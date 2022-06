Le mot d'adieu de Sheryl Sandberg

Le commentaire de Mark Zuckerberg

Sheryl Sandberg quitte son poste de chef de l'exploitation chez Meta, l'entreprise anciennement connue sous le nom de Facebook.Sandberg a rejoint Facebook au début de 2008 en tant que n2 du PDG et co-fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et a contribué à faire de Facebook un mastodonte publicitaire et l'une des entreprises les plus puissantes de l'industrie technologique, avec une capitalisation boursière dépassant les 1 000 milliards de dollars à un moment donné.Javier Olivan, directeur de la croissance de l'entreprise, prendra ses fonctions de directeur de l'exploitation cet automne. Sandberg, qui a informé Zuckerberg de sa décision le week-end dernier, continuera de siéger au conseil d'administration de Meta.Meta a été critiqué ces dernières années pour son influence massive, son incapacité à stopper la propagation de la désinformation et du matériel nuisible, et ses acquisitions d'anciens rivaux comme Instagram et WhatsApp. Zuckerberg et d'autres dirigeants ont été contraints de témoigner devant le Congrès à plusieurs reprises au cours des trois dernières années, bien que Sandberg ait largement échappé à la lumière de ces projecteurs. La société fait actuellement face à une poursuite antitrust de la part de la Federal Trade Commission et pourrait faire l'objet d'un examen minutieux par d'autres agences comme la Securities and Exchange Commission après qu'un lanceur d'alerte a déposé une plainte concernant ses efforts pour lutter contre la haine sur sa plateforme.Sandberg a déclaré que la décision de se retirer lui permettra de se concentrer davantage sur son travail philanthropique. Cette décision n'est pas due au surplomb réglementaire de l'entreprise ou à le ralentissement actuel de son activité de publicité, a-t-elle déclaré. Pour partir, « il n'y a pas de moment idéal », a-t-elle confié. « C'est un travail qui a été un honneur et un privilège, mais ce n'est pas un travail qui laisse beaucoup de temps pour faire autre chose ».Sandberg a tiré parti de son succès avec Facebook pour élever son propre profil, en particulier parmi les femmes au travail.En 2013, elle a publié le livre « Lean In: Women, Work, and the Will to Lead », axé sur les défis auxquels les femmes sont confrontées sur le lieu de travail et sur ce qu'elles peuvent faire pour faire avancer leur carrière.En 2015, elle a été confrontée à la mort inattendue de son mari Dave Goldberg, qui a souffert d'arythmie cardiaque et s'est effondré sur un tapis roulant. Sandberg a longuement parlé de la gestion du chagrin du décès de Goldberg et, en 2017, elle a publié un livre intitulé "Option B" centré sur le sujet.Avant Facebook, Sandberg a travaillé au département du Trésor de l'administration Clinton, puis a rejoint Google en 2001 et a contribué à développer son activité publicitaire.Dans un message sur Facebook, L'ancienne numéro deux a parlé de sa démission :Aujourd'hui, je partage la nouvelle qu'après 14 ans, je vais quitter Meta.Quand j'ai rencontré Mark pour la première fois, je ne cherchais pas vraiment un nouvel emploi - et je n'aurais jamais pu prévoir comment le rencontrer changerait ma vie. Nous étions à une fête de vacances chez Daniel L Rosensweig J'ai été présenté à Mark dès que je suis passée par la porte, et nous avons commencé à parler de sa vision pour Facebook. J'avais essayé, comme on l'appelait en premier, mais je pensais toujours qu'Internet était un endroit largement anonyme pour chercher des images drôles. La croyance de Mark selon laquelle les gens allaient mettre leur vrai eux-mêmes en ligne pour se connecter avec les autres était tellement hypnotisante que nous sommes restés près de cette porte et avons parlé le reste de la nuit. J'ai dit à Dan plus tard que j'avais une nouvelle vie à cette fête mais que je n'ai jamais pris un seul verre, alors il m'en devait un.De nombreux mois plus tard, après d'innombrables dîners et de conversations avec Mark, il m'a offert ce travail. C'était chaotique au début. Je planifierais une réunion avec un ingénieur à neuf heures seulement pour constater qu'il ne viendrait pas. Ils ont supposé que je voulais dire neuf heures, parce que qui viendrait travailler à neuf heures du matin ? Nous avions quelques publicités, mais elles n'étaient pas très performantes, et