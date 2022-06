Google prévoit d’ajouter toutes les fonctions de Google Meet à l'application Duo, afin que les utilisateurs puissent facilement programmer une réunion vidéo à un moment qui convient à tout le monde, ou continuer à utiliser l'appel vidéo pour se connecter instantanément avec une personne ou un groupe. « Plus tard dans l'année, nous renommerons l'application Duo en Google Meet, notre service unique de communication vidéo à travers Google, disponible gratuitement pour tous », déclare Google.Google a également indiqué que le changement de marque se fera au fur et à mesure, ce qui signifie probablement qu'il faudra du temps pour qu'il soit diffusé à l'échelle mondiale. Au cours des deux dernières années, Meet est devenu une plateforme puissante pour les réunions et les discussions de groupe de toutes sortes, tandis que Duo est resté une application de messagerie. Google promet d'apporter toutes les fonctionnalités de Duo à meet et l’entreprise semble convaincu de pouvoir offrir le meilleur des deux mondes.Google affirme que c'est la meilleure façon d'avancer. « L'application mobile Duo était très sophistiquée, surtout au niveau de son interface, explique Dave Citron, directeur des produits vidéo de Google. Surtout sur les marchés émergents, où la connectivité réseau était rare ou très variable. » Sur le web, c'est différent ; Meet est la plateforme web beaucoup plus développée, c'est donc elle qui constitue la base du nouveau système combiné. Mais dans les deux cas, « l'idée est d'avoir 100 % de la fonctionnalité » a déclaré Citron.Il s'agit d'un autre effort de Google pour unifier certaines de ses parties précédemment disparates, rendant la suite de services de Google plus cohérente et cohésive. Soltero a déclaré que, comme Meet s'est développé pendant la pandémie, il est devenu l'endroit évident pour Google de concentrer ses efforts en matière de voix et de vidéo. Il espère qu'au fil du temps, la marque Meet ne se limitera pas à la simple notion de "réunion".Il serait cependant un peu tôt pour dire de dire que Duo est en train de disparaître. L'application, que Google, initialement lancée en 2016 comme un moyen facile de faire des appels vidéo en tête-à-tête, a des fonctionnalités utiles que Meet ne possede pas. D'une part, il est possible d’appeler quelqu'un directement y compris avec son numéro de téléphone plutôt que de compter sur l'envoi de liens ou d'appuyer sur le bouton Meet dans une invitation Google Calendar. Dans ce sens, Duo a toujours été plus proche de FaceTime que de Zoom.Notons que Zoom est une application de vidéoconférence qui facilite la communication virtuelle. Lancée en 2011, la clientèle de Zoom rassemble tous les types d’organisations situées dans le monde entier. La plateforme est disponible en espagnol, en anglais et dans d’autres langues et peut être utilisée sur la plupart des appareils.Google Meet et Zoom ont à peu près des fonctionnalités similaires car, les deux plateformes fournissent des fonctionnalités de base similaires. On cite notamment les modes de présentation pour le partage d’écran, la prise en charge de la vidéo HD jusqu’à 720p et le chiffrement des appels. Google Meet dispose de salles de discussion, de sondages, de filtres d’arrière-plan, d’une disposition de galerie en mosaïque pour les appels plus importants et de tableaux blancs.Zoom s’utilise principalement via une application à télécharger. Il est toutefois possible d’y accéder à partir d’un navigateur ou via un appareil mobile. Google Meet est accessible depuis un navigateur ou sur un appareil mobile.Google Meet rend difficile le piratage des identifiants de réunion (lorsqu'une personne malveillante tente de deviner l'identifiant d'une réunion et de s'y joindre sans autorisation) en utilisant des codes de 10 caractères. Google limite la possibilité pour les participants externes de se joindre à une réunion plus de 15 minutes à l'avance, ce qui réduit la fenêtre dans laquelle une attaque par force brute peut même être tentée.Les participants externes ne peuvent se joindre aux réunions que s'ils figurent sur l'invitation du calendrier ou s'ils ont été invités par des participants du domaine. Sinon, ils doivent demander à rejoindre la réunion et leur demande doit être acceptée par un membre de l'organisation hôte. Seuls les créateurs de réunion et les propriétaires de calendrier peuvent mettre en sourdine ou supprimer d'autres participants. Cela garantit que les instructeurs ne peuvent pas être supprimés ou mis en sourdine par les étudiants participants.Seuls les créateurs de la réunion et les propriétaires du calendrier peuvent approuver les demandes de participation faites par des participants externes. Cela signifie que les étudiants ne peuvent pas autoriser les participants externes à se joindre à la réunion par vidéo, et que les participants externes ne peuvent pas se joindre à la réunion avant l'instructeur.Lancer deux applications de communication en même temps semblait étrange, mais l'idée était que Google puisse présenter Duo comme un compagnon de WhatsApp et d'Allo. Normalement, une entreprise devrait inclure des fonctions de chat vidéo dans sa nouvelle application de messagerie, comme Hangouts, Facebook Messenger ou (éventuellement) WhatsApp.Cependant, on peut supposer que Google savait qu'il ne pourrait pas rivaliser avec le mastodonte WhatsApp dans le domaine du chat, c'est pourquoi une application vidéo autonome a été créée, avec un clone de Whatsapp pour l'accompagner. Les utilisateurs de WhatsApp peuvent rester sur WhatsApp pour le chat, mais ils peuvent ajouter cette application Duo à leur arsenal.Source : Google Avez-vous déjà participé à des réunions en audio ou vidéoconférence ?Quel outil avez-vous utilisé ?Dans le cadre personnel, utilisez-vous le même outil pour communiquer avec vos proches ? Si non, quelle application utilisez-vous ?Que pensez-vous de la stratégie de Google visant à fusionner Meet et Duo ?Que pensez-vous de l'application Meet en elle-même ? Dispose-t-elle d'une plus-value face à la concurrence ?