« Tous ceux d'entre nous qui travaillent chez Microsoft suivent de près l'invasion tragique, illégale et injustifiée de l'Ukraine. Cette guerre est devenue à la fois cinétique et numérique, avec des images horribles provenant de toute l'Ukraine ainsi que des cyberattaques moins visibles sur les réseaux informatiques et des campagnes de désinformation sur Internet », avait déclaré Brad Smith, Président et Vice-président chez Microsoft dans un billet de blog publié le 28 février.Microsoft a déclaré qu'elle remplirait ses obligations contractuelles existantes avec les clients russes, tandis que la suspension des nouvelles ventes annoncée plus tôt en mars reste en vigueur. « En raison des changements dans les perspectives économiques et de l'impact sur nos activités en Russie, nous avons pris la décision de réduire considérablement nos opérations en Russie », a déclaré un porte-parole de Microsoft.Microsoft fait partie des organisations qui prennent des mesures pour qu'il soit politiquement difficile pour Moscou de poursuivre son occupation de son voisin beaucoup plus petit, et pour les citoyens russes de mener une vie normale, dans l'espoir que ces actions fassent pression sur le président Vladimir Poutine et son régime pour qu'ils mettent fin à cette guerre non provoquée.Plusieurs grandes entreprises, dont Apple, Nike et Dell Technologies, ont rompu leurs liens avec la Russie. IBM a suspendu ses expéditions vers la Russie et à la Biélorussie peu après l'invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février. Le PDG de l'entreprise, Arvind Krishna a rendu cette décision plus permanente. « Alors que les conséquences de la guerre continuent de s'accumuler et que l'incertitude quant à ses ramifications à long terme s'accroît, nous avons pris la décision de procéder à une liquidation ordonnée des activités d'IBM en Russie », a-t-il déclaré. Le président-directeur général de HP, Enrique Lores, a également suspendu ses expéditions vers la Russie et à la Biélorussie. « Compte tenu de l'environnement du COVID et des perspectives à long terme pour la Russie, nous avons décidé d'arrêter notre activité en Russie et avons commencé le processus de liquidation complète de nos opérations », a-t-il déclaré lors d'une conférence sur les résultats du deuxième trimestre avec les analystes.Adobe prévoit une perte de 75 millions de dollars cette année et le fournisseur de RPA UiPath a déclaré que cela coûterait 15 millions de dollars. Dell a réduit ses expéditions vers la Russie début mars et Lenovo les a également interrompues.À compter de maintenant, Adobe cessera toute nouvelle vente de ses produits et services en Russie.Nous nous sommes conformés aux sanctions gouvernementales imposées par les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni pour nous assurer que les produits et services Adobe ne sont pas utilisés par des entités interdites. En outre, nous mettons fin à l'accès à Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud et Adobe Experience Cloud aux médias contrôlés par le gouvernement russe.Pour soutenir la crise humanitaire croissante et la situation des réfugiés dans la région, la Fondation Adobe a accordé une série de subventions de plus d'un million de dollars US. La Fondation se concentrera sur l'aide directe et l'assistance médicale aux communautés en Ukraine, ainsi que sur les besoins en matière de réinstallation et de transport des familles qui fuient le pays et cherchent à obtenir le statut de réfugié dans les pays voisins. Elle fournira également des investissements aux organisations qui soutiennent les journalistes et les photojournalistes sur le terrain dans le cadre de notre engagement à lutter contre la désinformation. Nous proposons également à nos employés des moyens d'aider, notamment en doublant leurs dons.Nous comprenons qu'une entreprise ne peut pas tout faire pour influer sur une invasion injustifiée. Mais nous comprenons également notre responsabilité civique et morale de soutenir la démocratie et l'humanité. Nous nous engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir les personnes directement touchées et l'ensemble de la communauté Adobe », Adobe.Selon les estimations d’Adobe, la perte des revenus récurrents annualisés (RRA) en Russie et au Belarus représentera 75 millions de dollars ; Adobe passe également en pertes ses RRA en Ukraine, qui s'élèvent à 12 millions de dollars. Au total, Adobe a déclaré que « cela se traduit par une réduction totale des RRA de 87 millions de dollars et un impact attendu sur les recettes de 75 millions de dollars pour l'exercice 2022 ».Le mois dernier, Cisco a averti les investisseurs que la guerre en Russie lui avait coûté jusqu'à 200 millions de dollars en ventes perdues au troisième trimestre. Plus important encore, l'entreprise a déclaré que le conflit ainsi que la fermeture de Shanghai, qui a perturbé les fabricants locaux et a eu des répercussions sur la chaîne d'approvisionnement, lui coûteront entre 131 et 720 millions de dollars pour l'exercice fiscal en cours. Chuck Robbins, président et directeur général de Cisco, a répondu aux questions des analystes lors d'une conférence, leur disant que les dépenses des entreprises se maintenaient et que d'autres facteurs avaient façonné ses prévisions financières.« Nos prévisions pour le quatrième trimestre intègrent une fourchette plus large que d'habitude, en tenant compte de l'impact sur les revenus de la guerre en Ukraine et de l'incertitude persistante liée aux blocages de COVID en Chine. Compte tenu de cette incertitude, nous sommes pragmatiques quant à l'environnement actuel et nous faisons preuve de prudence en ce qui concerne nos perspectives ».Schneider Electric va plus loin en vendant ses activités russes à la direction locale, ce qui lui permettra d'amortir 315 millions de dollars. L’entreprise a signé une lettre d'intention pour confier sa division russe à une direction locale, ce qui lui permettra d'amortir jusqu'à 300 millions d'euros de valeur comptable nette.Jean Pascal Tricoire, PDG du fabricant français d'onduleurs, a déclaré qu'il avait suspendu tous les nouveaux investissements en Russie après l'invasion de l'Ukraine le 24 février et avait conclu que la meilleure option était de vendre les opérations dans le pays.Que pensez-vous de cette décision de certaines entreprises de rompre tout lien avec la Russie ?