la plupart des annonceurs que j'ai rencontrés voulaient reprendre notre page d'accueil comme l'Incroyable film Hulk avait sur MySpace. L'un d'entre eux était tellement en colère quand j'ai dit non à son idée de page d'accueil qu'elle a frappé la table de son poing, est sortie de la pièce et n'est jamais Ce premier été, Mark a réalisé qu'il n'avait jamais eu l'occasion de voyager, alors il est parti pendant un mois, nous laissant moi et Matt Cohler en charge sans une tonne de direction et presque aucune capacité de le contacter. Cela semblait fou - mais c'était une preuve de confiance que je n'ai jamais oubliée.Lorsque j'envisageais de rejoindre Facebook, mon défunt mari Dave Goldberg m'a conseillé de ne pas sauter dans le train en essayant immédiatement de résoudre tous les problèmes de fond avec Mark. Je devrais plutôt mettre en place le bon processus avec lui. Donc, en arrivant, j'ai demandé à Mark trois choses - qu'on s'asseyait à côté de l'autre, qu'il me rencontrerait en tête-à-tête chaque semaine, et que lors de ces réunions, il me donnait des commentaires honnêtes quand il pensait que j'avais foiré quelque chose. Mark a dit oui aux trois mais a ajouté que les commentaires devraient être mutuels. Jusqu'à aujourd'hui, il a tenu ces promesses. Nous sommes toujours assis ensemble (OK, pas à travers le COVID), nous nous rencontrons en tête-à-tête chaque semaine, et les commentaires sont immédiats et réels.Assis aux côtés de Mark pendant ces 14 années a été l'honneur et le privilège de toute une vie. Mark est un vrai visionnaire et un leader attentionné. Il dit parfois que nous avons grandi ensemble, et nous l'avons fait. Il n'avait que 23 ans et j'en avais déjà 38 quand nous nous sommes rencontrés, mais ensemble nous avons traversé les hauts et les bas massifs de la gestion de cette entreprise, ainsi que son mariage avec la magnifique Priscilla, le chagrin de leurs fausses couches et la joie de la naissance de leurs enfants, la perte soudaine de Dave, mes fiançailles avec Tom Bernthal, et bien plus encore. Dans les moments critiques de ma vie, les plus hauts ainsi que les plus bas, je n'ai jamais eu à me tourner vers Mark, parce qu'il était déjà là.Quand j'ai rejoint Facebook, j'avais un fils de deux ans et une fille de six mois. Je ne savais pas si c'était le bon moment pour un nouveau rôle exigeant. Les messages fusaient clamant que les femmes – moi comprise – ne pouvions pas être à la fois des leaders et de bonnes mères, mais je voulais essayer. Une fois que j'ai commencé, j'ai réalisé que pour voir mes enfants avant qu'ils ne s'endorment, je devait quitter le bureau à 17 h 30, ce qui était pourtant le moment auquel le travail commençait tout juste. Lors de mon précédent rôle chez Google, il y avait tellement de gens et de bâtiments que partir tôt n'était pas remarqué, mais Facebook était une petite start-up et il n'y avait nulle part où se cacher. Plus par nécessité que par bravoure, j'ai rassemblé mon courage et je suis parti tôt de toute façon. Puis, soutenu par Mark, j'ai trouvé ma voix pour l'admettre publiquement et parler ensuite des défis que les femmes doivent relever sur le lieu de travail. Mon espoir était de faciliter la tâche aux autres et d'aider plus de femmes à croire qu'elles peuvent et devraient diriger.Je suis plus que reconnaissant envers les milliers de personnes brillantes et dévouées chez Meta avec qui j'ai eu le privilège de travailler au cours des 14 dernières années. Chaque jour quelqu'un fait quelque chose qui me pousse à me poser un moment et me rappeler à quel point j'ai de la chance d'être entourée de collègues aussi remarquables. Cette équipe est remplie de personnes exceptionnellement talentueuses qui ont investi leur cœur et leur esprit dans la construction de produits qui ont eu un profond impact sur le monde.C'est grâce à cette équipe – passée et présente – que plus de trois milliards de personnes utilisent nos produits pour rester en contact et partager leurs expériences. Plus de 200 millions d'entreprises les utilisent pour créer des vitrines virtuelles, communiquer avec les clients et se développer. Des milliards de dollars ont été récoltés pour des causes auxquelles les gens croient.Derrière chacune de ces statistiques se cache une histoire. Des amis qui auraient perdu le contact mais qui ne l'ont pas fait. Des familles qui sont restées en contact malgré le fait qu'elles soient séparées par les océans. Des