Le média américain TMZ a révélé cette semaine qu'une autre société américaine a déjà déposé une demande de marque pour le nom "Meta" en août dernier. Cette société s'appelle Meta PC, et elle vend des ordinateurs, des portables, des tablettes et des logiciels. Les fondateurs Joe Darger et Zack Shutt ont déclaré à TMZ qu'ils exploitent la marque Meta PC depuis un peu plus d'un an maintenant, mais qu'ils n'ont déposé que récemment une demande de marque déposée pour la marque "Meta". Plus précisément, Meta PC, basée en Arizona, a déposé la demande d'enregistrement de la marque le 23 août.Le domaine d'activité de Meta PC n'est pas très éloigné de la sphère de marché du géant de la Silicon Valley. Et bien que leur marque n'ait pas encore été accordée, ils pensent avoir une longueur d'avance sur Mark Zuckerberg, qui a annoncé la semaine dernière le changement de nom de Facebook en Meta. Toutefois, Darger et Shutt ont également déclaré qu'ils sont prêts à céder la marque si Zuckerberg était prêt à payer au moins 20 millions de dollars. Les revendeurs d'ordinateurs affirment en effet que l'abandon de leur nom nécessitera une campagne de marketing coûteuse pour donner une nouvelle image à leur entreprise.« Nous avons créé cette société avec nos fonds propres. Lorsque nous avons appris que Facebook avait choisi le même nom, nous nous sommes évidemment inquiétés de perdre la portée organique que nous avions durement travaillé à construire », a déclaré Shutt au Guardian, ajoutant qu'ils ont "investi des sommes considérables" dans le marketing. Cependant, il semble que l'utilisation du même nom que l'entreprise de Zuckerberg n'est pas nécessairement mauvaise, car Shutt et Darger ont révélé qu'ils ont déjà vu une augmentation de 5 000 % sur leurs pages de médias sociaux depuis l'annonce de Zuckerberg en octobre.Une source de Meta (Facebook) a déclaré à TMZ que l'entreprise estime avoir les droits d'adopter la marque. En outre, Mark McKenna, professeur de droit à l'Université de Californie, a déclaré qu'il existe des failles juridiques qui pourraient permettre à Facebook d'acquérir le nom. « Une arme légale consiste à déposer une demande dans un autre pays et à utiliser cette date de demande pour déposer une demande aux États-Unis. Ils cherchent un petit pays dépourvu d'un système de recherche et y déposent leur demande. Ce serait un moyen pour eux d'avoir une date antérieure », a-t-il déclaré au Guardian.Il ajoute que l'enregistrement d'une marque ne définit pas les droits d'une entreprise aux États-Unis. « Aux États-Unis, les droits ne sont pas créés par l'enregistrement d'une marque - les droits découlent de l'utilisation », a-t-il déclaré. Par ailleurs, les fondateurs de Meta PC ont aussi le sens de l'humour. Le compte Twitter de Meta PC a publié un mème de Zuckerberg tenant un des produits de la société et présentant son logo.En sus, Shutt a publié une vidéo humoristique dans laquelle il annonce le nouveau nom de Meta PC, qui s'appelle désormais "Facebook". L'annonce de Facebook sur son nouveau nom a déjà suscité une avalanche de réactions - de nombreuses personnes ridiculisant sa portée à la révélation que le mot signifie "mort" en hébreu.Source : Meta PC Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que Mark Zuckerberg achètera le nom "Meta" ?Ou usera-t-il d'une ruse pour s'accaparer le nom comme certains le suggèrent ?