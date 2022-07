Envoyé par Avocats Elon Musk Envoyé par Twitter n'a pas fourni les informations demandées par M. Musk depuis près de deux mois malgré ses clarifications répétées et détaillées destinées à simplifier l'identification, la collecte et la divulgation par Twitter des informations les plus pertinentes recherchées dans les demandes initiales de M. Musk.



Bien que Twitter ait fourni certaines informations, ces informations sont accompagnées de chaînes, de limitations d'utilisation ou d'autres fonctionnalités de formatage artificielles, ce qui a rendu certaines des informations peu utiles à M. Musk et à ses conseillers. Par exemple, lorsque Twitter a finalement fourni l'accès aux huit «*API*» de développeur explicitement demandées pour la première fois par M. Musk dans la lettre du 25 mai, ces API contenaient une limite de débit inférieure à celle que Twitter fournit à ses plus grandes entreprises clientes. Twitter n'a proposé de fournir à M. Musk le même niveau d'accès qu'à certains de ses clients après que nous ayons expliqué que la limitation de la limite de débit empêchait M. Musk et ses conseillers d'effectuer l'analyse qu'il souhaitait effectuer dans un délai raisonnable.



De plus, ces API contenaient un « plafond » artificiel sur le nombre de requêtes que M. Musk et son équipe peuvent exécuter, quelle que soit la limite de débit, un problème qui empêchait initialement M. Musk et ses conseillers d'effectuer une analyse des données dans n'importe quel délai raisonnable. M. Musk a soulevé cette question dès qu'il en a eu connaissance, dans le premier paragraphe de la lettre du 29 juin : « nous venons d'être informés par nos experts en données que Twitter a placé un plafond artificiel sur le nombre de recherches que nos experts peuvent effectuer avec ces données », ce qui empêche maintenant M. Musk et son équipe de faire leur analyse. Ce plafond n'a été supprimé que le 6 juillet, après que M. Musk a demandé sa suppression pour la deuxième fois.



Sur la base du refus susmentionné de fournir les informations demandées par M. Musk depuis le 9 mai 2022, Twitter enfreint les sections 6.4 et 6.11 de l'accord de fusion.



Malgré les spéculations publiques sur ce point, M. Musk n'a pas renoncé à son droit d'examiner les données et informations de Twitter simplement parce qu'il a choisi de ne pas rechercher ces données et informations avant de conclure l'accord de fusion. En fait, il a négocié les droits d'accès et d'information dans le cadre de l'accord de fusion précisément pour pouvoir examiner les données et les informations importantes pour les activités de Twitter avant de financer et de conclure la transaction.

Twitter entame la procédure judiciaire

Affaire « solide et convaincante »

