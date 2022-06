Alibaba est poursuivi en justice aux États-Unis par les parents d'un homme, qui a acheté une imprimante 3D auprès du géant chinois du commerce électronique, et qui est décédé dans un accident après que l'appareil aurait mal fonctionné et pris feu. Hoi Kwong Yu et Janice Yu, parents de Calvin Yu, affirment que leur fils a acheté « une imprimante 3D Tronxy X5SA 24V défectueuse » sur le site AliExpress.com d'Alibaba aux alentours du 9 novembre 2019. Le désastre a frappé six mois plus tard, le 11 juin 2020. L'appareil était branché sur une multiprise électrique et a surchauffé, provoquant un incendie au domicile de Calvin, est-il fait mention dans des documents judiciaires déposés auprès de la Cour supérieure de San Francisco mardi dernier. Il est décédé un jour plus tard.L'équipe d'enquête du service des incendies de San Francisco a « conclu que l'incendie avait été causé par l'imprimante 3D, qui a surchauffé et enflammé le canapé… Calvin Yu a été retrouvé dans l'appartement, il est mort à la suite de complications dues aux lésions thermiques causées par l'imprimante défectueuse », ont déclaré les parents.Maintenant, les parents de Calvin poursuivent Alibaba ainsi que le fabricant tiers de l'imprimante, Shenzhen Tronxy Technology, pour responsabilité du produit et négligence. « Les défendeurs avaient le devoir d'avertir le défunt Calvin Yu des défauts et des dangers associés à l'utilisation de l'imprimante 3D Tronxy X5SA 24V dont ils avaient connaissance, ou dont ils auraient dû avoir connaissance en faisant preuve d'une diligence normale, au moment où l'imprimante a quitté le contrôle des défendeurs », ont-ils affirmé.« Les défendeurs, et chacun d'entre eux, savaient que l'imprimante 3D Tronxy X5SA 24V vendue et expédiée à Calvin Yu serait utilisée sans inspection des défauts par des consommateurs ordinaires comme Calvin Yu, aujourd'hui décédé, et ont déclaré que l'appareil pouvait être utilisé en toute sécurité et serait adapté aux fins ordinaires pour lesquelles il a été acheté », indique la plainte.Les parents de Calvin ont blâmé Alibaba et d'autres, affirmant qu'il a souffert de douleur, de détresse émotionnelle, de désespoir et d'humiliation quelques instants avant la catastrophe. Ils estiment qu'en tant que successeurs dans l'intérêt de la succession de Calvin, Alibaba et Shenzhen Tronxy Technology devraient payer des dommages et intérêts.Pour le moment, le montant des dommages et intérêts n'a pas encore été précisé et doit encore être prouvé par l'équipe juridique du plaignant. Amazon a mis en place une nouvelle politique en septembre, déclarant qu'elle paierait les acheteurs pour des dommages corporels ou matériels de moins de 1 000 dollars, et dans certains cas plus que cela, même si elle a fait valoir devant les tribunaux qu'elle n'est pas responsable.Source : Plainte Quel est votre avis sur le sujet ?Avez-vous déjà rencontré des problèmes similaires avec des produits du commerce en ligne ? Si oui, racontez votre expérience ?