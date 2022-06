Les 16 accidents à la base de l'enquête ont eu lieu entre janvier 2018 et janvier 2022 et ont fait 15 blessés et un mort. Dans des documents publiés sur son site web, la NHTSA a déclaré que les données judiciaires indiquent que la majorité des conducteurs avaient les mains sur le volant avant l'impact et se conformaient au système tel qu'il a été conçu pour être utilisé. La NHTSA a déclaré cela alors que l'enquête cherche spécifiquement à savoir si la fonction Autopilot finit par miner « l'efficacité de la supervision du conducteur ».La NHTSA, dans le cadre d'une autre enquête, se penche sur un ensemble distinct de plaintes qui ont été déposées contre des véhicules Tesla qui freinent soudainement à grande vitesse, autrement appelé « freinage de fantaisie ». L'agence a reçu plus de 750 plaintes relatives à ce problème, bien qu'aucun accident ou blessure n'ait été signalé. L'agence a demandé à Tesla de lui fournir davantage d'informations sur sa connaissance du problème.La NHTSA a déclaré avoir également « examiné de près 191 accidents » qui n'impliquaient pas de véhicules de premiers secours et a ramené cette liste à 106 accidents après avoir éliminé ceux pour lesquels « les informations disponibles ne permettaient pas une évaluation définitive ». Dans environ la moitié de ces 106 accidents, « il y avait des indications selon lesquelles le conducteur n'était pas suffisamment réactif aux besoins de la tâche de conduite dynamique (DDT), comme en témoigne le fait que les conducteurs n'intervenaient pas lorsque cela était nécessaire ou intervenaient par le biais de commandes inefficaces », a déclaré la NHTSA.Dans environ un quart des 106 accidents, « le principal facteur d'accident semble lié au fonctionnement du système dans un environnement dans lequel, selon le manuel du propriétaire de Tesla, des limitations du système peuvent exister, ou des conditions peuvent interférer avec le bon fonctionnement des composants de l'Autopilot. » Ces conditions comprennent « le fonctionnement sur des routes autres que les autoroutes à accès limité, ou le fonctionnement alors que l'on se trouve dans des environnements à faible traction ou visibilité, tels que la pluie, la neige ou la glace. »Tesla indique qu'au quatrième trimestre 2021, « nous avons enregistré un accident pour 4,31 millions de kilomètres parcourus au cours desquels les conducteurs utilisaient la technologie Autopilot. Pour les conducteurs qui n'utilisaient pas la technologie Autopilot, nous avons enregistré un accident pour chaque 1,59 million de kilomètres parcourus. À titre de comparaison, les données les plus récentes de la NHTSA montrent qu'aux États-Unis, il y a un accident automobile tous les 484 000 miles. »Tous les accidents en question se sont produits sur des autoroutes à accès contrôlé. Lorsque la vidéo de l'incident était disponible, l'approche du lieu de l'intervention des premiers secours aurait été visible par le conducteur pendant une moyenne de 8 secondes avant l'impact. Les données scientifiques supplémentaires disponibles pour onze des collisions indiquent qu'aucun conducteur n'a pris de mesures d'évitement entre 2 et 5 secondes avant l'impact, et les véhicules signalés avaient tous les mains sur le volant avant l'impact.Cependant, la plupart des conducteurs semblaient se conformer au système d'engagement du conducteur du véhicule concerné, comme en témoigne la détection des mains sur le volant et le fait que neuf des onze véhicules ne présentaient aucune alerte visuelle ou carillon d'engagement du conducteur jusqu'à la dernière minute précédant la collision (quatre d'entre eux ne présentaient aucune alerte visuelle ou carillon pendant le dernier cycle d'utilisation du pilote automatique).Depuis des années, l'agence est aux prises avec Tesla, et plus particulièrement avec le fondateur de l'entreprise, Elon Musk, qui ne mâche pas ses mots. Des fonctionnaires anonymes et d'anciens régulateurs ont décrit au début de l'année, les réactions enflammées que