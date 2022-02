À l'assaut des grandes entreprises technologiques

À quoi ressemblent les escroqueries sur les réseaux sociaux ?

La réponse du gouvernement britannique

Résumé du rapport

Le gouvernement britannique a été averti par un groupe influent de députés de s'attaquer d'urgence à une « épidémie de fraude » à travers la Grande-Bretagne, dans un contexte d'inquiétudes concernant le coût financier croissant des consommateurs et des contribuables du fait de la criminalité économique.Lea déclaré que les ministres devaient adopter de nouvelles lois et renforcer les ressources pour lutter contre la fraude après une augmentation spectaculaire des escroqueries pendant la pandémie de coronavirus. Il a indiqué qu'il y avait eu une augmentation de 43% de la fraude et de l'utilisation abusive des ordinateurs entre juin 2019 et juin 2021.Dans son rapport, le groupe de députés multipartites a demandé à ce que les forces de l'ordre soient dotées des ressources appropriées pour s'attaquer à l'ampleur du problème.Le comité a noté que « Chacun des organismes chargés de l'application de la loi a d'autres objectifs de lutte contre la criminalité ou de réglementation, et le gouvernement doit déterminer s'il devrait y avoir un seul organisme chargé de l'application de la loi avec des responsabilités et des objectifs clairs pour lutter contre la criminalité économique ».Appelant les grandes enseignes de l'internet à prendre des mesures plus importantes pour protéger les consommateurs, le rapport indique qu'une plus grande responsabilité pourrait être imposée aux entreprises pour rembourser les consommateurs victimes de fraude. « Le gouvernement devrait sérieusement se demander si les entreprises en ligne devraient être tenues de contribuer à une indemnisation lorsqu'une fraude est commise à l'aide de leurs plateformes », a déclaré le comité.Mel Stride, son président, a estimé que « le gouvernement devrait envisager une sorte d'arrangement qui fasse payer le pollueur ». Et de souligner que « Les plateformes en ligne hébergent ce genre de choses, ne font pas vraiment assez d'efforts pour les éliminer, et en bénéficient même financièrement parce qu'elles obtiennent les revenus publicitaires », a regretté Stride.Pour Mel Stride, le gouvernement doit « pousser plus fort et agir plus rapidement contre l'épidémie croissante de fraude » afin de donner au Royaume-Uni une chance de stopper les escrocs dans leur élan. « Pendant trop longtemps, des escrocs pernicieux ont agi en toute impunité, escroquant des consommateurs innocents avec des publicités en ligne frauduleuses, des escroqueries par usurpation d'identité et des investissements cryptographiques douteux », a-t-il déclaré. « Malheureusement, la fraude a grimpé en flèche pendant la pandémie, et en tant que députés, nous avons entendu des histoires déchirantes d'individus qui ont été victimes de ces criminels et ont perdu de grosses sommes d'argent ».« Le gouvernement doit se demander pourquoi le crime économique ne semble pas être une priorité pour les forces de l'ordre et comment il peut s'assurer qu'il le devienne. Il doit veiller à ce que les forces de l'ordre disposent des ressources appropriées pour faire face à l'ampleur du problème », a averti le comité du Trésor.TechUK, un organisme commercial qui représente les principales entreprises technologiques britanniques, notamment Facebook, Twitter et Microsoft, a refusé de commenter cette situation.Dans son rapport. le comité du Trésor a noté qu'en décembre TechUK avait déclaré que Facebook (maintenant connu sous le nom de Meta), Twitter et Microsoft s'étaient engagés à exiger que les annonceurs potentiels de services financiers soient autorisés par la Financial Conduct Authority britannique, à la suite de mesures similaires prises par Google, TikTok et Amazon.Mais le rapport indique qu'il n'y avait pas de calendrier défini pour ces changements et que d'autres grandes plateformes en ligne n'ont pas emboîté le pas.Il a également appelé à une plus grande protection contre le blanchiment d'argent