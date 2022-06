Certains experts émettent des réserves quant à la sécurité du mode Full Self-Driving de Tesla

Aucun accident ni aucune blessure impliquant Full Self-Driving, selon Elon Musk

Les politiques s'en mêlent

Une succession d'accidents

Les véhicules Tesla exécutant son logiciel Autopilot ont été impliqués dans 273 accidents signalés au cours de l'année écoulée environ, selon les régulateurs, bien plus que ce que l'on savait auparavant. Un rapport qui fournit des preuves concrètes concernant les performances réelles des fonctionnalités futuristes de Tesla.Les chiffres, qui ont été publiés par la National Highway Traffic Safety Administration pour la première fois mercredi, montrent que les véhicules Tesla représentaient près de 70% des 392 accidents impliquant des systèmes avancés d'assistance à la conduite signalés depuis juillet dernier, et la majorité des décès et blessures graves, dont certaines remontent à plus d'un an. Huit des accidents de Tesla ont eu lieu avant juin 2021, selon les données publiées par la NHTSA mercredi.Auparavant, la NHTSA avait déclaré avoir enquêté sur 42 accidents impliquant potentiellement l'assistance au conducteur, dont 35 incluaient des véhicules Tesla, dans un ensemble de données plus limité qui remontait à 2016.Sur les six décès répertoriés dans l'ensemble de données publié mercredi, cinq étaient liés à des véhicules Tesla – dont un accident de juillet 2021 impliquant un piéton à Flushing, dans le Queens, et un accident mortel en mars à Castro Valley, en Californie. Certains remontaient à 2019.Tesla Autopilot est une suite de systèmes qui permet aux conducteurs de céder le contrôle physique de leurs véhicules électriques, bien qu'ils doivent faire attention à tout moment. Les voitures peuvent maintenir la vitesse et la distance de sécurité derrière les autres voitures, rester dans leurs lignes de voie et effectuer des changements de voie sur les autoroutes. Un ensemble étendu de fonctionnalités encore en version bêta, le "Full Self-Driving", ajoute la possibilité de manœuvrer dans les rues urbaines et résidentielles, de s'arrêter aux panneaux d'arrêt et aux feux de circulation, et de faire des virages tout en naviguant d'un point à un autre.Mais certains experts en sécurité des transports ont exprimé des inquiétudes quant à la sécurité de la technologie, car elle est testée et formée sur les routes publiques avec d'autres conducteurs. Les autorités fédérales ont ciblé Tesla ces derniers mois avec un nombre croissant d'enquêtes, de rappels et même d'avertissements publics dirigés contre l'entreprise.Le nouvel ensemble de données découle d'une ordonnance fédérale de l'été dernier obligeant les constructeurs automobiles à signaler les accidents impliquant l'assistance à la conduite afin d'évaluer si la technologie présentait des risques pour la sécurité. Il a été constaté que les véhicules de Tesla éteignaient le système avancé d'assistance à la conduite, Autopilot, environ une seconde avant l'impact, selon les régulateurs.L'ordonnance de la NHTSA obligeait les fabricants à divulguer les plantages où le logiciel était utilisé dans les 30 secondes suivant le crash, en partie pour atténuer la crainte que les fabricants cachent les plantages en affirmant que le logiciel n'était pas utilisé au moment de l'impact.« Ces technologies sont très prometteuses pour améliorer la sécurité, mais nous devons comprendre comment ces véhicules fonctionnent dans des situations réelles », a déclaré l'administrateur de la NHTSA, Steven Cliff, lors d'un appel aux médias concernant l'ensemble complet de données des fabricants.Tesla a déclaré qu'Autopilot est plus sûr que la conduite normale lorsque les données d'accident sont comparées. La société a également souligné le grand nombre de décès par accident de la circulation sur les routes américaines chaque année, estimé par la NHTSA à 42 915 en 2021, saluant la promesse de technologies comme Autopilot à «*réduire la fréquence et la gravité des accidents de la circulation et sauver des milliers de vies chaque année ».Les données opposant la conduite normale au pilote automatique ne sont pas directement comparables car le pilote automatique fonctionne en grande partie sur les autoroutes. Le PDG de Tesla, Elon Musk, avait cependant décrit Autopilot comme « sans équivoque plus sûr ».Musk a déclaré en janvier qu'il n'y avait eu aucun accident ni aucune blessure impliquant le logiciel bêta Full Self-Driving, qui a été déployé pour un nombre plus limité de conducteurs à des fins de test. Les responsables de la NHTSA ont déclaré que leurs données ne devaient pas préciser si la conduite entièrement autonome était active au moment de l'accident.Les rapports présentent une nouvelle fenêtre sur des systèmes comme Autopilot, mais la base de données reste un travail en cours - avec de nombreuses inconnues même dans les données brutes et les questions laissées en suspens. Les données ne se prêtent pas facilement à des comparaisons entre différents constructeurs, car elles n'incluent pas d'informations telles que le nombre de kilomètres parcourus par les différents systèmes d'assistance à la conduite ou l'étendue de leur déploiement dans les flottes des constructeurs automobiles.Pourtant, les informations donnent aux régulateurs un aperçu plus complet qu'auparavant. Avant, les régulateurs s'appuyaient sur une collecte fragmentaire de données provenant des médias, des notifications des fabricants et d'autres sources sporadiques pour en savoir plus sur les incidents impliquant une assistance avancée à la conduite.