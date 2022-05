Twitter estime que moins de 5% de ses utilisateurs sont des bots ou des comptes spams, Elon Musk demande une confirmation

Elon Musk a annoncé vendredi que son accord sur Twitter était suspendu jusqu'à ce qu'il reçoive plus d'informations sur le nombre de faux comptes présents sur la plateforme de médias sociaux.Dans un tweet qui a suivi environ deux heures plus tard, Musk a ajouté qu'il était « toujours engagé dans l'acquisition ».Les actions de Twitter ont chuté de 18 % dans les échanges avant commercialisation après l'annonce initiale, mais la perte a été réduite après le deuxième tweet. Les actions ont baissé d'environ 10% après l'ouverture des marchés.Le PDG de Tesla, Musk, a annoncé le mois dernier qu'il avait l'intention d'acheter Twitter pour 44 milliards de dollars et il a déjà tweeté que l'une de ses principales priorités serait de supprimer les « spam bots » de la plateforme.Elon Musk n'a jamais caché son agacement face aux faux comptes qui pullulent sur la plateforme, notamment pour diffuser des arnaques aux cryptomonnaies. Par exemple, il a précédemment déclaré qu'il souhaitait se débarrasser des « spambot de crypto » - des comptes de spam faisant la promotion de ce qui semble être des escroqueries basées sur la cryptomonnaie; nombre d'escrocs utilisent d'ailleurs le nom et l'image du fondateur de Tesla pour mieux berner leurs victimes.Musk a qualifié le problème de spam sur Twitter de « problème le plus ennuyeux » lié à l'utilisation du service. Il a même publiquement supplié Twitter de faire quelque chose à ce sujet. « Combien de temps cela doit-il durer ? » a-t-il demandé en février.«Nous allons défaire les robots diffusant des spams et authentifier les comptes tenus par de véritables êtres humains», a-t-il indiqué. Dans une interview du 14 avril à TED 2022, Musk a cité ce problème comme la première chose qu'il changerait en tant que nouveau propriétaire de Twitter. « Une priorité absolue que j'aurais serait d'éliminer les spambots et les scambots, ainsi que les armées de bots qui sont sur Twitter », a-t-il déclaré. « Ils rendent le produit bien pire ».Bien que Twitter ait déjà mis en place des politiques destinées à lutter contre les robots spammeurs, la sécurité reste un défi persistant pour la plateforme. Musk s'est engagé à résoudre le problème en authentifiant « tous les vrais humains » sur le site, mais n'a pas précisé comment il envisageait d'y parvenir.Pendant ce temps, le propre nombre de followers de Musk est considérablement augmenté par de faux comptes. Sur les 87,9 millions d'abonnés actuels de Musk, SparkToro estime qu'environ 48 % sont des faux, c'est-à-dire des comptes « inaccessibles et qui ne verront pas les tweets du compte » (soit parce qu'ils sont du spam, des bots, de la propagande, etc. soit parce qu'ils ne sont pas plus actifs sur Twitter).D'une manière plus générale, SparkToro affirme que : « La plupart des comptes Twitter ont un nombre important de faux abonnés. Dans nos recherches, 5 à 30 % des abonnés sont faux : ce sont des bots, des comptes de spam, des utilisateurs inactifs, des comptes créés pour diffuser de la propagande ou d'autres utilisateurs non-engagés/non réels. Si vous comptez sur le nombre d'abonnés comme mesure de l'influence et de la portée potentielles, vous pourriez surestimer considérablement un compte. Cet outil audite un échantillon de 2 000 abonnés aléatoires pour un compte donné et exécute des diagnostics qui se sont avérés fortement corrélés avec ces types de faux abonnés ».Musk aurait donc près de 7 % de faux abonnés en plus que la médiane de 41 % qui compte des abonnés de taille similaire, rapporte SparkToro. En analysant plus de 25 facteurs corrélés avec le spam, les bots et les comptes de mauvaise qualité, l'outil d'audit a constaté que les comptes qui figurent sur un nombre anormalement petit de listes, les comptes qui n'ont pas d'URL ou une URL non résolutive dans leur profil, et les comptes qui ont un nombre étrangement petit d'abonnés étaient parmi les traits les plus fréquemment observés d'un échantillon de 2 000 comptes aléatoires parmi les 100 000 comptes les plus récents qui ont suivi Musk.Même ainsi, ces statistiques ne sont pas en dehors de la norme pour des personnalités éminentes de Twitter comme Musk. Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, et l'ancien président Barack Obama, par exemple, affichent des pourcentages de faux abonnés de 46 % et 44 % pour leurs abonnés respectifs de 58,4 millions et 131,7 millions, tandis que des célébrités comme Kim Kardashian (72,2 millions d'abonnés) et Cristiano Ronaldo (99,5 millions de followers) figurent à environ 45 % et 43 %.L'outil de SparkToro ne peut plus accéder aux données de l'ancien président Donald Trump, mais il estimait en 2018 que 61 % de ses 54,8 millions de followers à l'époque étaient des faux. Le nombre de followers de Trump est passé à près de 89 millions au moment où il a été définitivement banni de Twitter en janvier 2021.Comme beaucoup des objectifs nobles de Musk pour Twitter, exterminer les spambots ne sera pas facile, et l'un des meilleurs indicateurs de son succès pourrait être une baisse considérable de son propre nombre de followers.Même avant l'annonce de vendredi, la valeur marchande de la société était tombée à 9 milliards de dollars en dessous du prix de l'offre en raison des inquiétudes suscitées par l'accord. Musk, qui devrait occuper le poste de PDG temporaire de Twitter si l'accord se concrétise, devrait payer des frais de rupture de 1 milliard de dollars s'il choisissait de ne pas aller jusqu'au bout de la transaction. La fortune d'Elon Musk est