dans l'industrie de la crypto-monnaie. Les escroqueries utilisant la crypto et les NFT ont fortement augmenté à mesure qu'elles gagnaient en popularité.Un rapport publié la semaine dernière par la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a également souligné la montée des escroqueries sur les réseaux sociaux. Plus de 95 000 consommateurs américains ont déclaré à la FTC qu'ils avaient été arnaqués en 2021 avec une escroquerie qui a commencé sur les réseaux sociaux.Le plus grand nombre de signalements provenait de personnes ayant perdu de l'argent à cause d'escroqueries liées aux achats en ligne. La plupart des rapports sur les escroqueries aux achats en ligne impliquaient une personne qui avait commandé un produit qu'elle avait vu commercialisé sur les réseaux sociaux et qui n'était jamais arrivé. Souvent, ils étaient redirigés vers des sites Web « sosie » conçus pour les tromper en leur faisant croire qu'ils achetaient auprès d'un détaillant légitime.Les consommateurs qui ont indiqué la plateforme de médias sociaux sur laquelle les produits non livrés ont été commercialisés ont le plus souvent nommé Facebook ou Instagram. Ces sociétés de médias sociaux sont payées pour héberger les publicités frauduleuses.« En 2021, les consommateurs ont déclaré avoir perdu environ 770 millions de dollars en raison de fraudes initiées sur les réseaux sociaux, soit environ un quart de toutes les pertes de fraude signalées pour l'année et une multiplication par 18 par rapport à 2017, selon le dernier Consumer Protection Data Spotlight de la Federal Trade Commission.« Parmi ceux qui ont déclaré avoir perdu de l'argent à cause de la fraude en 2021, plus de 95 000 ont indiqué qu'ils avaient été contactés pour la première fois sur les réseaux sociaux, soit plus du double du nombre de 2020. Les escroqueries à l'investissement figuraient en tête de la liste des pertes totales en dollars signalées, suivies des escroqueries amoureuses. Le plus grand nombre de signalements provenait de personnes ayant perdu de l'argent à cause d'escroqueries sur les achats en ligne. La plupart des rapports sur les escroqueries aux achats en ligne impliquaient une personne qui avait commandé un produit qu'elle avait vu commercialisé sur les réseaux sociaux et qui n'était jamais arrivé. Les consommateurs qui ont indiqué la plate-forme de médias sociaux sur laquelle les produits non livrés ont été commercialisés ont le plus souvent nommé Facebook ou Instagram ».Le gouvernement britannique doit répondre aux conclusions du rapport selon lesquelles il n'y a pas assez d'efforts pour prévenir l'épidémie croissante de fraude en ligne et que les efforts de lutte contre la fraude devraient être centralisés sous un seul ministère ou département.La Grande-Bretagne est devenue l'épicentre mondial des escroqueries bancaires, a rapporté Reuters en octobre, avec un record de 754 millions de livres sterling (903,5 millions d'euros) volés au cours des six premiers mois de 2021, en hausse de 30% par rapport à la même période en 2020.« Nous pensons que le gouvernement a été trop lent dans divers domaines pour vraiment rattraper son retard … ce sont des gens qui sont, discrètement dans de nombreux cas, escroqués de grosses sommes d'argent, des gens qui perdent leurs économies », a déclaré Stride.Un porte-parole du gouvernement a déclaré qu'il prévoyait un investissement de 400 millions de livres sterling au cours des trois prochaines années pour lutter contre la criminalité économique. « Nous prenons des mesures fermes et coordonnées dans l'ensemble du gouvernement pour lutter contre la criminalité économique, et nous sommes déterminés à aller plus loin. Nous ne tolérerons pas que des criminels profitent de l'argent sale et ferons tout ce qui est nécessaire pour traduire ces criminels en justice.