« Cela a révélé que plus d'accidents se produisent que la NHTSA ne le savait auparavant », a déclaré Phil Koopman, professeur d'ingénierie à l'Université Carnegie Mellon qui se concentre sur la sécurité des véhicules autonomes. Il a noté que les rapports peuvent omettre plus d'accidents mineurs, y compris les cintreuses d'ailes.L'ensemble de données n'inclut pas toutes les informations qu'il serait utile de connaître, mais cela pourrait être une première indication de l'accent mis sur la collecte de plus d'informations et leur utilisation pour améliorer les technologies et les réglementations de sécurité, a déclaré Bryant Walker Smith, professeur de droit à l'Université de Caroline du Sud qui étudie les technologies de transport émergentes.« La promesse de ceux-ci, le potentiel de ceux-ci est en fin de compte de rendre la conduite plus sûre », a-t-il déclaré à propos des technologies d'assistance à la conduite. « C'est une question ouverte de savoir si ces systèmes dans leur ensemble ou des systèmes individuels ont accompli cela ».Des entreprises telles que Tesla collectent plus de données que d'autres constructeurs automobiles, ce qui pourrait les laisser surreprésentées dans les données, selon des experts des systèmes ainsi que certains responsables qui se sont exprimés sous couvert d'anonymat pour décrire franchement les résultats. Tesla pilote également une grande partie de la technologie, dont certaines sont livrées en standard sur ses voitures, la mettant entre les mains d'utilisateurs qui se familiarisent plus rapidement avec elle et l'utilisent dans une plus grande variété de situations.Plusieurs législateurs ont pesé sur le rapport mercredi, certains appelant à une enquête plus approfondie et à d'éventuelles normes de sécurité pour les voitures dotées de la technologie. Le sénateur Richard Blumenthal (D-Conn.) a qualifié les découvertes de « profondément alarmantes ».« C'est une sonnette d'alarme qui confirme bon nombre des avertissements que nous avons lancés au fil des ans », a-t-il déclaré. « La fréquence et la gravité de ces accidents sont une cause de carte jaune et peut-être de carton rouge sur certaines de ces technologies ».Blumenthal et le sénateur Edward J. Markey (D-Mass.) ont précédemment critiqué Tesla pour avoir mis des logiciels sur les routes « sans pleinement tenir compte de ses risques et de ses implications ». Lors d'un appel avec les médias mercredi, Markey a dénoncé l'affirmation de Tesla selon laquelle la technologie d'Autopilot rend les voitures plus sûres.« Ce rapport fournit des preuves supplémentaires qui freinent les affirmations de Tesla », a-t-il déclaré.Les sénateurs ont envoyé une lettre à la NHTSA, disant qu'ils étaient « profondément troublés » par les données et appelant le régulateur « à utiliser toutes ses autorités d'enquête et de réglementation pour faire la lumière nécessaire sur cette industrie incontrôlable et imposer des garde-fous pour empêcher plus de décès ».Dans la lettre, les sénateurs ont spécifiquement souligné les 273 accidents « stupéfiants » signalés par Tesla.La technologie d'assistance à la conduite a gagné en popularité car les propriétaires ont cherché à confier davantage de tâches de conduite à des fonctionnalités automatisées, qui ne rendent pas les voitures autonomes mais peuvent offrir un soulagement de certaines exigences physiques de la conduite. Les constructeurs automobiles tels que Subaru et Honda ont ajouté des fonctionnalités d'assistance à la conduite qui agissent comme un régulateur de vitesse plus avancé, en gardant des distances définies par rapport aux autres véhicules, en maintenant la vitesse et en suivant les lignes de voies marquées sur les autoroutes.Mais aucun d'entre eux ne fonctionne dans un ensemble de conditions aussi large, telles que les rues résidentielles et urbaines, que les systèmes de Tesla. La NHTSA a révélé la semaine dernière qu'Autopilot de Tesla était installé sur environ 830 000 véhicules datant de 2014.Autopilot a suscité plusieurs enquêtes réglementaires, notamment sur les collisions avec des véhicules d'urgence en stationnement et la tendance des voitures à s'arrêter pour des dangers imaginaires.Dans le cadre de son enquête sur les collisions avec des véhicules d'urgence en stationnement, la NHTSA a déclaré