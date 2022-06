La raison pour laquelle il convient de prêter une attention particulière à cette décision est qu'un montant en dollars est associé à ce retrait. Lores déclare que « les activités dans cette région ont représenté environ 1 milliard de dollars de revenus au cours de l'exercice 2021 ». Il s'agit d'une perte bien plus importante que celle que plusieurs autres fournisseurs de technologie prévoient de subir en abandonnant le marché russe en 2022.Adobe fait partie de la longue liste d'entreprises technologiques qui se sont retirées de Russie et du Belarus en réaction à la tentative de Moscou de s'emparer de l'Ukraine. Début mars, la société a annoncé qu'elle interrompait la vente de nouveaux produits et services en Russie et au Belarus, et prévoit un impact financier en conséquence.Adobe prévoit une perte de 75 millions de dollars cette année et le fournisseur de RPA UiPath a déclaré que cela coûterait 15 millions de dollars. Dell a réduit ses expéditions vers la Russie début mars et Lenovo les a également interrompues.», Adobe.Selon les estimations d’Adobe, la perte des revenus récurrents annualisés (RRA) en Russie et au Belarus représentera 75 millions de dollars ; Adobe passe également en pertes ses RRA en Ukraine, qui s'élèvent à 12 millions de dollars. Au total, Adobe a déclaré que « cela se traduit par une réduction totale des RRA de 87 millions de dollars et un impact attendu sur les recettes de 75 millions de dollars pour l'exercice 2022 ».Le mois dernier, Cisco a averti les investisseurs que la guerre en Russie lui avait coûté jusqu'à 200 millions de dollars en ventes perdues au troisième trimestre. Plus important encore, l'entreprise a déclaré que le conflit ainsi que la fermeture de Shanghai, qui a perturbé les fabricants locaux et a eu des répercussions sur la chaîne d'approvisionnement, lui coûteront entre 131 et 720 millions de dollars pour l'exercice fiscal en cours. Chuck Robbins, président et directeur général de Cisco, a répondu aux questions des analystes lors d'une conférence, leur disant que les dépenses des entreprises se maintenaient et que d'autres facteurs avaient façonné ses prévisions financières.« Nos prévisions pour le quatrième trimestre intègrent une fourchette plus large que d'habitude, en tenant compte de l'impact sur les revenus de la guerre en Ukraine et de l'incertitude persistante liée aux blocages de COVID en Chine. Compte tenu de cette incertitude, nous sommes pragmatiques quant à l'environnement actuel et nous faisons preuve de prudence en ce qui concerne nos perspectives ».Schneider Electric va plus loin en vendant ses activités russes à la direction locale, ce qui lui permettra d'amortir 315 millions de dollars. L’entreprise a signé une lettre d'intention pour confier sa division russe à une direction locale, ce qui lui permettra d'amortir jusqu'à 300 millions d'euros de valeur comptable nette.Jean Pascal Tricoire, PDG du fabricant français d'onduleurs, a déclaré qu'il avait suspendu tous les nouveaux investissements en Russie après l'invasion de l'Ukraine le 24 février et avait conclu que la meilleure option était de vendre les opérations dans le pays.L'impact financier en termes de bénéfices avant impôts, dépréciation et amortissement et est modélisé à 315 millions de dollars en valeur comptable nette et 120 millions d'euros d'inversion hors caisse de la réserve de conversion de devises. Une multitude de marques technologiques occidentales ont pris des mesures en Russie à la suite des sanctions imposées au pays par les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Beaucoup ont au moins interrompu leurs ventes, et certaines ont suspendu leurs activités. Ericsson, qui possédait un centre de R&D en Russie, s'est retiré "indéfiniment".Les Lores de HP ont révélé la sortie de la Russie et de la Biélorussie alors que HP présentait ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de son exercice 2022 clos le 30 avril : le chiffre d'affaires a augmenté de 4 % pour atteindre 16,5 milliards de dollars, dont une hausse de 9 % pour le Personal Systems Group à 11,532 milliards de dollars, et une baisse de 7 % pour Printing à 4,963 milliards de dollars. Dans l'unité PC, les ordinateurs portables ont augmenté de 3 % pour atteindre 7,734 milliards de dollars, et les ordinateurs de bureau ont augmenté de 28 % pour atteindre 2,855 milliards de dollars, les entreprises ayant rafraîchi leur parc informatique.Lores a déclaré : « la croissance de ce trimestre est vraiment aidée par une comparaison facile l'année dernière. Si vous vous rappelez l'année dernière, peu d'entreprises investissaient dans l'équipement de leur bureau. Cela a entraîné une baisse des ventes d'ordinateurs de bureau et de stations de travail. Et maintenant, nous constatons l'effet inverse, car certains de ces investissements reviennent. »Dans le domaine de l'impression, le PDG a déclaré que HP continue « d'opérer dans notre environnement contraint par les composants et la logistique, et les performances ont également été affectées par les événements macroéconomiques de ce trimestre. »Il a ajouté : « Nous nous attendons à ce que la dynamique de la chaîne d'approvisionnement s'améliore, mais les pénuries continues, en particulier dans les circuits intégrés spécifiques aux applications, auront un impact sur l'impression pour le reste de l'année. Nous travaillons activement avec nos partenaires pour atténuer les risques en exécutant le double sourcing chaque fois que possible et en redessinant les cartes [de circuits] et les composants dans nos imprimantes. »Le directeur de recherche de Gartner, Ranjit Atwal, a déclaré à propos de cette décision : « de nombreuses entreprises américaines prennent position pour montrer aux nouveaux employés et aux anciens qu'elles se soucient du monde. Il s'agit plus d'une question d'intérêt pour les employés que de revenus, et je parie qu'une grande partie du milliard de dollars de revenus en 2021 a déjà diminué. »À votre avis, peut-on dire, comme Ranjit Atwal de Gartner, qu'il s'agit plus d'une question d'intérêt pour les employés que de revenus ?Selon vous, Au vu de la position des entreprises occidentales, peut on dire sans risque de se tromper qu'elles se soucient du monde ?