« Depuis 2019, il semble que la criminalité économique n'ait pas diminué mais ait plutôt poursuivi sa tendance à la hausse. Le ministre de la Sécurité et des Frontières du ministère de l'Intérieur nous a dit qu'il n'était "pas satisfait" des progrès réalisés par le gouvernement dans la lutte contre la criminalité économique. Nous non plus. Mais nous acceptons qu'un plan de coordination de ce travail, tel que le Plan contre la criminalité économique existant, soit une approche sensée. Le plan contre la criminalité économique couvre la période de 2019 à 2022, et cette année, le gouvernement a l'occasion d'examiner le bon fonctionnement du plan, ses forces et ses faiblesses. Il devrait être adapté en tant que de besoin et renouvelé pour trois années supplémentaires. Nous nous attendons à ce que le gouvernement profite de l'occasion pour pousser plus fort et agir plus rapidement pour réduire la fraude et la criminalité économique dans un éventail de domaines politiques. Le gouvernement devrait examiner si la responsabilité politique devrait être centralisée dans un seul département gouvernemental.« La criminalité économique ne semble pas être une priorité pour les forces de l'ordre. Le nombre d'agences chargées de lutter contre la criminalité économique et la fraude est ahurissant. Chacun des organismes chargés de l'application de la loi a d'autres objectifs de lutte contre la criminalité ou de réglementation, et le gouvernement doit examiner s'il devrait y avoir un seul organisme chargé de l'application de la loi avec des responsabilités et des objectifs clairs pour lutter contre la criminalité économique. Le gouvernement doit veiller à ce que les forces de l'ordre disposent des ressources nécessaires pour faire face à l'ampleur du problème.« Nous recommandons que, dans sa réponse au présent rapport, le gouvernement expose la législation sur laquelle travaille l'ensemble du gouvernement et qui est pertinente pour lutter contre la criminalité économique, et fournisse une évaluation des mesures qu'il pourrait être nécessaire d'introduire par le biais d'un projet de loi sur la criminalité économique, les délais pour cela et pourquoi il a choisi de ne pas présenter un tel projet de loi pour le moment.« Nous notons les risques croissants liés aux crypto-actifs et à la criminalité économique. Nous nous félicitons de l'annonce par le Trésor que le gouvernement légiférera pour aligner la publicité sur les crypto-actifs sur celle des autres services et produits financiers, et que la FCA renforce les règles de promotion financière, y compris celles sur les crypto-actifs. Le travail effectué par la Advertising Standards Authority pour protéger les consommateurs contre les publicités trompeuses pour les crypto-actifs est également le bienvenu. Le gouvernement devrait veiller à ce qu'il existe une réglementation appropriée en matière de protection des consommateurs dans l'ensemble de l'industrie des crypto-actifs. Toutes les entreprises de crypto-actifs n'ont pas été enregistrées à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Il est inacceptable qu'après avoir introduit des réglementations AML pour les entreprises de crypto-actifs en 2020, il y ait tant d'entreprises qui n'ont pas encore été enregistrées.« Nous sommes déçus que le gouvernement n'ait pas encore mis en œuvre la réforme de la responsabilité pénale des entreprises. La décision prise en 2020 de demander à la Commission des lois de revoir la loi sur la responsabilité pénale des entreprises est une étape judicieuse, compte tenu de la complexité de la loi dans ce domaine, mais il faudra probablement des années avant qu'une modification de la loi n'en résulte.« La réforme de la Companies House est essentielle si les entreprises britanniques ne doivent plus être utilisées pour blanchir de l'argent et commettre des délits économiques. Nous saluons le travail effectué par le Département des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle et par Companies House pour moderniser le cadre juridique et les opérations de Companies House. Cependant, le rythme du changement est lent. Les problèmes avec les structures des entreprises britanniques ont été identifiés par le gouvernement en 2014 ».Sources : Parlement britannique Que pensez-vous de l'idée de demander aux entreprises technologiques de rembourser les victimes d'escroquerie en ligne dès lors que les cybercriminels ont utilisé de la publicité sur leurs plateformes comme vecteur ?