qu'elle examinait si Autopilot « pourrait exacerber les facteurs humains ou les risques comportementaux pour la sécurité ».Autopilot a été lié à des décès dans des accidents à Williston et Delray Beach, en Floride, ainsi que dans le comté de Los Angeles et à Mountain View, en Californie. Les fonctions d'assistance au conducteur ont attiré l'attention de la NHTSA, qui réglemente les véhicules à moteur, et du National Bureau de la sécurité des transports, un organisme indépendant chargé d'enquêter sur les incidents de sécurité.L'année dernière, les régulateurs fédéraux ont ordonné aux constructeurs automobiles, dont Tesla, de soumettre des rapports d'accident dans la journée suivant l'apprentissage de tout incident impliquant une assistance à la conduite ayant entraîné un décès ou une hospitalisation en raison d'une blessure ou impliquant une personne heurtée. Les entreprises sont également tenues de signaler les accidents impliquant la technologie qui comprenait le déploiement d'un coussin gonflable ou les voitures qui ont dû être remorquées.L'agence a déclaré qu'elle recueillait les données en raison des « risques uniques » de la technologie émergente, afin de déterminer si les fabricants s'assurent que leur équipement est « exempt de défauts qui présentent un risque déraisonnable pour la sécurité des véhicules à moteur ».Les constructeurs automobiles et les quincailliers ont signalé 46 blessés dans les accidents, dont cinq blessés graves. Mais le taux total de blessures pourrait être plus élevé – 294 des accidents ont eu un nombre « inconnu » de blessures.Un décès supplémentaire a été signalé, mais les régulateurs ont noté qu'il n'était pas clair si la technologie d'assistance à la conduite était utilisée.Honda a signalé 90 accidents au cours de la même période impliquant des systèmes avancés d'assistance à la conduite, et Subaru en a signalé 10.Dans un communiqué, le porte-parole de Honda, Chris Martin, a appelé à la prudence lors de la comparaison des données des rapports d'accident des entreprises, notant que les entreprises ont différentes façons de collecter des informations. Les rapports de Honda « sont basés sur des déclarations de clients non vérifiées concernant l'état des systèmes ADAS au moment d'un accident signalé », a-t-il déclaré.Certains systèmes semblent se désactiver dans les moments précédant un crash, permettant potentiellement aux entreprises de dire qu'ils n'étaient pas actifs au moment de l'incident. La NHTSA enquête déjà sur 16 incidents impliquant Autopilot où des véhicules Tesla ont percuté des véhicules d'urgence en stationnement. En moyenne, dans ces incidents, la NHTSA a déclaré*: « Autopilot a interrompu le contrôle du véhicule moins d'une seconde avant le premier impact ».Les régulateurs ont également publié des données sur les accidents signalés par les systèmes de conduite automatisés, communément appelés voitures autonomes. Ces voitures sont beaucoup moins courantes sur les routes, chargées d'équipements sophistiqués et non disponibles dans le commerce. Au total, 130 accidents ont été signalés, dont 62 de Waymo, une société sœur de Google appartenant à Alphabet (maison-mère de Google).Le porte-parole de Waymo, Nick Smith, a déclaré dans un communiqué que la société voyait l'intérêt de collecter les informations et a déclaré que « toute exigence de déclaration devrait être harmonisée dans toutes les juridictions américaines afin de limiter la confusion et de permettre potentiellement des comparaisons plus significatives, et les efforts de la NHTSA sont une étape vers la réalisation de cet objectif ».Le rapport sur les systèmes de conduite automatisée ne fait état d'aucun décès et d'un blessé grave. Il y a également eu un rapport d'accident de conduite automatisée impliquant Tesla, qui a testé des véhicules autonomes dans des capacités limitées, bien que les circonstances de l'incident ne soient pas immédiatement claires.Dans les accidents où l'assistance avancée à la conduite a joué un rôle et où de plus amples informations sur la collision étaient connues, les véhicules sont le plus souvent entrés en collision avec des objets fixes ou d'autres voitures. Parmi les autres, 20 ont percuté un poteau ou un arbre, 10 animaux ont été percuté, deux ont percuté des véhicules d'urgence, trois piétons ont été percuté et au moins un véhicule a percuté un cycliste.Lorsque les véhicules ont signalé des dommages, c'était le plus souvent à l'avant de la voiture, ce qui a été le cas dans 124 incidents. Les dommages étaient plus souvent concentrés sur l'avant gauche, ou côté conducteur, de la voiture, plutôt que sur le côté passager.Les incidents ont été fortement concentrés en Californie et au Texas, les deux États les plus peuplés ainsi que les endroits américains où Tesla a élu domicile. Près d'un tiers des accidents impliquant l'assistance au conducteur, 125, se sont produits en Californie. Trente-trois ont eu lieu au Texas.Source : NHTSA Qu'en pensez-vous ?