Dans une lettre envoyée à Musk, datée du 10 juillet et déposée auprès des régulateurs e 11 juillet, Twitter a déclaré qu'il n'avait pas violé ses obligations en vertu de l'accord de fusion, comme l'a indiqué Musk vendredi en cherchant à mettre fin à l'accord. « Twitter exige que Musk et les autres parties se conforment à leurs obligations en vertu de l'accord, y compris leurs obligations de déployer leurs meilleurs efforts pour rendre effectives les transactions envisagées par l'accord », indique la lettre. L'entreprise a prévu de poursuivre Musk en justice pour le forcer à conclure l'accord, une menace dont il s'est moqué lundi, lorsqu'il a envoyé une série de tweets plaisantant sur Twitter et sa menace d'appliquer l'accord en justice. « Ils ont dit que je ne pouvais pas acheter Twitter. Ensuite, ils ne divulgueraient pas d'informations sur les bots. Maintenant, ils veulent me forcer à acheter Twitter au tribunal. Maintenant, ils doivent divulguer les informations sur les bots au tribunal ».Twitter prévoit d'intenter une action en justice en début de semaine dans le Delaware. Les actions de Twitter ont terminé en baisse de 11,3 % à 32,65 dollars lundi, soit une réduction de 40 % par rapport à l'offre de 54,20 dollars de Musk et la plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis plus de 14 mois. Elles ont augmenté d'environ 1 % dans les échanges prolongés.« Le conseil d'administration de Twitter doit envisager le préjudice potentiel pour ses employés et ses actionnaires de toute donnée interne supplémentaire exposée dans un litige », a déclaré Mark Zgutowicz, analyste de Benchmark.Francis Pileggi, avocat spécialisé dans les litiges d'entreprise au sein du cabinet Lewis Brisbois dans le Delaware, a déclaré que Musk pourrait placer les robots au centre du litige s'il se défend contre le procès intenté par Twitter en affirmant que l'entreprise a donné une image fausse du nombre de faux comptes. « Je serais surpris qu'on lui interdise d'obtenir cette information », a déclaré Pileggi.Selon Pileggi, si le nombre de faux comptes est supérieur aux 5 % estimés par Twitter, cela pourrait conduire à des négociations en vue d'une réduction du prix de la plateforme de médias sociaux. Les experts juridiques affirment que la société de médias sociaux, âgée de 16 ans, dispose d'un dossier juridique solide contre Musk, mais pourrait opter pour une renégociation ou un règlement au lieu d'un long combat judiciaire.« Nous pensons que les intentions d'Elon Musk de mettre fin à la fusion sont davantage fondées sur la récente liquidation du marché que sur ... l''échec' de Twitter à se conformer à ses demandes », écrit dans une note Brent Thill, analyste chez Jefferies. « En l'absence d'un accord, nous ne serions pas surpris de voir l'action trouver un plancher à 23,5 dollars ».Quel est votre avis sur le sujet ?