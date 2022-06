Facebook et sa société mère, Meta, n'ont pas vraiment de bons antécédents en matière de lutte contre la désinformation en ligne. Des publicités pour des traitements contre le cancer non prouvés, voire dangereux, continuent d'apparaître sur Facebook et Instagram, selon un rapport du MIT Technology Review. Les publicités apparaissent toujours sur les réseaux sociaux de Meta malgré la politique de l'entreprise interdisant les publicités qui contiennent des informations trompeuses sur la santé.« Les publicités ne doivent pas contenir d'allégations trompeuses, fausses ou mensongères, comme celles relatives à l'efficacité ou aux caractéristiques d'un produit ou d'un service, y compris les allégations trompeuses concernant la santé, l'emploi ou la perte de poids qui créent des attentes irréalistes pour les utilisateurs », indique la politique de Meta. Les normes communautaires de l'entreprise interdisent également au contenu du site de « promouvoir ou de préconiser des remèdes miracles dangereux pour la santé ».Cependant, la bibliothèque de publicités de Meta montre que de nombreuses publicités ont été diffusées aux États-Unis par des cliniques vantant des traitements contre le cancer non approuvés par des organismes de réglementation tels que la Food and Drug Administration (FDA). Et si vous êtes un utilisateur que les algorithmes de Meta ont déterminé comme étant intéressé par le traitement du cancer, vous risquez de trouver votre fil d'actualité rempli de déclarations non vérifiées sur la maladie et ses prétendus remèdes.Un centre au Mexique appelé CHIPSA Hospital, par exemple, a plusieurs annonces dans la bibliothèque de Meta faisant référence à des traitements "de pointe" ou "révolutionnaires", offerts exclusivement dans leur établissement. (CHIPSA est l'acronyme de Centro Hospitalario Internacional del Pacifico, S.A.) Les experts en cancérologie ont déclaré à Tech Review qu'il y a des raisons claires pour lesquelles ces prétendus traitements ne sont pas largement disponibles ailleurs.La philosophie de traitement du CHIPSA est centrée sur la "thérapie de Gerson", ou un régime alimentaire qui implique de boire 13 verres de jus par jour et de consommer un large éventail de suppléments. L'établissement a été fondé par Charlotte Gerson, la fille de l'homme qui a mis au point le "protocole immuno-nutritionnel de Gerson". Et cette stratégie non prouvée a été fondamentale pour le centre depuis son ouverture en 1979, selon le site web du CHIPSA. Il n'y a aucune preuve scientifique que la méthode Gerson a un quelconque effet bénéfique pour les patients atteints de cancer.Le traitement est « un non-sens », a déclaré David Gorski, un chirurgien oncologue à l'Université Wayne State dans le Michigan.D'autres publicités du CHIPSA sur Facebook font la promotion d'autres traitements non vérifiés proposés par l'établissement, comme de fortes doses de vitamine C ou les "toxines de Coley" - qui peuvent être activement nocives, a déclaré Skyler Johnson, chercheur en oncologie à l'Université de l'Utah, à Tech review. « Le danger n'est pas simplement que les traitements ne soient pas prouvés ou inefficaces. Certains traitements alternatifs contre le cancer annoncés sur la plateforme peuvent causer des dommages physiques. Les toxines de Coley, un traitement développé à la fin du 19e siècle et proposé au CHIPSA, s'accompagne de risques, notamment d'infection, de réactions au site, d'anaphylaxie et, dans les cas graves, de chocs », explique Johnson.Dans une étude de 2017, Johnson et ses co-chercheurs ont constaté que les patientes atteintes d'un cancer du sein qui recevaient ces traitements de "médecine alternative" au lieu des traitements standard approuvés par la FDA étaient plus susceptibles de mourir au bout de cinq ans, par rapport à celles qui recevaient des traitements conventionnels, comme la chimiothérapie.En plus des risques pour la santé, ces traitements alternatifs sont souvent onéreux, coûtant des dizaines de milliers de dollars, selon Tech Review. Les assurances ne couvrent pas le type de services offerts par CHIPSA, et la page de la FAQ de la société sur les coûts mène à un lien mort.Meta a déclaré qu'elle avait récemment supprimé quelques publicités sélectionnées. Cependant, des versions très similaires de ces publicités problématiques, ainsi que d'autres, demeurent. MIT Technology Review a alerté Meta au sujet de cinq annonces de CHIPSA, ainsi que de trois annonces d'une autre clinique internationale appelée Verita Life. En réponse, Mark Ranneberger, porte-parole de Meta, a déclaré que l'entreprise avait supprimé « plusieurs des annonces pour violation de notre politique en matière d'allégations trompeuses, qui interdit les allégations de guérison de maladies incurables ».Interrogé sur les détails des annonces retirées, Ranneberger a indiqué que deux d'entre elles avaient été rejetées : celle qui prétendait qu'Apatone "tuait" le cancer et une autre qui mentionnait la "méfiance croissante" à l'égard du système de santé américain tout en annonçant des traitements exclusifs contre le cancer. Une autre annonce utilisant un texte identique à la seconde mais une image différente reste active.Les utilisateurs du site sont libres de signaler les publicités qui, selon eux, violent les politiques de Facebook et de Meta. Cependant, même si une entreprise est jugée en infraction, Meta a déclaré que les suspensions de publicité sont temporaires. Les publicités en ligne ne sont jamais un bon endroit pour chercher des informations fiables. Cependant, pour les personnes vulnérables, il est facile de comprendre comment un "traitement de pointe" qui apparaît sur votre fil d'actualité peut être ressenti comme un espoir.Source : MIT Technology Review Que pensez-vous du niveau de désinformation sur Facebook ?Pensez-vous vous aussi que Facebook est une réelle menace pour la santé publique ?Selon vous, les programmes d’IA pourraient-ils résoudre définitivement le problème de la propagation de la désinformation sur les médias sociaux ?Quelle(s) solutions(s) préconisez-vous pour lutter efficacement contre la désinformation en ligne ?