Protection contre les cyberattaques

Protection contre la désinformation parrainée par l'État

Soutien à l'aide humanitaire

Protection des employés

« Il est important de noter que nous sommes une entreprise et non un gouvernement ou un pays. Dans des moments comme celui-ci, il est particulièrement important pour nous de travailler en consultation avec les gouvernements et, dans ce cas, nos efforts ont impliqué une coordination constante et étroite avec le gouvernement ukrainien, ainsi qu'avec l'Union européenne, les nations européennes, le gouvernement américain, l'OTAN et les Nations unies. »Le géant du logiciel a ajouté qu'il soutiendrait les efforts humanitaires des Ukrainiens qui tentent de repousser l'invasion de l'armée russe et des centaines de milliers de personnes qui fuient l'Ukraine vers des pays voisins comme la Pologne, la Roumanie et la Moldavie. Microsoft s'efforcera de protéger ses propres employés en Ukraine, en Russie et en Europe de l'Est, ainsi que ceux qui, ailleurs, sont d'origine ukrainienne ou russe, nous dit-on.« L'une de nos principales responsabilités mondiales en tant qu'entreprise est d'aider à défendre les gouvernements et les pays contre les cyberattaques », a écrit Brad Smith dans le billet de blog décrivant les efforts de l'entreprise. « Ce rôle a rarement été aussi important qu'au cours de la semaine dernière en Ukraine, où le gouvernement ukrainien et de nombreuses autres organisations et personnes sont nos clients.Microsoft fait partie des organisations qui prennent des mesures pour qu'il soit politiquement difficile pour Moscou de poursuivre son occupation de son voisin beaucoup plus petit, et pour les citoyens russes de mener une vie normale, dans l'espoir que ces actions fassent pression sur le président Vladimir Poutine et son régime pour qu'ils mettent fin à cette guerre non provoquée.Parmi les entreprises qui ont pris des mesures, citons Google, sa branche YouTube, Facebook et Twitter, qui empêchent les médias d'État russes de diffuser des publicités sur leurs sites, arrêtent toute publicité en Russie et en Ukraine ou mettent à pied les chaînes gérées par les médias d'État russes. En outre, Google a temporairement désactivé les outils de localisation sur Google Maps qui fournissaient des informations en direct pouvant être utilisées pour suivre les unités militaires et les civils en Ukraine, ce qui pourrait aider les officiers militaires russes à diriger leurs unités.Meta, la société mère de Facebook, prévoit de limiter l'accès de RT et Sputnik, les médias d'État contrôlés par la Russie, dans toute l'Union européenne. Netflix a déclaré qu'il n'ajouterait pas les chaînes de télévision russes à son service dans le pays, défiant ainsi une réglementation qui l'oblige à diffuser ces chaînes, qui incluent à nouveau les médias contrôlés par l'État.Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a demandé à son entreprise d'utiliser son service de haut débit par satellite Starlink et ses appareils pour faciliter les communications des militaires et des citoyens ukrainiens au cas où les troupes russes interrompraient le service internet.Plus récemment, Intel et AMD ont suspendu leurs ventes de processeurs à la Russie, tandis que TSMC et GlobalFoundries soutiennent également les sanctions contre le pays. Ces mesures interviennent après que l'administration Biden a restreint les ventes de semi-conducteurs et d'autres types de technologies à la Russie. De même, HP Inc a suspendu ses expéditions d'équipements vers la Russie.En outre, le fournisseur de cybersécurité Bitdefender collabore avec la Direction nationale de la cybersécurité de Roumanie pour fournir une expertise en cybersécurité, des technologies telles que des produits antivirus, des conseils techniques et des renseignements sur les menaces à toute entreprise, tout gouvernement ou tout citoyen privé en Ukraine, ainsi qu'un an de technologies de cybersécurité gratuites à toute entreprise ou agence publique de l'OTAN ou de l'UE cherchant à renforcer son dispositif de sécurité.