Musk jette encore le doute sur l'accord Twitter

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré qu'il avait ouvert une enquête sur Twitter, affirmant que la plateforme de médias sociaux pourrait induire les gens en erreur avec de faux rapports sur ses comptes bots, violant ainsi le Texas Deceptive Trade Practices Act. L'enquête de Paxton exige que Twitter remette des documents relatifs à la manière dont la société calcule et gère les données relatives à ses utilisateurs et à la manière dont ces données sont liées à ses activités publicitaires.Dans le contexte actuel de ralentissement du marché, Musk s'est plaint à plusieurs reprises que la société de médias sociaux l'avait induit en erreur quant au nombre d'utilisateurs non humains sur sa plateforme. Elon Musk, qui aime réaliser des sondages pseudo-scientifiques auprès de ses abonnés à Twitter, affirme que la méthode utilisée par Twitter pour mesurer les bots n'est pas saine. Dans une lettre adressée lundi au directeur juridique de Twitter, Musk a clairement fait part de son intention de se retirer de l'accord ou de le réévaluer. « Il s'agit d'une violation matérielle évidente des obligations de Twitter dans le cadre de l'accord de fusion et Musk se réserve tous les droits qui en découlent, y compris son droit de ne pas consommer la transaction et son droit de résilier l'accord de fusion », a écrit son équipe juridique.La question des bots sur Twitter est donc revenue sur le devant de la scène ces derniers jours après que le PDG de Tesla, a accusé le géant des médias sociaux de résister activement et de contrecarrer ses droits à l'information en ne fournissant pas les calculs justifiant l'estimation interne de la plateforme de médias sociaux sur le spam et les faux comptes. En avril, Twitter a accepté l'offre de 44 milliards de dollars de Musk pour l'acquérir et la rendre privée à 54,20 dollars par action. Mais Musk a depuis déclaré que l'opération était temporairement suspendue dans l'attente de détails étayant les calculs de Twitter selon lesquels les spams et les faux comptes représentent moins de 5 % des utilisateurs.Les bots sont des comptes automatisés qui peuvent envoyer des tweets, suivre d'autres utilisateurs et aimer ou retweeter des publications. Les bots de spam peuvent être utilisés pour se livrer à des activités potentiellement trompeuses, nuisibles ou gênantes. Ils peuvent également être utilisés pour attirer du trafic vers un site web pour un produit ou un service ou pour diffuser des informations erronées et promouvoir des messages politiques. Selon la politique de Twitter, les bots sont autorisés tant que les comptes indiquent qu'ils sont automatisés. Les bots spammeurs ne sont pas autorisés et les utilisateurs sont invités à signaler toute violation de la politique. Il existe des bots sur Twitter qui, par exemple, postent automatiquement lorsqu'un tremblement de terre se produit.Le mois dernier, Musk a déclaré que son équipe allait procéder à son propre échantillonnage aléatoire pour calculer le nombre de spams et de faux comptes. Le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a déclaré qu'un examen externe pour déterminer le pourcentage serait difficile étant donné le « besoin critique d'utiliser des informations publiques et privées ».Paxton a déclaré que la différence entre les affirmations de Twitter, selon lesquelles moins de 5 % des utilisateurs sont des bots, et les projections de Paxton, selon lesquelles ce pourcentage pourrait atteindre 20 %, « affecterait considérablement le coût des transactions des consommateurs et des entreprises du Texas avec Twitter ».Le bureau de Paxton a émis une demande d'enquête civile (Civil Investigative Demand, CID) afin de déterminer si les rapports de Twitter sur les vrais et les faux utilisateurs sont « faux, trompeurs ou mensongers » au sens de la loi sur les pratiques commerciales trompeuses du Texas. Selon la demande, Twitter serait contraint de remettre des documents sur la façon dont il calcule et gère les données des utilisateurs et sur la façon dont ces informations sont liées à la publicité.« Les Texans comptent sur les déclarations publiques de Twitter selon lesquelles la quasi-totalité de ses utilisateurs sont des personnes réelles. Cela compte non seulement pour les utilisateurs réguliers de Twitter, mais aussi pour les entreprises et les annonceurs texans qui utilisent Twitter pour leur gagne-pain. Si Twitter déforme le nombre de faux comptes pour augmenter ses revenus, il est de mon devoir de protéger les Texans », a déclaré le procureur général Paxton. Paxton fait également pression sur Twitter et d'autres entreprises de médias sociaux avec la loi HB 20, qui invite les Texans à poursuivre les plateformes pour leurs pratiques de modération de contenu. La Cour suprême a bloqué la loi le mois dernier après qu'une cour d'appel fédérale a mis en pause une injonction temporaire à son encontre.Source : Civil Investigative Demand