communautés qui se sont ralliées. Des entrepreneurs – en particulier des femmes et d'autres personnes qui ont rencontré des obstacles et des discriminations – qui ont transformé leurs idées en entreprises prospères.La semaine dernière, une amie a vu une publication à propos d'une amie commune qui a accouché et m'a dit qu'elle se souvient comment avant Instagram, elle aurait manqué ce moment. Lorsque les femmes de la communauté mondiale des cercles den'ont pas pu se rencontrer en personne, elles ont utilisé Facebook pour s'encourager mutuellement et partager des conseils pour naviguer dans le travail et la vie pendant la pandémie. Lors de l'évènement, une femme m'a dit que sa collecte de fonds d'anniversaire Facebook avait généré assez d'argent pour fournir un abri à deux femmes victimes de violences conjugales. Le mois dernier, j'ai entendu parler de la façon dont en Inde, l'association des femmes indépendantes se connecte sur WhatsApp pour organiser et augmenter leur pouvoir de négociation collective. J'ai adoré voyager à travers le monde (physiquement et virtuellement) pour rencontrer des propriétaires de petites entreprises et entendre leurs histoires - comme Zuzanna Sielicka Kalczy ńska en Pologne, qui a démarré une entreprise avec sa sœur en vendant des peluches câlines qui font du bruit blanc pour apaiser les bébés qui pleurent. Elles nt commencé avec une seule publication Facebook en 2014 et ont continué à vendre dans plus de 20 pays et à développer une main-d'œuvre principalement composée de mamans comme elles.Le débat autour des médias sociaux a changé au-delà de toute reconnaissance depuis ces premiers jours. Dire que ça n'a pas toujours été facile est un euphémisme. Mais ça devrait être dur. Les produits que nous développons ont un impact énorme, nous avons donc la responsabilité de les construire d'une manière qui protège la vie privée et protège les gens. Tout comme je crois de tout cœur à notre mission, à notre industrie et au pouvoir extrêmement positif de connecter les gens, moi et les gens dévoués de Meta avons profondément ressenti nos responsabilités. Je sais que l'équipe extraordinaire de Meta continuera de travailler sans relâche pour relever ces défis et continuer à améliorer notre entreprise et notre communauté. Je sais aussi que nos plateformes continueront d'être un moteur de croissance pour les entreprises du monde entier qui comptent sur nous.Lorsque j'ai pris ce travail en 2008, j'espérais jouer ce rôle pendant cinq ans. Quatorze ans plus tard, il est temps pour moi d'écrire le prochain chapitre de ma vie. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que l'avenir apportera - j'ai appris que personne ne l'est jamais. Mais je sais que cela inclura de me concentrer davantage sur ma fondation et mon travail philanthropique, ce qui est plus important pour moi que jamais étant donné à quel point ce moment est critique pour les femmes. Et alors que Tom et moi nous marions cet été, en assurant l'éducation de notre famille élargie de cinq enfants. Au cours des prochains mois, Mark et moi allons transformer mes rapports directs et je quitterai l'entreprise cet automne. Je crois toujours aussi fermement que jamais en notre mission, et je suis honoré de continuer à siéger au conseil d'administration de Meta.Je suis si immensément fier de tout ce que cette équipe a réalisé. Les entreprises que nous avons aidées et l'entreprise que nous avons construite. La culture que nous avons nourrie ensemble. Et je suis particulièrement fier qu'il s'agisse d'une entreprise où beaucoup, beaucoup de femmes et de personnes exceptionnelles d'horizons divers se sont élevées à travers nos rangs et sont devenues des leaders – aussi bien dans notre entreprise que dans des rôles de leadership ailleurs.Merci aux collègues qui m'inspirent chaque jour par leur engagement dans notre mission, à nos partenaires à travers le monde qui nous ont permis de construire une entreprise au service de leurs entreprises, et surtout à Mark de m'avoir donné cette opportunité d être l'un des meilleurs amis n'importe qui pourrait l'avoir.C'est la fin d'une ère. Après 14 ans, ma bonne amie et partenaire Sheryl Sandberg quitte son poste de COO de Meta.Quand Sheryl m'a rejoint en 2008, je n'avais que 23 ans et je ne savais presque rien à propos de la gestion d'une entreprise. Nous avions construit un excellent produit -- le site Facebook -- mais nous n'avions pas encore une entreprise