« Nous sommes profondément attristés par l'acte de guerre brutal et non provoqué contre le peuple libre d'Ukraine et nous nous engageons à faire ce que nous pouvons pour le soutenir ainsi que nos alliés de l'OTAN », a déclaré Florin Talpes, cofondateur et PDG de Bitdefender, dans un communiqué en conserve. « En tant que Roumains fiers et entreprise de citoyens du monde, nous nous tenons aux côtés de nos voisins du Nord qui se battent courageusement pour leur avenir. »Pour sa part, Brad Smith de Microsoft a déclaré que quelques heures avant que la Russie ne lance des missiles ou ne déplace des chars le 24 février, le Threat Intelligence Center de la société a détecté des « cyberattaques offensives et destructrices » contre l'infrastructure technologique de l'Ukraine, dont certaines au moins impliquaient un logiciel malveillant Windows que les chercheurs de Microsoft ont baptisé FoxBlade. Microsoft a alerté le gouvernement ukrainien et proposé des conseils techniques pour empêcher le malware de mettre les systèmes hors service. Microsoft Defender a été mis à jour pour intercepter FoxBlade, qui est décrit comme étant capable d'utiliser un « PC infecté pour des attaques par déni de service distribué (DDoS) à votre insu ».Plus récemment, l'entreprise a fourni des renseignements sur les menaces et suggéré aux responsables ukrainiens des moyens de défendre le pays contre les attaques visant les institutions militaires, les agences gouvernementales et les fabricants du pays. Ce travail se poursuit. Microsoft a presenté un bref résumé de ses activités sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il s'agit de quatre domaines : la protection de l'Ukraine contre les cyberattaques, la protection contre les campagnes de désinformation parrainées par l'État, le soutien à l'aide humanitaire et la protection de ses employés.Selon Microsoft, l'une de ses principales responsabilités mondiales en tant qu'entreprise est d'aider à défendre les gouvernements et les pays contre les cyberattaques. Ce rôle a rarement été aussi important qu'au cours de la semaine dernière en Ukraine, où le gouvernement ukrainien et de nombreuses autres organisations et personnes sont clients Microsoft.nPlusieurs heures avant le lancement des missiles ou le mouvement des chars le 24 février, le centre de renseignement sur les menaces de Microsoft (MSTIC) a détecté une nouvelle série de cyberattaques offensives et destructrices dirigées contre l'infrastructure numérique de l'Ukraine.Microsoft a immédiatement informé le gouvernement ukrainien de la situation, notamment de son identification de l'utilisation d'un nouveau logiciel malveillant (qu’ils ont appelé FoxBlade), et l’entreprise a fourni des conseils techniques sur les mesures à prendre pour empêcher le succès du logiciel malveillant. (Dans les trois heures suivant cette découverte, des signatures permettant de détecter ce nouvel exploit avaient été rédigées et ajoutées au service Microsoft anti-malware Defender, contribuant ainsi à la défense contre cette nouvelle menace).Ces derniers jours, Microsoft a fourni des renseignements sur les menaces et des suggestions défensives aux responsables ukrainiens concernant les attaques contre toute une série de cibles, notamment les institutions et les fabricants militaires ukrainiens et plusieurs autres organismes gouvernementaux ukrainiens. Ce travail serait encore en cours.Ces cyberattaques récentes et en cours ont été précisément ciblées, et Microsoft n’a pas vu l'utilisation de la technologie des logiciels malveillants qui s'est répandue dans l'économie de l'Ukraine et au-delà de ses frontières lors de l'attaque NotPetya de 2017. Mais, l’entreprise dit être particulièrement préoccupés par les récentes cyberattaques contre des cibles numériques civiles ukrainiennes, notamment le secteur financier, le secteur agricole, les services d'intervention d'urgence, les efforts d'aide humanitaire et les organisations et entreprises du secteur énergétique.« Ces attaques contre des cibles civiles soulèvent de graves préoccupations au regard de la Convention de Genève, et nous avons partagé des informations avec le gouvernement ukrainien sur chacune d'entre elles. Nous avons également informé le gouvernement ukrainien des récents efforts cybernétiques visant à voler un large éventail de données, notamment des informations personnelles identifiables (PII) liées à la santé, aux assurances et aux transports, ainsi que d'autres ensembles de données gouvernementales », déclare Microsoft.Microsoft continue également à partager les informations appropriées avec les responsables de l'OTAN en Europe et les responsables américains à Washington. Tout cela s'inscrit dans le prolongement du travail que accompli ces dernières semaines et ces derniers mois pour faire face à l'escalade de la cyberactivité contre des cibles ukrainiennes, notamment à de nouvelles formes de logiciels malveillants.