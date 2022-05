L'ordonnance de la Cour "d'une seule phrase n'explique rien"

Le 5e circuit doit rendre une "décision significative"

La décision de la Fifth Circuit a été prise à la majorité des voix de trois juges. Au lieu de demander une audience en banc avec tous les juges de la cour du cinquième circuit, deux groupes technologiques ont soumis une demande d'urgence à la Cour suprême vendredi. Le recours a été déposé par NetChoice et la Computer & Communications & Industry Association (CCIA), qui représentent des entreprises telles qu'Amazon, eBay, Facebook, Google, Twitter et Yahoo. « La décision choquante du panel divisé de donner le feu vert à une loi inconstitutionnelle - sans explication - a entraîné la réaction extraordinaire de demander l'intervention d'urgence de la Cour suprême », a déclaré Chris Marchese, avocat de NetChoice. La demande d'urgence a été adressée au juge Samuel Alito, qui est affecté au cinquième circuit. « Selon les procédures de la Cour, le juge Alito peut se prononcer unilatéralement ou renvoyer la question à l'ensemble de la Cour pour examen », a déclaré NetChoice.NetChoice et CCIA ont déclaré à la Cour suprême que la loi texane « est une loi tout à fait inconstitutionnelle qui contraint des entités privées sélectionnées à tenir un discours privilégié par le gouvernement et qui entraînerait un énorme bouleversement des opérations mondiales des sites Internet couverts ». Le document met également en garde contre le fait que la loi « est une invitation à des poursuites judiciaires concernant les jugements éditoriaux des plates-formes » et qu'elle laissera le Texas être « l'arbitre ultime de la manière dont les plates-formes doivent appliquer leurs politiques ». Soulignant les services spécifiques auxquels la loi s'applique, le mémoire la qualifie « d'assaut sans précédent sur la discrétion éditoriale des sites Web privés (comme Facebook.com, Instagram.com, Pinterest.com, Twitter.com, Vimeo.com et YouTube.com) qui transformerait fondamentalement leurs modèles d'affaires et leurs services ».La décision de la cour d'appel du cinquième circuit en faveur du Texas n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles les juges ont suspendu l'injonction. Le dossier de la Cour suprême déposé par NetChoice et CCIA indique que « la majorité du panel a accédé à la requête de suspension du défendeur, vieille de cinq mois, dans une ordonnance d'une ligne, sans aucune explication ou motivation, bien qu'une note de bas de page indique que "le panel n'est pas unanime" ».Notant les similitudes entre la loi du Texas et celle de la Floride qui a également été bloquée par un juge du tribunal de district des États-Unis, les groupes technologiques ont écrit : « L'année dernière, le Texas et la Floride se sont lancés dans un effort sans précédent pour passer outre la discrétion éditoriale des plateformes de médias sociaux et pour les obliger à diffuser une pléthore de discours que les plateformes jugent répréhensibles et antithétiques au discours qu'elles veulent présenter aux utilisateurs (et aux annonceurs). Ces deux lois constituent un effort non déguisé pour niveler les conditions d'expression et contrôler les "Big Tech". À cette fin, les deux lois outrepassent le pouvoir discrétionnaire de la rédaction et contraignent le discours - en imposant leurs contraintes uniquement à des orateurs sélectionnés et en isolant le contenu favorisé. En bref, les lois défient la doctrine établie du premier amendement en prenant pratiquement toutes les mesures interdites aux acteurs étatiques par le premier amendement ».La Cour suprême a déjà statué que « les cours d'appel ne peuvent pas suspendre les procédures en attendant l'appel 'par réflexe', mais seulement après que le requérant ait satisfait à son 'lourd fardeau', et seulement après que le panel ait effectué un 'examen minutieux' et rendu une 'décision significative' », ont écrit NetChoice et CCIA. « Pourtant, cette ordonnance d'une seule phrase n'explique rien, ce qui