L'avis des experts

Elon Musk a averti lundi qu'il pourrait renoncer à son offre de 44 milliards de dollars pour acquérir Twitter Inc si le réseau de médias sociaux ne fournissait pas de données sur les spams et les faux comptes. Dans une lettre adressée à Twitter, le milliardaire a réitéré sa demande de détails sur les comptes de robots et a déclaré qu'il se réservait tous les droits de mettre fin à la fusion car la société était en « violation substantielle manifeste » de ses obligations en ne lui fournissant pas les informations :« M. Musk n'est pas d'accord avec les caractérisations de la lettre du 1juin de Twitter. Twitter a, en effet, refusé de fournir les informations que M. Musk a demandées à plusieurs reprises depuis le 9 mai 2022 pour faciliter son évaluation des spams et des faux comptes sur la plateforme de l'entreprise. La dernière offre de Twitter de simplement fournir des détails supplémentaires concernant les propres méthodologies de test de l'entreprise, que ce soit par le biais de documents écrits ou d'explications verbales, équivaut à refuser les demandes de données de M. Musk. L'effort de Twitter pour le caractériser autrement n'est qu'une tentative d'obscurcir et de confondre le problème. M. Musk a clairement indiqué qu'il ne pensait pas que les méthodologies de test laxistes de l'entreprise étaient adéquates, il devait donc mener sa propre analyse. Les données qu'il a demandées sont nécessaires pour ce faire.« Comme indiqué, en vertu de divers termes de l'accord de fusion, Twitter est tenu de fournir les données et informations demandées par M. Musk dans le cadre de la réalisation de la transaction. L'obligation de Twitter de fournir des informations à M. Musk n'est pas, comme le suggère la lettre de la société du 1juin, limitée à un "objectif très précis : faciliter la clôture de la transaction". Au contraire, M. Musk a le droit de rechercher, et Twitter est tenu de fournir, des informations et des données pour, entre autres, "toute fin commerciale raisonnable liée à la réalisation de la transaction" (section 6.4). Twitter doit également fournir une coopération raisonnable dans le cadre des efforts de M. Musk pour obtenir le financement par emprunt nécessaire à la réalisation de la transaction, notamment en fournissant les informations "raisonnablement demandées" par M. Musk (section 6.11). Les demandes de données des utilisateurs de M. Musk satisfont non seulement aux deux critères, mais répondent également à l'interprétation étroite de Twitter de l'accord de fusion, car ces informations sont nécessaires pour faciliter la clôture de la transaction.« En tant que propriétaire potentiel de Twitter, M. Musk a clairement droit aux données demandées pour lui permettre de préparer la transition de l'activité de Twitter vers sa propriété et de faciliter le financement de sa transaction. Pour faire les deux, il doit avoir une compréhension complète et précise du cœur même du modèle commercial de Twitter : sa base d'utilisateurs actifs. En tout état de cause, M. Musk n'est pas tenu d'expliquer pourquoi il a demandé les données, ni de se soumettre aux nouvelles conditions que la société a tenté d'imposer à son droit contractuel sur les données demandées. À ce stade, M. Musk pense que Twitter refuse de manière transparente de se conformer à ses obligations en vertu de l'accord de fusion, ce qui suscite de nouveaux soupçons selon lesquels la société retient les données demandées en raison de l'inquiétude de ce que la propre analyse de M. Musk de ces données permettra de découvrir.« Si Twitter est confiant dans ses estimations de spam publiées, M. Musk ne comprend pas la réticence de l'entreprise à permettre à M. Musk d'évaluer ces estimations de manière indépendante. Comme indiqué dans notre correspondance précédente, M. Musk se conformera bien sûr aux restrictions prévues à la section 6.4, notamment en s'assurant que toute personne examinant les données est liée par un accord de non-divulgation, et M. Musk ne conservera ni n'utilisera autrement aucun informations sensibles sur le plan de la concurrence si la transaction n'est pas réalisée.