« En tant qu'entreprise, nous nous concentrons également sur la protection contre les campagnes de désinformation parrainées par des États, qui sont depuis longtemps monnaie courante en temps de guerre », indique Microsoft. Ces derniers jours, le monde a assisté à une guerre cinétique accompagnée d'une bataille bien orchestrée dans l'écosystème de l'information, dont les munitions sont la désinformation, qui sape la vérité et sème la discorde et la méfiance. Cette situation exige des efforts décisifs de la part de l'ensemble du secteur technologique, à la fois individuellement par les entreprises et en partenariat avec d'autres, ainsi que des gouvernements, des universités et de la société civile.Microsoft dit agir rapidement pour prendre de nouvelles mesures visant à réduire l'exposition à la propagande d'État russe et à garantir que les propres plateformes de Microsoft ne financent pas ces opérations par inadvertance. Conformément à la récente décision de l'UE, la plateforme Microsoft Start (y compris MSN.com) n'affichera aucun contenu RT et Sputnik parrainé par l'État. Microsoft a annoncé la suppression des applications d'actualités RT de son store d'applications Windows.« Nous déréglons davantage les résultats de recherche de ces sites sur Bing afin qu'il ne renvoie les liens RT et Sputnik que lorsqu'un utilisateur a clairement l'intention de naviguer vers ces pages et nous interdisons toutes les publicités de RT et Sputnik sur notre réseau publicitaire et ne placerons aucune publicité de notre réseau publicitaire sur ces sites », a déclaré Microsoft.L'une des conséquences tragiques de toutes les guerres est l'impact sur la population civile, notamment les personnes et les familles qui s'abritent sur place et les personnes déplacées qui fuient ailleurs pour se mettre en sécurité. Ces derniers jours, l'Ukraine a rappelé au monde entier l'impact humain dans les zones de conflit du monde entier. L’équipe Microsoft Philanthropies et Affaires des Nations unies travaillent en étroite collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de nombreuses agences des Nations unies, et a rapidement mobilisé les ressources pour aider la population ukrainienne.Microsoft dit s’engagés à utiliser sa technologie, ses compétences, ses ressources et sa voix pour contribuer aux efforts de réponse humanitaire. Dans un premier temps, elle s’est concentrée sur le soutien aux organisations humanitaires telles que le CICR, qui accomplissent un travail essentiel pour aider les réfugiés qui fuient vers les pays voisins. Elle a également activé l'équipe d'intervention en cas de catastrophe de Microsoft pour fournir un soutien technologique, et elle est en contact fréquent avec d'autres premiers intervenants pour fournir de l'aide.« Nous tirons également parti d'autres secteurs d'activité de Microsoft pour aider le public à trouver et à soutenir les organisations humanitaires. Une fois encore, nous encourageons et constatons un élan de générosité de la part de nos employés aux États-Unis, en Europe et dans le monde entier par le biais du programme de dons des employés de Microsoft », indique l’entreprise. Les dons des employés, ainsi que les contributions équivalentes de Microsoft, sont actuellement axés sur la fourniture de fonds à des organisations à but non lucratif en première ligne, notamment le CICR, l'UNICEF et l'Association humanitaire polonaise.Microsoft a des employés dans le monde entier, y compris en Ukraine, en Russie et en Europe de l'Est. L’entreprise a également de nombreux employés d'origine ukrainienne et russe travaillant dans de nombreux autres endroits, y compris en Europe occidentale et aux États-Unis. « Chaque heure nous rappelle avec force que les jours les plus sombres peuvent aussi faire ressortir le meilleur des gens, qu'il s'agisse d'efforts ambitieux pour se protéger contre de vastes cyberattaques ou d'un petit geste de bonté de la part d'une personne qui demande ce qu'elle peut faire pour en aider une autre », souligne Microsoft.Comme d'autres multinationales, Microsoft se consacre à la protection de ses employés. Cela revêt une importance évidente et vitale pour les employés en Ukraine même, et cela inclut les efforts continus et extraordinaires des équipes pour aider les employés et leurs familles, y compris ceux qui ont dû fuir pour leur vie ou leur sécurité.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?