contraste fortement avec les avis des tribunaux de district qui ont expliqué les diverses dispositions des lois, suggéré des interprétations restrictives possibles et identifié les défauts constitutionnels précis. L'ordonnance du cinquième circuit crée des obligations immédiates, contraint toutes sortes de discours et oblige essentiellement les requérants à essayer de conformer leurs opérations mondiales à la vision du Texas sur la façon dont ils devraient fonctionner - et ils doivent le faire essentiellement du jour au lendemain ».Le document demande à la Cour suprême « d'annuler la suspension par le cinquième circuit de l'injonction préliminaire du tribunal de district et de laisser cette injonction en vigueur en attendant que le cinquième circuit rende une décision sur le fond et qu'il ait la possibilité de demander un examen rapide de cette décision » à la Cour suprême. Si l'injonction préliminaire n'est pas rétablie, les groupes technologiques pourront engager un procès devant le tribunal de district américain du district ouest du Texas, où le juge Robert Pitman a prononcé l'injonction préliminaire en décembre. Pitman a estimé que la loi texane "contraint les plateformes de médias sociaux à diffuser des contenus répréhensibles et restreint de manière inadmissible leur pouvoir discrétionnaire en matière de rédaction" et que les "interdictions de "censure" et les contraintes sur la manière dont les plateformes de médias sociaux diffusent les contenus violent le premier amendement".La loi texane stipule qu'une « plateforme de médias sociaux ne peut pas censurer un utilisateur" en fonction de son "point de vue" et définit le terme "censurer" comme suit : "bloquer, interdire, supprimer, déplafonner, démonétiser, dépolitiser, restreindre, refuser l'égalité d'accès ou de visibilité à une expression ou la discriminer de toute autre manière ». Le procureur général du Texas ou les utilisateurs peuvent poursuivre les plateformes de médias sociaux qui violent cette interdiction et obtenir une injonction et le remboursement des frais de justice, selon la loi.La loi s'applique à une plateforme de médias sociaux si elle compte « plus de 50 millions d'utilisateurs actifs aux États-Unis au cours d'un mois civil ». La loi prévoit des exceptions permettant aux entreprises de modérer tout post qu'une « plateforme de médias sociaux est spécifiquement autorisée à censurer par la loi fédérale ; qui fait l'objet d'un renvoi ou d'une demande d'une organisation ayant pour but de prévenir l'exploitation sexuelle des enfants et de protéger les survivants d'abus sexuels contre un harcèlement continu ; qui incite directement à une activité criminelle ou consiste en des menaces spécifiques de violence visant une personne ou un groupe en raison de sa race, de sa couleur, de son handicap, de sa religion, de son origine nationale ou de son ascendance, de son âge, de son sexe ou de son statut d'agent de la paix ou de juge ; ou qui constitue une expression illégale ».« Il est inconstitutionnel que le gouvernement dicte quel discours une entreprise privée doit diffuser, qu'il s'agisse d'un journal, d'une émission de télévision ou d'une plateforme en ligne. Le premier amendement est crucial pour notre démocratie et la Cour suprême doit maintenant protéger ce principe contre les acteurs gouvernementaux qui sont trop disposés à le sacrifier sur l'autel des postures partisanes », a déclaré Matt Schruers, président de la CCIA. Schruers a également déclaré que « les politiciens texans ont fait passer les intérêts des utilisateurs d'Internet avant ceux des politiciens ».La loi texane « prive les entreprises privées en ligne de leurs droits d'expression, leur interdit de prendre des décisions éditoriales protégées par la Constitution et les oblige à publier et à promouvoir des contenus répréhensibles. Le Premier amendement interdit au Texas de forcer les plateformes en ligne à héberger et à promouvoir la propagande étrangère, la pornographie, le discours pro-nazi et le spam », a déclaré Marchese.Sources : Netchoice Quel est votre avis sur le sujet ?