les employés de l'agence ont reçues de Musk, et ont noté que les régulateurs ont dû apprendre à traiter avec une entreprise combative.Dans une lettre adressée à Musk l'automne dernier, Jennifer Homendy, présidente du National Transportation Safety Board (NTSB), une agence fédérale distincte qui enquête sur les accidents et formule des recommandations à l'intention d'autres agences telles que la NHTSA a exhorté Musk à répondre aux recommandations de sécurité qu'elle a émises pour l'Autopilot en 2017. Le NTSB a recommandé à Tesla de mettre en place des mesures de protection qui ne permettraient pas aux conducteurs d'utiliser les véhicules d'une manière incompatible avec leur conception.Une récente conversation sur Twitter entre le journaliste Ryan McCaffrey et le PDG de Tesla, Elon Musk, a révélé que Tesla envisageait de rendre les jeux Steam disponibles dans ses voitures. Steam est le plus grand logiciel de distribution numérique de jeux vidéo. Musk a mentionné que l'entreprise s'efforce actuellement d'apporter la vaste bibliothèque de jeux vidéo Steam à ses véhicules plutôt que d'ajouter des titres spécifiques individuellement.Steam est une plateforme de distribution de contenu en ligne, de gestion des droits et de communication développée par Valve et orientée vers les jeux vidéo, elle permet aux utilisateurs d'acheter des jeux, du contenu pour les jeux, de les mettre à jour automatiquement, de gérer la partie multijoueur des jeux et offre des outils communautaires autour des jeux utilisant Steam.La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) veut savoir pourquoi Tesla laisse les propriétaires de ses voitures jouer au solitaire tout en conduisant . La NHTSA a publié une déclaration indiquant qu'elle examinait cette fonctionnalité. « Nous sommes conscients des préoccupations des conducteurs et nous discutons de cette fonctionnalité avec le fabricant », a déclaré la NHTSA.Les lois locales américaines semblent alignées contre l'idée d'avoir un jeu visiblement en marche pendant qu'une voiture est en mouvement, même si le conducteur n'est pas celui qui joue. Un tour d'horizon de 2014 de la Consumer Electronics Association a révélé que des lois sur la « restriction des écrans vidéo » étaient en vigueur dans 34 États et dans le District de Columbia.Bien que les lois spécifiques varient, la plupart des réglementations se concentrent sur le fonctionnement des écrans de « télévision » qui sont visibles par le conducteur lorsque la voiture est en mouvement (la loi californienne restreint plus largement l'utilisation de tout moniteur vidéo ou écran vidéo ou tout autre dispositif similaire qui affiche un signal vidéo).Le NTSB a examiné l'avis préalable de proposition de réglementation (ANPRM) de la National NHTSA intitulé. Dans son avis, la NHTSA demande des commentaires sur le développement d'un framework pour la sécurité des systèmes de conduite automatisée (ADS). ADS, tel que défini par SAE International et tel qu'utilisé dans l'ANPRM, fait référence aux niveaux 3, 4 et 5 de l'automatisation de la conduite.Un ADS est le matériel et le logiciel qui sont, collectivement, capables d'exécuter l'ensemble de la tâche de conduite dynamique sur une base durable, indépendamment du fait qu'il soit limité à un domaine de conception opérationnelle spécifique. Plus précisément, l'agence sollicite des commentaires sur son rôle dans la facilitation de la gestion des risques liés aux ADS par le biais de directives, de règlements ou des deux.La NHTSA demande également des conseils sur la manière dont elle devrait sélectionner et concevoir la structure d'un framework de sécurité et les mécanismes administratifs appropriés pour améliorer la sécurité, atténuer les risques et permettre le développement et l'introduction de technologies de sécurité innovantes. Cette recommandation figure dans la liste des recommandations de sécurité connexes jointe à cette réponse au NPRM.Qu’en pensez-vous ?Que pensez-vous des commentaires publiques de Tesla sur les accidents impliquant ces véhicules ?Quel résultat prévoyez-vous pour cette nouvelle enquête ?