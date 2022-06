La situation actuelle

Un terrain d'essai pour le Congrès

Une loi texane qui aurait interdit une grande partie de la modération des médias sociaux est à nouveau en suspens. Dans un arrêt rendu aujourd'hui par 5 voix contre 4, la Cour suprême a annulé une décision antérieure de la Cour d'appel du cinquième circuit, ce qui signifie que la loi HB 20 (qui interdit d'interdire, de démonétiser ou de déclasser les messages des utilisateurs texans en fonction de leur "point de vue") sera bloquée pendant la durée d'un procès sur sa constitutionnalité. Un tribunal inférieur avait déjà bloqué la loi en 2021 avant que le cinquième circuit ne la débloque en mai dernier.La loi a été adoptée en septembre mais bloquée par une juridiction inférieure, qui a accordé une injonction préliminaire empêchant son entrée en vigueur. La situation a changé lorsqu'une cour d'appel fédérale du cinquième circuit a décidé, à la mi-mai, de suspendre l'injonction dans l'attente d'une décision finale sur l'affaire.NetChoice et la Computer and Communications Industry Association (CCIA), qui ont intenté une action en justice pour bloquer la loi HB 20, ont demandé à la Cour suprême de se prononcer au début du mois ; en réponse à une décision surprenante et inexpliquée du cinquième circuit. Le juge Samuel Alito a d'abord examiné la demande d'urgence et l'a transmise au reste de la Cour. Si Alito lui-même n'était pas favorable à l'annulation de cette décision, il était en minorité. Les juges John Roberts, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor, Amy Coney Barrett et Brett Kavanaugh ont voté en faveur de la décision, tandis que le juge Alito a été rejoint par les juges Clarence Thomas, Neil Gorsuch et Elena Kagan.La déclaration d'Alito décrit l'affaire comme portant sur « des questions de grande importance qui mériteront manifestement l'examen de cette Cour », à savoir « une loi texane novatrice qui traite du pouvoir des sociétés dominantes de médias sociaux de façonner la discussion publique sur les questions importantes du jour ». Il suggère que la loi texane, ainsi qu'une loi similaire de Floride, pourraient occuper les tribunaux pendant des années.Chris Marchese, avocat de NetChoice, a célébré la décision dans une déclaration. La loi HB 20 du Texas est un accident de train constitutionnel. Nous sommes soulagés que le Premier Amendement, l'Internet ouvert et les utilisateurs qui en dépendent restent protégés contre l'excès inconstitutionnel du Texas », a déclaré Marchese.Suite à la décision de la Cour suprême concernant le sursis, le procès relatif à la loi HB 20 se poursuivra devant une juridiction inférieure, ce qui conduira à une décision plus définitive quant à son annulation. Alors qu'un tribunal de district s'est montré très critique à l'égard de la loi, la décision du cinquième circuit fait suite à une audience au cours de laquelle les juges ont semblé écarter les préoccupations relatives au premier amendement et à la section 230 de la loi sur la décence des communications (Communications Decency Act), que NetChoice et la CCIA estiment être violés par la loi HB 20.Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a défendu la loi dans une requête déposée auprès de la Cour suprême. Paxton a fait valoir que les grandes plateformes de médias sociaux (définies comme ayant plus de 50 millions d'utilisateurs actifs mensuels) sont des « transporteurs publics » qui devraient être tenus de traiter tous les contenus de manière neutre, affirmant qu'ils ne seraient pas sérieusement lésés par la règle qui prendrait effet au moment où le procès avance. « Les plateformes sont les descendants au XXIe siècle des compagnies de télégraphe et de téléphone. Alors que les plateformes comparent leurs politiques commerciales à des exemples classiques de discours du Premier amendement, tels que la décision d'un journal d'inclure un article dans ses pages, les plateformes ont rejeté tout statut de ce type pendant de nombreuses années et dans d'innombrables cas », a écrit Paxton.Mais NetChoice et la CCIA ont fait valoir que HB 20 rendrait les décisions de modération de base irréalisables. « Les plateformes ne devraient pas