'une seule entreprise va construire », a-t-il dit. Baumann, avec ses années d'expérience à la tête d'une entreprise basée sur le concept et portant son nom, serait apparemment un partenaire idéal dans cette entreprise.On ne sait pas si Meta/Facebook a quelque chose à voir avec la perte d'accès à son compte par Baumann. Baumann a tenté de vérifier son identité auprès d'Instagram, mais elle n'a pas reçu de réponse pendant des semaines. Elle a essayé de travailler avec un avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle pour voir quels droits elle avait pour récupérer son compte, mais elle ne pouvait pas se payer leurs services.Mais dès qu'un journaliste a eu vent de l'histoire, les choses ont changé. Le 4 décembre, deux jours après qu'un journaliste du New York Times a contacté Meta au sujet du compte, Baumann a soudainement retrouvé l'accès à @metaverse. « Ce compte avait été supprimé à tort pour usurpation d'identité, et nous l'avons maintenant rétabli. Nous sommes désolés que cela se soit produit », a déclaré Stephanie Otway, porte-parole de la société Meta.L'expérience de Baumann pourrait avoir un effet dissuasif sur la volonté des entreprises et des individus de participer aux médias sociaux par crainte de voir leur identité en ligne saisie arbitrairement. « Facebook a essentiellement une discrétion sans entrave pour s'approprier les noms d'utilisateur Instagram des gens. Il peut y avoir de bonnes raisons pour cela, par exemple, s'ils sont offensants ou s'ils usurpent l'identité de quelqu'un d'une manière qui prête à confusion. Mais l'exemple de @metaverse met en évidence l'ampleur de ce pouvoir. Les utilisateurs n'ont essentiellement aucun droit », a déclaré Rebecca Giblin, directrice de l'Institut de recherche sur la propriété intellectuelle d'Australie à l'Université de Melbourne.Bien qu'elle ait récupéré son compte, Thea-Mai Baumann reste préoccupée par l'avenir du métavers, un monde virtuel encore très hypothétique auquel on accède grâce à des technologies spéciales de réalité virtuelle et de réalité augmentée. « Parce que je travaille dans l'espace des métavers depuis si longtemps, 10 ans, je me sens simplement inquiète ».Source : New York TimesQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l’opinion de Rebecca Giblin qui dit « Facebook a essentiellement une discrétion sans entrave pour s'approprier les noms d'utilisateur Instagram des gens… Les utilisateurs n'ont essentiellement aucun droit » ?