Les consommateurs américains ne veulent plus que le gouvernement réglemente les grandes entreprises technologiques

Les Américains sont moins nombreux à souhaiter une réglementation plus stricte des entreprises du secteur des technologies de pointe. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont tous en faveur d'une diminution de la réglementation ; par exemple, 32 % des démocrates libéraux interrogés déclarent que le niveau actuel de réglementation est juste suffisant, contre 23 % en 2021. Toutefois, 27 % des républicains modérés ou libéraux sont favorables à une réduction de la réglementation, contre 13 % auparavant, et 36 % des républicains conservateurs le sont également, contre 11 % auparavant. Seuls 35 % des républicains conservateurs interrogés souhaitent plus de réglementation maintenant, une baisse par rapport aux 59 % enregistrés en 2021.En 2018, à la suite du scandale Cambridge Analytica de Facebook, qui a révélé que l'entreprise a récolté les données d'au moins 50 millions d'utilisateurs sans leur permission, de nombreuses personnes ont demandé plus de réglementation de la part du gouvernement américain, et le Congrès a ensuite interrogé le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, et d'autres dirigeants de la technologie. À l'échelle mondiale, cette affaire a déclenché une réaction négative à l'encontre des grandes entreprises technologiques et a suscité de nombreuses idées sur la manière de les réglementer. L'Union européenne, en particulier, a mis en place une nouvelle loi antitrust de grande envergure, la Digital Markets Act, dont la mise en œuvre a été reportée à l'année prochaine. Elle applique également des lois plus anciennes, comme le règlement général sur la protection des données (RGPD), afin que les entreprises technologiques soient davantage tenues responsables de leurs pratiques commerciales.L'étude Pew aborde également une raison possible pour laquelle les Américains pourraient s'adoucir à une réglementation supplémentaire : l'idée populaire selon laquelle les réseaux sociaux censurent les discours. Aujourd'hui, 77 % des Américains interrogés disent qu'il est probable que les plateformes de médias sociaux "censurent intentionnellement" les points de vue politiques opposés, contre 73 % en 2020, et 44 % disent que ces plateformes favorisent les points de vue libéraux par rapport aux points de vue conservateurs, selon l'enquête.Twitter, Facebook et d'autres ont été critiqués par les utilisateurs pour leur censure, mais le nouveau propriétaire potentiel de Twitter, Elon Musk, a déclaré qu'il adopterait une approche plus détendue de la façon dont Twitter gère la modération de son contenu. Comme le souligne le journaliste, Casey Newton, dans sa dernière lettre d'information Platformer, Elon Musk devrait peut-être jeter un coup d'œil aux rapports de transparence de ces entreprises ; il y explique que bon nombre des suppressions mentionnées dans les plaintes pour censure sont dues à des erreurs et que les réseaux sociaux en suppriment d'autres parce que c'est bon pour les affaires. « Encore et encore, les produits sociaux constatent que leur utilisation diminue lorsque même un petit pourcentage du matériel qu'ils hébergent comprend du spam, de la nudité, du gore ou des personnes qui se harcèlent les unes les autres », écrit Newton.La récente enquête menée par le Pew Research Center a révélé une évolution des sentiments des Américains concernant la réglementation des technologies par rapport à l'année dernière. L'année précédente, environ 56 % des Américains souhaitaient que les organisations gouvernementales réglementent davantage les grandes entreprises technologiques. Malgré cela, seuls 44 % d'entre eux ont répondu par l'affirmative cette année, ce qui indique qu'un changement est en cours dans la conscience du public.Cependant, les consommateurs n'ont pas une vision plus positive de la technologie, toutes choses ayant été considérées et prises en compte. Ils ont plutôt l'impression que les organisations gouvernementales ne sont pas assez efficaces pour faire ce qui doit être fait. 77 % des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête ont déclaré qu'elles avaient l'impression que les plateformes de médias sociaux censuraient leurs opinions et, bien que les personnes interrogées conservatrices soient plus susceptibles de penser cela, de nombreux Américains de gauche ont également l'impression que la censure est en hausse.Bien que rien ne prouve que les plateformes de médias sociaux censurent les conservateurs plus que les autres (certaines études ont même montré que les algorithmes des médias sociaux ont tendance à favoriser les points de vue conservateurs et à les rendre viraux beaucoup plus souvent que les contenus libéraux) 90 % des républicains ont le sentiment d'être injustement visés. Les conservateurs n'aiment généralement pas l'idée que le gouvernement s'immisce dans leurs affaires. Ainsi, même s'ils ont des problèmes avec les plateformes de médias sociaux, ils préfèrent sans doute qu'ils soient gérés par le secteur privé, sans que le gouvernement n'empiète sur ses compétences ou ne les augmente.Source : Pew research center Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de cette enquête ? Les trouvez-vous pertinents ?