estimée à plus de 220 milliards de dollars.Twitter a estimé dans un dossier plus tôt ce mois-ci que moins de 5 % de ses utilisateurs actifs quotidiens monétisables au cours du premier trimestre étaient des bots ou des comptes de spam. Vous trouverez ci-dessous la section pertinente du dossier de Twitter. Il note que ses calculs sur le nombre de faux comptes ou de spams sont une « estimation » et que le nombre réel « pourrait être supérieur à ce que nous avons estimé »:« Nous avons effectué un examen interne d'un échantillon de comptes et estimons que la moyenne des faux comptes ou des spams au cours du premier trimestre 2022 représentait moins de 5*% de notre mDAU au cours du trimestre. Les faux comptes ou spams pour une période représentent la moyenne des faux comptes ou spams dans les échantillons au cours de chaque période d'analyse mensuelle du trimestre. En prenant cette décision, nous avons exercé un jugement important, de sorte que notre estimation des faux comptes ou des spams peut ne pas représenter avec précision le nombre réel de ces comptes, et le nombre réel de faux comptes ou de spam pourrait être supérieur à ce que nous avons estimé ».Elon Musk souhaite désormais que la société le confirme avant de poursuivre l'accord, qui est en partie financé par le cofondateur d'Oracle Larry Ellison et la société de capital-risque Andreessen Horowitz.La société de médias sociaux basée à San Francisco a déclaré dans le dossier qu'elle comptait 229 millions d'utilisateurs au premier trimestre qui ont reçu de la publicité.Twitter a eu des problèmes avec ses statistiques par le passé. Il y a quelques semaines, l'entreprise a déclaré dans un rapport sur ses résultats trimestriels qu'elle avait surestimé ses utilisateurs quotidiens pendant trois années consécutives. La société a déclaré qu'une erreur technique l'avait amenée à compter plusieurs comptes comme actifs, bien qu'ils soient liés à un seul utilisateur, et que cela l'avait amenée à compter jusqu'à 1,9 million de comptes d'utilisateurs erronés chaque trimestre.Mardi, Musk a déclaré qu'il lèverait la suspension définitive de Twitter sur l'ancien président Donald Trump s'il reprenait l'entreprise : « Les suspensions permanentes devraient être extrêmement rares et vraiment réservées aux comptes qui sont des bots, ou des escroqueries, des comptes de spam … Je pense qu'il n'était pas correct de bannir Donald Trump », a déclaré Musk lors de la conférence Future of the Car de FT Live. « Je pense que c'était une erreur, car cela a aliéné une grande partie du pays et n'a finalement pas empêché Donald Trump de se faire entendre ».Plus tôt ce mois-ci, Bill Gates a averti que Musk pourrait aggraver la situation sur Twitter. S'exprimant lors du sommet des PDG du Wall Street Journal, Gates a déclaré qu'il n'était pas clair comment Musk changerait Twitter s'il en prenait possession, tout en soulevant des inquiétudes quant à la propagation de la désinformation sur les plateformes de médias sociaux.Gates a ensuite demandé quel était l'objectif de Musk avec Twitter et si sa volonté de promouvoir la liberté d'expression était sensée : « Quels sont les objectifs qu'il vise*[avec ce rachat] ? Est-ce qu'ils correspondent à cette idée de mensonges moins extrêmes qui se propagent si rapidement [et] d'étranges théories du complot*? Partage-t-il cet objectif ou non ? » a demandé Gates.Avant que Musk ne fasse son offre pour acheter purement et simplement Twitter, il n'a pas divulgué une participation de plus de 9 % dans la société dans le délai obligatoire de 10 jours de la SEC.Le quotidien The Information a rapporté que la Federal Trade Commission enquête sur le moment de la divulgation de Musk, évoquant des sources au courant de l'affaire : « ce qui est déjà examiné, c'est le non-respect par Musk des règles concernant la divulgation de sa participation initiale de 9 %, selon des personnes connaissant la situation. La Federal Trade Commission a récemment ouvert une enquête pour savoir si Musk ne s'est pas conformé à une exigence de déclaration antitrust alors qu'il a amassé sa participation initiale de 9,1 % dans Twitter entre fin janvier et début avril, a appris The Information. Le nœud de l'enquête est de savoir si Musk achetait initialement comme quelqu'un qui voulait influencer la direction de Twitter ou s'il se considérait plutôt comme un actionnaire passif. Notamment, le dépôt initial de Musk auprès de la Securities and Exchange Commission a classé son achat comme une participation passive, ce qui a immédiatement soulevé des questions compte tenu de ses commentaires publics sur le fonctionnement de Twitter. On s'est également demandé si le dépôt initial de Musk auprès de la SEC, trois semaines après avoir franchi le seuil de 5 %, avait dépassé les délais de dépôt auprès de la SEC ».De son côté, Bloomberg a déclaré plus tard que la FTC examinait séparément l'acquisition elle-même, bien que de nombreux experts ne s'attendent pas à ce que l'accord soulève des problèmes antitrust.La FTC pour sa part s'est refusée à tout commentaire, étant donné qu'elle ne divulgue pas des données sur les enquêtes en cours.Susannah Streeter, analyste senior des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown, a déclaré que certains se demanderaient probablement si les faux comptes sont la véritable raison de cette tactique dilatoire.« Le prix de 44 milliards de dollars est énorme, et cela peut être une stratégie pour revenir sur le montant qu'il est prêt à payer pour acquérir la plateforme », a-t-elle déclaré dans un communiqué.Source : Elon Musk Qu'en pensez-vous ?Partagez-vous l'avis de l'analyste qui y voit une stratégie pour revenir sur le montant qu'il est prêt à payer ? Dans quelle mesure ?