« Sur la base du comportement de Twitter à ce jour, et de la dernière correspondance de la société en particulier, M. Musk pense que la société résiste activement et contrecarre ses droits à l'information (et les obligations correspondantes de la société) en vertu de l'accord de fusion. Il s'agit d'une violation manifeste et substantielle des obligations de Twitter en vertu de l'accord de fusion et M. Musk se réserve tous les droits en résultant, y compris son droit de ne pas réaliser la transaction et son droit de résilier l'accord de fusion ».Musk a passé des semaines à se plaindre du problème de spam bot sur Twitter dans ce qui semble être un étrange effort pour échapper à un accord qu'il a signé il y a à peine plus d'un mois. Musk avait précédemment tweeté que l'accord était « en attente » en raison de ses inquiétudes concernant la proportion de spambots sur Twitter et a déclaré que l'accord « ne peut pas aller de l'avant » tant que Twitter ne prouve pas l'exactitude de son nombre de spams.Mais ce n'est qu'aujourd'hui que Musk a officiellement menacé de se retirer de l'acquisition, la plupart de ses plaintes antérieures ayant été formulées dans des tweets et des interviews. L'analyste de Wedbush Securities, Daniel Ives, a écrit ce matin que la lettre indique que Musk « cherche à annuler [l'accord] ».« Il est assez évident qu'il a des remords d'acheteur et qu'il essaie n'importe quoi pour obtenir une réduction de prix, et je pense qu'il peut réussir », a déclaré Dennis Dick, un trader propriétaire de Bright Trading LLC. « Vous pouvez le voir à la liquidation des actions des médias sociaux. Il a dû se rendre compte que dans ces conditions il les surpaye… tout cela n'est qu'une tactique pour obtenir une réduction de prix ».Le porte-parole de Twitter, Brian Poliakoff, a déclaré que la société coopérait avec Musk et continuerait à partager des informations : « Nous avons l'intention de conclure la transaction et d'appliquer l'accord de fusion au prix et aux conditions convenus », a indiqué Poliakoff dans un communiqué.Twitter estime que moins de 5 % de ses utilisateurs quotidiens sont des comptes de spam. Le mois dernier, le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a déclaré que la société avait fourni à Musk une explication sur la façon dont Twitter génère ses estimations de spam : « Nous avons partagé un aperçu du processus d'estimation avec Elon il y a une semaine », a écrit Agrawal à la mi-mai, « et nous sommes impatients de poursuivre la conversation avec lui, et vous tous ».Ce nouvel épisode dans la saga du rachat de Twitter intervient après l'expiration, vendredi, du délai accordé aux autorités américaines de la concurrence pour lancer un examen approfondi de l'opération Pour répondre à la norme légale consistant à montrer que Twitter a trompé les investisseurs sur les comptes de spam, il faudrait prouver que la société a agi de mauvaise foi, ont déclaré les experts. Il peut s'agir de documents internes tels que des e-mails ou le témoignage d'un lanceur d'alerte.« Cet échec devrait s'élever au niveau de l'ignorance volontaire, pas seulement de la négligence », a déclaré Urska Velikonja, professeur à la faculté de droit de l'Université de Georgetown.La question des faux comptes et des spams est importante pour les activités de Twitter. Les actions de la société ont plongé en 2018 après avoir procédé à une purge des comptes automatisés et spam qui a fait chuter ses utilisateurs actifs mensuels de 1 million, alors que les analystes s'attendaient à un gain de 1 million d'utilisateurs.Robert Frenchman, associé spécialisé dans la criminalité en col blanc au sein du cabinet d'avocats Mukasey Frenchman, a déclaré qu'il était possible que la SEC finisse par examiner la question des divulgations de comptes de spam de Twitter compte tenu de l'attention du public qu'elle a attirée. Mais il a ajouté qu'il ne s'attendait pas à ce que Twitter soit confronté à une menace juridique importante.« Je ne vois pas cela comme quelque chose qui est susceptible de tomber dans la catégorie des informations matériellement trompeuses et je parie que le langage est soigneusement rédigé et avec une méthodologie qui n'est peut-être pas infaillible, mais qui est raisonnable », a déclaré Frenchman.Source : lettre adressée à Twitter Quel est votre avis sur le sujet ?