L'action de Tesla chute

Elon Musk a secoué le monde des médias sociaux plus tôt cette année avec son offre sans précédent de privatiser l'entreprise, arguant qu'il serait en mesure de développer Twitter et de le rendre plus ouvert et, dans son esprit, politiquement neutre. Il a déclaré qu'il laisserait l'ancien président Donald Trump revenir sur la plateforme et a fait valoir que les pratiques de modération de contenu de Twitter enfreignaient la liberté d'expression. Musk a renoncé à son droit d'examiner de plus près les finances de l'entreprise lorsqu'il a signé l'accord.Mais peu de temps après, des questions se sont posées quant à savoir s'il irait jusqu'au bout. Une vente mondiale d'actions technologiques a profondément réduit sa valeur nette personnelle, dont il avait tiré parti pour obtenir des engagements pour l'emprunt dont il avait besoin pour acheter Twitter.L'enthousiasme de Musk pour donner suite à l'accord est remis en question depuis au moins le mois de mai, lorsqu'il a déclaré que l'accord était « suspendu » jusqu'à ce qu'il puisse vérifier si l'affirmation de Twitter selon laquelle moins de 5% des comptes sont des robots ou des spams était exacte. Il a accusé Twitter de dissimuler des informations, tandis que la société a déclaré qu'elle agissait de bonne foi et fournissait tout ce que les conditions de l'accord l'exigeaient.En multipliant les allégations sur le pourcentage de robots et de spams sur la plateforme, Musk a fait baisser le cours de l'action de Twitter et tentait de s'en servir pour potentiellement forcer Twitter à renégocier l'accord à un prix inférieur.Après une impasse de plusieurs semaines, le conseil d'administration de Twitter a décidé de se conformer aux demandes d'Elon Musk en matière de données internes en offrant l'accès à son « firehose » complet.Le Firehose Twitter est un accès technique aux plus de 500 millions de tweets publiés quotidiennement sur Twitter. Cet accès technique était initialement réservé à quelques très rares acteurs qui revendaient les données aux prestataires et plateformes de social media intelligence sous un accord de licence avec Twitter. Ces acteurs bénéficiant du Firehose pouvaient se connecter directement et sans restrictions de volumes aux bases de données de Twitter. Le Firehose était la seule façon de se connecter à l'intégralité des Tweets publiés. Twitter a mis fin à ces accords et a coupé le Firehose ou tout au moins en a réservé l'accès à GNIP qu'il a racheté. L'accès aux données nécessaires pour des dispositifs de veille et d'analyse d'envergure sur Twitter se fait maintenant directement auprès de Twitter via ses offres d'API ou par GNIP lorsque les volumes sont plus importants.Dans une lettre publiée par le gendarme boursier américain, les avocats d'Elon Musk ont assuré que Twitter n'a pas respecté ses engagements pris dans l'accord, notamment en ne fournissant pas toutes les informations demandées sur le nombre de comptes inauthentiques et de spams.Quelques heures plus tard, le président du conseil d'administration de la plateforme, Bret Taylor, a tweeté que le conseil d'administration était « déterminé à conclure la transaction au prix et aux termes convenus » et entendait bien l'emporter devant les tribunaux : « Le conseil d'administration de Twitter s'est engagé à conclure la transaction au prix et aux conditions convenus avec M. Musk et prévoit d'intenter une action en justice pour faire respecter l'accord de fusion. Nous sommes convaincus que nous l'emporterons devant la Cour de chancellerie du Delaware ».Officiellement, Twitter a poursuivi Elon Musk mardi pour s'être retiré de l'accord de 44 milliards de dollars pour acheter la plate-forme de médias sociaux.La plainte, déposée devant la Cour de la chancellerie du Delaware, ouvrira probablement la voie à une bataille juridique interminable alors que la société cherche à faire en sorte que Musk donne suite à l'acquisition ou, à défaut, l'oblige à payer l'indemnité de rupture de contrat qui s'élève à 1 milliard de dollars.« Cette répudiation fait suite à une longue liste de violations contractuelles importantes par Musk qui ont jeté un voile sur Twitter et ses activités. Twitter intente cette action pour interdire à Musk de nouvelles violations, pour contraindre Musk à remplir ses obligations légales et pour contraindre la consommation de la fusion à la satisfaction des quelques conditions en suspens ».Alors que la nouvelle selon laquelle Musk, la personne la plus riche du monde, se retirait de l'accord a immédiatement déclenché une discussion sur la façon dont sa tentative de sortie changerait l'avenir de la liberté d'expression sur la plateforme, les observateurs juridiques suggèrent que l'entreprise a de solides arguments et que Musk pourrait se voir contraint de donner suite à l'accord après tout.« Il a signé un accord qu'il est légalement obligé de respecter », a tweeté Ann Lipton, professeure de droit à l'université de Tulane. « C'est un scénario désastreux pour Twitter et son conseil d'administration, car l'entreprise va maintenant devoir affronter Musk dans une longue bataille judiciaire pour sauver la transaction et/ou récupérer au moins un milliard de dollars », a réagi l'analyste Dan Ives.Dans la plainte de mardi, Twitter a reconnu la chute du marché après que Musk ait finalisé l'accord. Les actions de la société ont fortement chuté lundi, bien qu'elles aient regagné environ 4% mardi. Elles se négocient toujours près de 20 $ en dessous de son prix d'offre.« Alors Musk veut se défaire de ses obligations contractuelles. Plutôt que de supporter le coût du ralentissement du marché, comme l'exige l'accord de fusion, Musk veut le transférer aux actionnaires de Twitter », indique la plainte. « Depuis la signature de l'accord de fusion, Musk a dénigré à plusieurs reprises Twitter et l'accord, créant un risque commercial pour Twitter et une pression à la baisse sur le cours de son action ».Les arguments et les preuves présentés par Twitter sont « très solides et convaincants » et susceptibles d'obtenir une oreille réceptive au tribunal du Delaware, qui ne voit pas d'un bon œil les acheteurs sophistiqués qui renoncent aux accords, a déclaré Brian Quinn, professeur de droit à Boston. Collège.« Ils avancent un argument très fort selon lequel ce ne sont que les remords de l'acheteur », a déclaré Quinn. « Vous devez assumer vos erreurs devant le tribunal de la chancellerie du Delaware. Cela fonctionnera très favorablement pour Twitter ».La plus grande surprise pour Quinn a été la quantité de preuves dont dispose Twitter – par exemple, les communications avec Musk sur l'opportunité de conserver ou de licencier des employés, ainsi que les propres tweets publics du milliardaire – pour rejeter ses arguments en faveur de son retrait de l'accord. « Ils rassemblent de nombreux tweets de Musk pour s'en servir contre lui », a-t-il déclaré.Lorsque Musk a proposé de racheter l'entreprise et de la privatiser à la mi-avril, le conseil d'administration a d'abord tenté de l'en empêcher en déployant une manœuvre financière qui aurait rendu le coût d'acquisition prohibitif.Le 25 avril, cependant, Twitter avait reconsidéré l'offre, concluant que vendre la société à Musk pour 54,20 $ par action était dans le meilleur intérêt des actionnaires. Dans un communiqué de presse conjoint, Musk s'est engagé à « débloquer » le potentiel de l'entreprise de médias sociaux en assouplissant les restrictions sur la liberté d'expression et en supprimant les faux comptes.Mais sa confiance n'a pas duré longtemps. Les actions de Tesla – la principale source de richesse de Musk – ont chuté suite à une vente massive sur le marché boursier en mai, et Musk a rapidement semblé moins enthousiaste à l'idée de posséder Twitter.La plainte de Twitter qualifie la tactique de Musk de « modèle d'hypocrisie », notant qu'il avait mis l'accent sur son intention de rendre Twitter privé afin de le débarrasser des comptes de spam. Cependant, une fois que le marché a décliné, Twitter a noté que « Musk a changé son récit, exigeant soudainement une "vérification" que la quantité de spam n'était pas un problème sérieux sur la plateforme de Twitter et affirmant un besoin brûlant d'une preuve de "diligence" à laquelle il avait expressément renoncé ».De même, la société accuse Musk d'avoir agi de mauvaise foi, l'accusant d'avoir demandé des informations sur la société afin d'accuser Twitter de fournir des « déclarations erronées » sur ses activités aux régulateurs et aux investisseurs.La plainte de Twitter allègue que la société « a subi et continuera de subir un préjudice irréparable » à la suite des violations contractuelles de Musk qui « ont jeté un voile sur Twitter et ses activités ».Sources : Plainte de Twitter, Elon Musk Qu'en pensez-vous ?