rentable et nous avions du mal à passer d'une petite start-up à une véritable organisation. Sheryl a conçu l'architecture de notre activité de publicités, a embauché des gens formidables, a forgé notre culture de gestion et m'a appris à diriger une entreprise. Elle a créé des opportunités pour des millions de personnes à travers le monde, et elle mérite la reconnaissance pour tellement de chose que Meta est aujourd'hui.Il est inhabituel pour un partenariat commercial comme le nôtre de durer si longtemps. Je pense que le nôtre l'a fait parce que Sheryl est une personne, un leader, un partenaire et une amie tellement incroyable. Elle se soucie profondément des personnes qui font partie de sa vie et elle est généreuse à l'idée de nourrir des relations et de vous aider à grandir en tant que personne. Elle m'a tellement appris et elle a été là pendant de nombreux moments importants de ma vie, tant personnellement que professionnellement. Que ce soit en train de traverser les différentes transitions que nous avons faites en tant qu'entreprise au fil des ans, ou quand elle nous a soutenu moi et Priscilla alors que nous avons surmonté les défis d'avoir des enfants, notre partenariat a toujours été plus profond.Ça va me manquer de diriger cette entreprise avec Sheryl. Mais je suis heureux qu'elle continue à siéger à notre conseil d'administration afin que nous puissions bénéficier de sa sagesse et de son expérience même après qu'elle ait quitté son rôle de gestion quotidien dans les mois à venir.À l'avenir, je ne compte pas remplacer le rôle de Sheryl dans notre structure existante. Je ne suis pas sûr que ce soit possible puisque c'est une superstar qui a défini le rôle de COO à sa façon unique. Mais même si c'était possible, je pense que Meta a atteint un point où il est logique que nos groupes de produits et d'affaires soient plus étroitement intégrés, plutôt que d'avoir toutes les fonctions commerciales et opérationnelles organisées séparément de nos produits.L'un des plus grands héritages de Sheryl est l'incroyable équipe qu'elle a construite. Certains de ces dirigeants se sont déjà engagés dans des rôles plus importants en me rendant des comptes directement, comme Nick Clegg en tant que président des Affaires mondiales et Jennifer Newstead en tant que juriste en chef.Marne Levine, notre chef des affaires et la meilleure personne d'affaires qui gère nos partenariats, rendra compte à Javier Olivan afin que notre groupe de produits publicitaires et plateforme d'affaires soit plus proche du groupe Meta Business.Javi deviendra notre prochain directeur des opérations puisqu'il dirigera maintenant nos publicités intégrées et nos produits commerciaux en plus de continuer à diriger nos équipes d'infrastructure, d'intégrité, d'analyse, de marketing, de développement d'entreprise et de croissance. Mais ce rôle sera différent de ce que Sheryl a fait. Ce sera un rôle plus traditionnel de COO où Javi sera concentré sur les plans internes et opérationnels, en s'appuyant sur ses solides antécédents pour rendre notre exécution plus efficace et rigoureuse. Dans le cadre de cela, Molly Cutler, notre vice-président de la réponse stratégique, rejoindra l'équipe de Javi et rendra compte à Naomi Gleit.Justin Osofsky rendra compte à Chris Cox. En plus de son rôle de supervision des opérations mondiales et de l'organisation commerciale d'Instagram, Justin assumera désormais une responsabilité supplémentaire en créant une équipe de contenu qui travaille à travers l'entreprise et le produit qui formera nos systèmes de recommandation d'IA pour vous aider à découvrir les contenus plus intéressants, pertinents et personnalisés sur Facebook et Instagram.Lori Goler, notre chef du peuple, va maintenant me rendre compte directement. Maxine Williams, notre directrice de la diversité, continuera de jouer son rôle dans notre équipe du personnel, en me rendant également compte directement.Ce sont tous des leaders talentueux et expérimentés avec qui j'ai travaillé en étroite collaboration au fil des ans, et je suis confiant qu'ils continueront à faire un excellent travail dans cette nouvelle structure.Je suis triste que le jour arrive où je ne pourrai pas travailler aussi étroitement avec Sheryl. Mais plus que tout, je suis reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait pour construire Meta. Elle a tellement fait pour moi, pour notre communauté et pour le monde.Sources : Sheryl Sandberg