être contraintes par le gouvernement à diffuser les discours les plus vils que l'on puisse imaginer tels que les manifestes de la suprématie blanche, les discours nazis, la propagande de l'État russe, la négation de l'Holocauste et le recrutement d'organisations terroristes », ont-ils déclaré dans un mémoire déposé auprès de la Cour suprême. Un juge d'une juridiction inférieure est parvenu à une conclusion similaire et a bloqué la loi à la fin de l'année dernière avant que le cinquième circuit ne revienne sur sa décision, affirmant que la modération serait « bénéfique aux utilisateurs et au public ». Un juge a également bloqué une loi comparable en Floride, même s'il a relevé certaines dispositions qui ne figuraient pas dans la règle texane, comme une exception bizarre pour les exploitants de parcs à thème. La cour d'appel du onzième circuit a également confirmé ce blocage au début du mois.Les lois des États servent de premier terrain d'essai pour la manière dont le Congrès américain envisage de réformer le bouclier juridique de responsabilité sur lequel les plateformes technologiques s'appuient depuis des années pour modérer leurs services. Cette loi, l'article 230 de la loi sur la décence des communications, empêche les plates-formes en ligne d'être tenues responsables du contenu que les utilisateurs publient sur leurs services et leur donne également la possibilité de modérer ou de supprimer des messages de bonne foi.Cette loi a été critiquée par les démocrates et les républicains, mais pour des raisons différentes. Les démocrates cherchent à réformer la loi pour donner aux plateformes technologiques plus de responsabilités dans la modération de ce qu'ils considèrent comme des contenus dangereux, notamment la désinformation. Alors que les républicains sont d'accord sur le fait que certains types de contenus, comme le recrutement de terroristes ou l'exploitation sexuelle des enfants, devraient être supprimés, beaucoup cherchent à rendre plus difficile pour les plateformes de s'engager dans d'autres formes de modération qu'ils considèrent comme une censure idéologique.Les implications pratiques de HB 20 sont déroutantes, surtout après un commentaire récent de son auteur, Briscoe Cain, membre de la Chambre des représentants du Texas. Dans un tweet publié à la suite de la fusillade de Buffalo, dans l'État de New York, Cain a affirmé que la loi HB 20 n'empêcherait pas les opérateurs de sites de supprimer le contenu mentionné dans la section 230, y compris le contenu « excessivement violent » comme une vidéo de l'attaque. Mais l'article 230 protège également la modération de tout contenu légal mais « répréhensible », ce qui contredit une affirmation antérieure et implique que la loi serait effectivement dépourvue de sens. Parallèlement, le projet de loi comprend une disposition interdisant aux sites de bannir les utilisateurs basés au Texas, une exigence qui a peu de précédents juridiques.Néanmoins, les rapports de plusieurs organisations et experts en politique ont pesé sur sa légalité, principalement en faveur de NetChoice. (L'un des partisans du Texas était l'État de Floride, dont la propre situation juridique serait renforcée par une victoire du Texas). Parmi les opposants au projet de loi figuraient des groupes dont les missions divergent sensiblement, notamment le Cato Institute et TechFreedom, de tendance libertaire, l'Anti-Defamation League, l'American Civil Liberties Union et la Wikimedia Foundation. Chris Cox, qui a co-écrit la section 230 en tant que représentant républicain au Congrès, a également apporté son soutien à NetChoice.Les entreprises technologiques individuelles, en revanche, sont restées presque entièrement silencieuses sur la loi. Meta, Twitter et Google ont tous refusé de commenter leurs plans après la décision du cinquième circuit. Il en va de même pour d'autres entreprises dont les services seraient probablement affectés, notamment le groupe Match (qui exploite Tinder et de nombreuses autres applications de rencontre) et Automattic (qui possède Tumblr et WordPress.com). TikTok, Pinterest, Reddit, Discord et d'autres n'ont pas répondu à une demande de commentaire. Jusqu'à présent, aucune plainte légale ne semble avoir été déposée contre eux dans le cadre de HB 20.